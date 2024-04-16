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Dünyanın en uzun ayaklarına sahip kadın isyan etti: "Öyle ahlaksız tekliflere maruz kalıyorum ki..."
Giriş Tarihi: 16.04.2024 12:30
Güncelleme Tarihi: 16.04.2024
12:38
Dünyanın en uzun ayaklarına sahip kadın isyan etti: "Öyle ahlaksız tekliflere maruz kalıyorum ki..."
ABD'nin Teksas'tan Tanya Herbert, oldukça ilginç bir rekoru elinde tutuyor! "Dünyanın en büyük ayağına" sahip olan bu kadın, yaşadıklarını anlattığında, ayaklarının hayatını nasıl "değiştirdiğine" dair duymaya alışık olmadığımız şeyler söyledi. İşte ayrıntılar…