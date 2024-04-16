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Haberler Keşfet Dünyanın en uzun ayaklarına sahip kadın isyan etti: "Öyle ahlaksız tekliflere maruz kalıyorum ki..."
Giriş Tarihi: 16.04.2024 12:30 Güncelleme Tarihi: 16.04.2024 12:38

Dünyanın en uzun ayaklarına sahip kadın isyan etti: "Öyle ahlaksız tekliflere maruz kalıyorum ki..."

ABD'nin Teksas'tan Tanya Herbert, oldukça ilginç bir rekoru elinde tutuyor! "Dünyanın en büyük ayağına" sahip olan bu kadın, yaşadıklarını anlattığında, ayaklarının hayatını nasıl "değiştirdiğine" dair duymaya alışık olmadığımız şeyler söyledi. İşte ayrıntılar…

Dünyanın en uzun ayaklarına sahip kadın isyan etti: Öyle ahlaksız tekliflere maruz kalıyorum ki...

Tanya Herbert, 33,1 cm sağ ayağı ve 32,5 cm sol ayağıyla yaşayan bir insanda dünyanın en büyük ayaklarına sahip.

Dünyanın en uzun ayaklarına sahip kadın isyan etti: Öyle ahlaksız tekliflere maruz kalıyorum ki...

Üstelik Tanya, sadece ayak ölçüsü değil, aynı zamanda 1,99'luk boyuyla da oldukça dikkat çekiyor.

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Dünyanın en uzun ayaklarına sahip kadın isyan etti: Öyle ahlaksız tekliflere maruz kalıyorum ki...

Hayatı boyunca okuldaki akranlarından her zaman daha uzun olan kadın, ülkemizde yaşayan ve "dünyanın en uzun boylu kadını" rekorunu elinde tutan Rumeysa Gelgi'den 16 cm kısa.

Dünyanın en uzun ayaklarına sahip kadın isyan etti: Öyle ahlaksız tekliflere maruz kalıyorum ki...

Tanya her zaman doğru ayakkabıyı bulmakta zorlandığından, en büyük ayak büyüklüğüne sahip olmanın da kendine ait sorunları olduğunu belirtiyor.

Dünyanın en uzun ayaklarına sahip kadın isyan etti: Öyle ahlaksız tekliflere maruz kalıyorum ki...

Dünyanın en büyük ayaklarına sahip biri olarak ayak numarası 52 ile 53 arasında değişen Tanya, kendisine uygun ayakkabıyı bulmak, adeta işkenceye dönüştüğünü belirtiyor.

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