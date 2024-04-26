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Haberler Keşfet Ekranlarda yaprak dökümü! Final yapacak diziler belli oldu: İşte sezon sonunda ekranlara veda eden o diziler
Giriş Tarihi: 26.04.2024 13:54 Güncelleme Tarihi: 26.04.2024 13:54

Ekranlarda yaprak dökümü! Final yapacak diziler belli oldu: İşte sezon sonunda ekranlara veda eden o diziler

Yaz sezonu yaklaşıyor. Televizyon ekranlarında da sezon sonuna geliniyor. Geri sayım devam ederken hangi dizilerin final yapacağı izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Hikayesi sona eren yapımlardan tek tek final haberleri gelmeye başladı. Biz de sizler için final yapacak dizileri derledik! İşte, sezon sonunda ekranlara veda edecek olan diziler…

Ekranlarda yaprak dökümü! Final yapacak diziler belli oldu: İşte sezon sonunda ekranlara veda eden o diziler

Yaz sezonu yaklaşırken dizilerin final ya da sezon finali tarihleri tek tek belli olmaya başladı. Bu noktada ''Hangi diziler bitiyor 2024?'' sorusu milyonlarca izleyicinin gündemindeki yerini aldı.

Ekranlarda yaprak dökümü! Final yapacak diziler belli oldu: İşte sezon sonunda ekranlara veda eden o diziler

Başrollerinde ünlü isimlerin yer aldığı diziler final için geri sayıma geçti. Seyircilerin merakla yeni bölümünü beklediği birçok yapım önümüzdeki günlerde ekranlara veda edecek.

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Ekranlarda yaprak dökümü! Final yapacak diziler belli oldu: İşte sezon sonunda ekranlara veda eden o diziler

Sezon sonu yaklaşırken hangi dizilerin final yapacağı merak konusu oldu. Peki, sezon sonunda hangi diziler final yapacak? İşte, ekranlara veda edecek olan o diziler…

Ekranlarda yaprak dökümü! Final yapacak diziler belli oldu: İşte sezon sonunda ekranlara veda eden o diziler

YARGI

Kanal D ekranlarında yayınlanan Ay Yapım imzalı Yargı dizisi, başta iki sezon olarak planlanmış ancak seyirciden gelen büyük ilgi üzerine üçüncü sezonu da çekilmişti.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; konusu, oyuncu kadrosu ve rejisiyle dikkat çeken Yargı dizisinin final tarihi belli oldu.

3 sezon boyunca ilgiyle takip edilen dizi, yeni bir değişiklik olmazsa 26 Mayıs'ta yayınlanacak 95. bölümüyle ekrana veda edecek.

Ekranlarda yaprak dökümü! Final yapacak diziler belli oldu: İşte sezon sonunda ekranlara veda eden o diziler

ÖMER

Her pazartesi akşamı Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Ömer dizisinin final tarihiyle ilgili bomba bir iddia gündeme geldi.

Birsen Altuntaş'ın kulis bilgisine göre, OGM Pictures imzalı dizi erken final yapacak.

Başrollerinde Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Barış Falay ve Merve Dizdar'ın yer aldığı Ömer dizisinin yeni bir gelişme olmazsa 6 Mayıs'ta yayınlanacak 54. bölümüyle final yapacağı konuşuluyor.

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