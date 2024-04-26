Haberler
Keşfet
Ekranlarda yaprak dökümü! Final yapacak diziler belli oldu: İşte sezon sonunda ekranlara veda eden o diziler
Giriş Tarihi: 26.04.2024 13:54
Güncelleme Tarihi: 26.04.2024
13:54
Ekranlarda yaprak dökümü! Final yapacak diziler belli oldu: İşte sezon sonunda ekranlara veda eden o diziler
Yaz sezonu yaklaşıyor. Televizyon ekranlarında da sezon sonuna geliniyor. Geri sayım devam ederken hangi dizilerin final yapacağı izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Hikayesi sona eren yapımlardan tek tek final haberleri gelmeye başladı. Biz de sizler için final yapacak dizileri derledik! İşte, sezon sonunda ekranlara veda edecek olan diziler…