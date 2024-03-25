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Haberler Keşfet EMEKLİ BANKA PROMOSYON BAŞVURU 2024: Rekabet kızıştı! Hangi banka ne kadar emekli promosyon veriyor, kaç TL?
Giriş Tarihi: 25.03.2024 08:18 Güncelleme Tarihi: 25.03.2024 08:18

EMEKLİ BANKA PROMOSYON BAŞVURU 2024: Rekabet kızıştı! Hangi banka ne kadar emekli promosyon veriyor, kaç TL?

Emekliye ek gelir fırsatı sunan emekli promosyon tutarları yenilendi. Bankalar müşteri kazanabilmek için emekli promosyon kampanyaları gerçekleştiriyor. Başkan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmada, kamu bankalarında bu yıl emekli banka promosyonlarının 8- 12 bin lira arasında belirlendiği duyurmuştu. Ziraat Bankası, Akbank, Vakıfbank, Denizbankası, Halkbank, İş Bankası, Yapı Kredi, Garanti, ING ve diğer bankaların promosyon kampanyaları merak edildi. Peki, 2024 en yüksek banka promosyonu veren banka hangisi, hangi kamu bankası ne kadar promosyon veriyor? 2024 emekli maaşı banka promosyon başvurusu nasıl yapılır?

EMEKLİ BANKA PROMOSYON BAŞVURU 2024: Rekabet kızıştı! Hangi banka ne kadar emekli promosyon veriyor, kaç TL?

Ramazan Bayramı'nda önce emekli promosyon kampanyaları güncel listesi paylaşıldı. Ek gelirin kapısını aralayan banka promosyonlarından yararlanmak isteyen emekliler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamaya göre, Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank gibi kamu bankalarında 8-12 bin liraya kadar promosyon artışı yaşanacak. Durum böyle olunca emekli maaşı banka promosyon başvurularının nasıl yapılacağı merak edildi. Peki, emekli maaşı banka promosyon başvurusu nasıl yapılır? Hangi kamu bankaları ne kadar promosyon veriyor? İşte Ziraat, Akbank, Garanti, Denizbank, ING, Yapı Kredi, Vakıfbank, Türkiye Finans ve tüm bankalar için güncel liste.

EMEKLİ BANKA PROMOSYON BAŞVURU 2024: Rekabet kızıştı! Hangi banka ne kadar emekli promosyon veriyor, kaç TL?

BANKA PROMOSYON BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Maaş yatırma ve çekme konusunda herhangi bir kısıtlama söz konusu değilse emekliler maaşlarını istedikleri bankalardan alabiliyor. Maaşlarını taşımak isteyenler bankaya bildirim yapmak zorunda. Bildirim banka şubelerinden veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.

Daha avantajlı bir promosyon olması durumunda taahhüt süresi dolmadan da banka değişikliği yapılabiliyor. Ancak mevcut bankada kalınan sürenin promosyonu alınıyor, kalanını ise iade ediliyor.

Bakan Işıkhan, kamu bankalarının 25 Mart 2024 Pazartesi günü itibarıyla promosyon güncelleme başvurularını alacağını duyurdu.

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EMEKLİ BANKA PROMOSYON BAŞVURU 2024: Rekabet kızıştı! Hangi banka ne kadar emekli promosyon veriyor, kaç TL?

PROMOSYON ÖDEMELERİ NE ZAMAN?
Emekli banka promosyonları ile ilgili açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Işıkhan, promosyon ödeme tarihleriyle ilgili bilgi verdi.

Promosyon ödemelerinin 28 Mart itibarıyla hesaplara yatırılacağını açıklayan Işıkhan, "Diğer bankalarla da, promosyon ödemelerinde artış sağlanması yönündeki çalışmalarımızı yürütüyoruz. Kısa süre içinde bu konuda da gelişmeleri emeklilerimiz görecek." dedi.

EMEKLİ BANKA PROMOSYON BAŞVURU 2024: Rekabet kızıştı! Hangi banka ne kadar emekli promosyon veriyor, kaç TL?

KAMU BANKALARINDA EMEKLİ PROMOSYON GÜNCELLEMESİ!
Kayseri'de konuşma yapan Başkan Erdoğan; Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank gibi bankalardan oluşan kamu bankalarında emekli promosyon ödemelerinin değişeceğini aktardı.

Buna göre kamu bankaları emekli promosyonunu 8 bin TL ile 12 bin TL arasında belirledi.

Başkan Erdoğan "Diğer bankaların da bu rakamın altında kalmayacağına inanıyorum" açıklamasını yaparak bankalara çağrıda bulundu.

EMEKLİ BANKA PROMOSYON BAŞVURU 2024: Rekabet kızıştı! Hangi banka ne kadar emekli promosyon veriyor, kaç TL?

HANGİ BANKA NE KADAR PROMOSYON ÖDEMESİ YAPIYOR?

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU
Ziraat Bankası'nın emeklilere maaşa göre verdiği promosyon miktarları ise şöyle:

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize Bankamızca;

3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,
3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,
7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,
10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere,
3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.


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