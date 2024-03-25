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EMEKLİ BANKA PROMOSYON BAŞVURU 2024: Rekabet kızıştı! Hangi banka ne kadar emekli promosyon veriyor, kaç TL?
Giriş Tarihi: 25.03.2024 08:18
Güncelleme Tarihi: 25.03.2024
08:18
EMEKLİ BANKA PROMOSYON BAŞVURU 2024: Rekabet kızıştı! Hangi banka ne kadar emekli promosyon veriyor, kaç TL?
Emekliye ek gelir fırsatı sunan emekli promosyon tutarları yenilendi. Bankalar müşteri kazanabilmek için emekli promosyon kampanyaları gerçekleştiriyor. Başkan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmada, kamu bankalarında bu yıl emekli banka promosyonlarının 8- 12 bin lira arasında belirlendiği duyurmuştu. Ziraat Bankası, Akbank, Vakıfbank, Denizbankası, Halkbank, İş Bankası, Yapı Kredi, Garanti, ING ve diğer bankaların promosyon kampanyaları merak edildi. Peki, 2024 en yüksek banka promosyonu veren banka hangisi, hangi kamu bankası ne kadar promosyon veriyor? 2024 emekli maaşı banka promosyon başvurusu nasıl yapılır?