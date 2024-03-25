EMEKLİ BANKA PROMOSYON BAŞVURU 2024: Rekabet kızıştı! Hangi banka ne kadar emekli promosyon veriyor, kaç TL?

Ramazan Bayramı'nda önce emekli promosyon kampanyaları güncel listesi paylaşıldı. Ek gelirin kapısını aralayan banka promosyonlarından yararlanmak isteyen emekliler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamaya göre, Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank gibi kamu bankalarında 8-12 bin liraya kadar promosyon artışı yaşanacak. Durum böyle olunca emekli maaşı banka promosyon başvurularının nasıl yapılacağı merak edildi. Peki, emekli maaşı banka promosyon başvurusu nasıl yapılır? Hangi kamu bankaları ne kadar promosyon veriyor? İşte Ziraat, Akbank, Garanti, Denizbank, ING, Yapı Kredi, Vakıfbank, Türkiye Finans ve tüm bankalar için güncel liste.