Emekli promosyonu son dakika: 12.000 TL’ye ulaştı! 2024 Mart emekli promosyon banka kampanyaları

AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU

SGK emekli maaşını taşıyana 12.500TL'ye varan ödül fırsatı 10.000TL'ye varan promosyona ek 2.500TL chip-para!

SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 01-31 Mart 2024 tarihleri arasında Akbank'a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını bankadan almayı taahhüt eden emeklilere 10.000 TL'ye varan promosyonun yanı sıra kampanya dönemi içerisinde, Akbank Vadesiz hesabından veya Axess/Wings sahibi olan SGK emeklileri için kredi kartlarından verecekleri ilk 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 500 TL, toplamda 2.500 TL chip-para ile 12.500 TL ödül fırsatı sunuluyor.