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En iyi yemekler güncel listesi açıklandı! Bu Türk lezzeti dünyanın en iyi yemeği seçildi
Giriş Tarihi: 18.04.2024 15:25
Güncelleme Tarihi: 18.04.2024
15:45
En iyi yemekler güncel listesi açıklandı! Bu Türk lezzeti dünyanın en iyi yemeği seçildi
Dünyanın en iyi "yumurta yemekleri" listesinin ilk sırasına menemen yerleşti. Taste Atlas'ın en sevilen ve en iyi puanları alan listesinin ilk sırasında bulunan bu tarif, tüm dünyada da vazgeçilmez bir Türk lezzeti olarak biliniyor. Listenin ilk 10'unda aynı zamanda bir yumurta yemeği daha bulunuyor. İşte ayrıntılar...