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Haberler Keşfet En iyi yemekler güncel listesi açıklandı! Bu Türk lezzeti dünyanın en iyi yemeği seçildi
Giriş Tarihi: 18.04.2024 15:25 Güncelleme Tarihi: 18.04.2024 15:45

En iyi yemekler güncel listesi açıklandı! Bu Türk lezzeti dünyanın en iyi yemeği seçildi

Dünyanın en iyi "yumurta yemekleri" listesinin ilk sırasına menemen yerleşti. Taste Atlas'ın en sevilen ve en iyi puanları alan listesinin ilk sırasında bulunan bu tarif, tüm dünyada da vazgeçilmez bir Türk lezzeti olarak biliniyor. Listenin ilk 10'unda aynı zamanda bir yumurta yemeği daha bulunuyor. İşte ayrıntılar...

En iyi yemekler güncel listesi açıklandı! Bu Türk lezzeti dünyanın en iyi yemeği seçildi
Menemen, domates, yumurta, biber ve çeşitli baharatlardan oluşan geleneksel bir Türk yemeğidir. Dünyanın en büyük yemek platformlarından biri olan Taste Atlas tarafından yapılan listenin ilk sırasına yerleşen menemen, aynı zamanda Türkiye'nin her yerinde tüketilen ve hemen her evde pişen lezzetlerden biri.
En iyi yemekler güncel listesi açıklandı! Bu Türk lezzeti dünyanın en iyi yemeği seçildi

Menemenin birçok versiyonu vardır, bu nedenle sarımsak, peynir, ıspanak, sucuk parçaları veya soğan da içerebilir.

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En iyi yemekler güncel listesi açıklandı! Bu Türk lezzeti dünyanın en iyi yemeği seçildi

Türkiye'de genellikle kahvaltı veya brunch mekanlarında sunulan bu yemek, çoğu restoranda bakır tavalarda, yanında ekmekle dolu büyük bir sepetle servis ediliyor.

En iyi yemekler güncel listesi açıklandı! Bu Türk lezzeti dünyanın en iyi yemeği seçildi

Menemenin en dikkat çekici taraflarından biri, çatal kullanılmadan, yalnızca ekmek batırılarak yenmesi. Fakat menemen, aynı zamanda büyük bir tartışma konusu: "Soğanlı mı yoksa soğansız mı?" sorusu, aynı zamanda vazgeçilmez bir lezzet olduğunu tekrar gösteriyor.

En iyi yemekler güncel listesi açıklandı! Bu Türk lezzeti dünyanın en iyi yemeği seçildi

Menemen ilk olarak; İzmir'in Menemen ilçesine gelen Girit Türkleri tarafından yapılmıştır. Bu nedenle de bu yemek ismini bu bölgeden alır.

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