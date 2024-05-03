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Evleneceği kişiyi rüyasında görmek isteyenler toplansın! 5 Mayıs Hıdırellez gecesi mutlaka yapın: İşte elma kabuğu ritüeli
Giriş Tarihi: 03.05.2024 13:39
Güncelleme Tarihi: 03.05.2024
13:40
Evleneceği kişiyi rüyasında görmek isteyenler toplansın! 5 Mayıs Hıdırellez gecesi mutlaka yapın: İşte elma kabuğu ritüeli
Orta Asya'dan Balkanlar'a kadar geniş bir coğrafyada kutlanan Hıdırellez, bahar bayramı olarak da bilinir. Ruz-ı Hızır (Hızır günü) olarak adlandırılan bu özel günde çeşitli ritüeller uygulanır. Hızır ve İlyas'ın yeryüzünde buluştukları gün olarak düşünülen Hıdırellez gecesinde dileklerin kabul olduğuna inanılır. Bu gecede yapılan ritüeller bolluk ve bereket gibi etkileri beraberinde getirir. Ancak öyle bir ritüel daha var ki evleneceğiniz kişiyi görmenizi sağladığı belirtiliyor! Üstelik yalnızca tek malzemeyle hazırlanıyor. İşte gelecekteki eşinizi gösterecek elma kabuğu ritüeli…