Evleneceği kişiyi rüyasında görmek isteyenler toplansın! 5 Mayıs Hıdırellez gecesi mutlaka yapın: İşte elma kabuğu ritüeli

Hıdırellez, dileklerin ve en içten niyetlerin kabul olacağına inanılan bir gecedir. Bu gecede dilenen tüm dileklerin Hızır Aleyhisselam tarafından gerçekleştirileceğine inanılır.

Evlenmek isteyen, evleneceği kişiyi merak edenler de bu gecede sık sık dua eder ve çeşitli ritüeller yapar. Köylerde yapılan bir ritüel var ki onu yapanın evleneceği kişiyi kesin olarak rüyasında göreceğine inanılır. İşte elma kabuğu ritüelinin detayları...