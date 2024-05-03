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Haberler Keşfet Evleneceği kişiyi rüyasında görmek isteyenler toplansın! 5 Mayıs Hıdırellez gecesi mutlaka yapın: İşte elma kabuğu ritüeli
Giriş Tarihi: 03.05.2024 13:39 Güncelleme Tarihi: 03.05.2024 13:40

Evleneceği kişiyi rüyasında görmek isteyenler toplansın! 5 Mayıs Hıdırellez gecesi mutlaka yapın: İşte elma kabuğu ritüeli

Orta Asya'dan Balkanlar'a kadar geniş bir coğrafyada kutlanan Hıdırellez, bahar bayramı olarak da bilinir. Ruz-ı Hızır (Hızır günü) olarak adlandırılan bu özel günde çeşitli ritüeller uygulanır. Hızır ve İlyas'ın yeryüzünde buluştukları gün olarak düşünülen Hıdırellez gecesinde dileklerin kabul olduğuna inanılır. Bu gecede yapılan ritüeller bolluk ve bereket gibi etkileri beraberinde getirir. Ancak öyle bir ritüel daha var ki evleneceğiniz kişiyi görmenizi sağladığı belirtiliyor! Üstelik yalnızca tek malzemeyle hazırlanıyor. İşte gelecekteki eşinizi gösterecek elma kabuğu ritüeli

Evleneceği kişiyi rüyasında görmek isteyenler toplansın! 5 Mayıs Hıdırellez gecesi mutlaka yapın: İşte elma kabuğu ritüeli

Adını Hızır ve İlyas'ın isimlerinin birleşmesinden alan Hıdırellez, insanların dileklerinin kabul olacağına inanılan ritüelleriyle bilinir. Dileklerini yazan ya da çizen kişiler, dilek kağıtlarını 5 Mayıs akşamı gül ağacına asıyor. Bu özel gecede yapıldığı rivayet edilen ilginç bir ritüel gündem oldu. Tabii ki Hıdırellez gecesinde elma ritüeli kabuğu kullanmaktan bahsediyoruz! Genç kızlar için oldukça popüler olan bu ritüelin gelecekteki eşimizi görmemizi sağladığı belirtiliyor.

Evleneceği kişiyi rüyasında görmek isteyenler toplansın! 5 Mayıs Hıdırellez gecesi mutlaka yapın: İşte elma kabuğu ritüeli

UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne eklediği Hıdırellez, yüzlerce yıllık geleneklerden biridir ve her yıl 5-6 Mayıs tarihleri arasında kutlanır.

Ruz-ı Hızır (Hızır günü) olarak da bilinen Hıdırellez, Orta Asya, Ortadoğu, Anadolu ve Balkanlar'da kutlanan mevsimlik bayramlardan biridir.

Bu özel günde dünyada darda kalanların yardımcısı olduğu düşünülen Hızır ile denizlerin hâkimi olduğuna inanılan İlyas'ın yeryüzünde buluştukları gün olarak düşünülür ve kutlanır.

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Evleneceği kişiyi rüyasında görmek isteyenler toplansın! 5 Mayıs Hıdırellez gecesi mutlaka yapın: İşte elma kabuğu ritüeli

Doğanın canlanması ve bolluk, bereket anlamına gelen Hıdırellez Bayramı baharın gelişi anlamını da taşır.

Hızır Günleri 6 Mayıs'ta başlar ve 7 Kasım'a kadar sürer. Hristiyanlar da Aziz George gününü aynı gün kutlar. Aziz George da baharın gelişini temsil eder.

Evleneceği kişiyi rüyasında görmek isteyenler toplansın! 5 Mayıs Hıdırellez gecesi mutlaka yapın: İşte elma kabuğu ritüeli

Hıdırellez, dileklerin ve en içten niyetlerin kabul olacağına inanılan bir gecedir. Bu gecede dilenen tüm dileklerin Hızır Aleyhisselam tarafından gerçekleştirileceğine inanılır.

Evlenmek isteyen, evleneceği kişiyi merak edenler de bu gecede sık sık dua eder ve çeşitli ritüeller yapar. Köylerde yapılan bir ritüel var ki onu yapanın evleneceği kişiyi kesin olarak rüyasında göreceğine inanılır. İşte elma kabuğu ritüelinin detayları...

Evleneceği kişiyi rüyasında görmek isteyenler toplansın! 5 Mayıs Hıdırellez gecesi mutlaka yapın: İşte elma kabuğu ritüeli

ELMA KABUĞU RİTÜELİ

Elma kabuğu ritüeli, evlenmek isteyen kadın ya da erkeğin gelecekteki eşlerini öğrenmek için yapılan bir uygulamadır.

Genellikle Hıdırellez gecesi veya sabahı yapılır.

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