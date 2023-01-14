EYT ilk maaş ödeme tarihi son dakika gelişmeleri ile araştırılmaya devam ediyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar için hazırlanan EYT düzenlemesinde yaş şartı kaldırıldı. Böylece 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olan 2 milyonu aşkın vatandaş emekli olma hakkı elde etti. Emeklilik başvurusu için taslak metnin Meclisten geçerek yasalaşması bekleniyor. Öte yandan milyonlar EYT'de ilk maaş tarihi için ''EYT ilk emekli maaşı ne zaman ödenecek, hangi tarihte?'' sorusuna yanıt ararken Bakan Bilgin'den flaş bir açıklama geldi. Peki, İlk aylıklar ne zaman yatacak? İşte, 2023 EYT ilk maaş tarihi son durum gelişmeleri.