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Haberler Keşfet EYT ilk maaş ödeme tarihi belli oldu! Bakan Bilgin duyurdu: EYT ilk emekli maaşı ne zaman, hangi tarihte ödenecek?
Giriş Tarihi: 14.01.2023 17:33 Güncelleme Tarihi: 14.01.2023 17:33

EYT ilk maaş ödeme tarihi belli oldu! Bakan Bilgin duyurdu: EYT ilk emekli maaşı ne zaman, hangi tarihte ödenecek?

EYT ilk maaş ödeme tarihi son dakika gelişmeleri ile araştırılmaya devam ediyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar için hazırlanan EYT düzenlemesinde yaş şartı kaldırıldı. Böylece 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olan 2 milyonu aşkın vatandaş emekli olma hakkı elde etti. Emeklilik başvurusu için taslak metnin Meclisten geçerek yasalaşması bekleniyor. Öte yandan milyonlar EYT'de ilk maaş tarihi için ''EYT ilk emekli maaşı ne zaman ödenecek, hangi tarihte?'' sorusuna yanıt ararken Bakan Bilgin'den flaş bir açıklama geldi. Peki, İlk aylıklar ne zaman yatacak? İşte, 2023 EYT ilk maaş tarihi son durum gelişmeleri.

EYT ilk maaş ödeme tarihi belli oldu! Bakan Bilgin duyurdu: EYT ilk emekli maaşı ne zaman, hangi tarihte ödenecek?

EYT ilk emekli maaşı ne zaman ödenecek sorusu yanıt aramaya devam ediyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinde yaş sınırı kaldırıldı. Böylece prim ve gün sayısını dolduran 2 milyon 250 bin vatandaş emeklilik hakkı elde etti. Kanun teklifi TBMM'den geçerek yasalaştığında emeklilik başvuruları da alınmaya başlanacak. Bu noktada gözler gelecek açıklamalara çevrilirken bir yandan EYT'de ilk maaşların yatacağı tarih de sorgulanıyor. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Bilgin, "İlk aylıklar ne zaman yatacak?" sorusuna yanıt verdi. Peki, EYT'lilerin ilk maaşları ne zaman yatacak, Ocak'ta yatar mı? İşte, konu hakkında merak edilenler.

EYT ilk maaş ödeme tarihi belli oldu! Bakan Bilgin duyurdu: EYT ilk emekli maaşı ne zaman, hangi tarihte ödenecek?

EYT İLK MAAŞ ŞUBAT VEYA MARTTA!

EYT kapsamında bağlanacak aylıkların yeni maaş düzenlemesi sayesinde arttığına dikkat çeken Bakan Bilgin, "En düşük emekli aylığını 5 bin 500 lira yapmamız çok işe yaradı. Çünkü mevcut EYT'lilerin aylığı çok düşüktü. Yüzde 60'a yakını 3.500-4.500 arasında olacaktı. Neticede prim seviyeleri düşük, prim miktarı sınırda olan vatandaşlar bunlar. Bir de özel sektörde hep asgari ücretten gösteriliyor primler, dolayısıyla düşük maaşlardı" diye konuştu.

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EYT ilk maaş ödeme tarihi belli oldu! Bakan Bilgin duyurdu: EYT ilk emekli maaşı ne zaman, hangi tarihte ödenecek?

EYT'nin şu an Meclis'te milletvekilleri tarafından çalışıldığını anlatan Bilgin, "Milletvekillerimiz gelen taleplerle ilgili uzman arkadaşlarımızla konuşuyorlar. Komisyon aşaması ay sonunu bulabilir, ayın sonunda Plan ve Bütçe Komisyonu'na gitmiş olur diye düşünüyorum. İlk aylıklar şubat ya da martta bağlanabilir" dedi.

EYT ilk maaş ödeme tarihi belli oldu! Bakan Bilgin duyurdu: EYT ilk emekli maaşı ne zaman, hangi tarihte ödenecek?

Askerlik ve doğum borçlanması ile ilgili şu anda başvuruların yoğun bir şekilde SGK'ya geldiğini anlatan Bilgin, "Başvuru yapanların durumları uyuyor mu uymuyor mu inceleniyor. Kurum çok yoğun çalışıyor. Altyapımızı geçtiğimiz sene yenilemiştik. Bu nedenle 1.5-2 milyon dosya sisteme girse dahi bir sorun yaşamayacağız. Bir ay içerisinde tüm dosyaların sonuca bağlanabileceğini ifade ediyor arkadaşlarımız."

"Başvuruların çoğunluğu e-devlet üzerinden alınacak, personelimiz hazır" şeklinde konuştu. Bilgin, "Farklı sigorta kollarına tabi çalışanların birleştirmesini ise büyük ölçüde yaptık. Mesela vatandaş gitmiş yurtdışından müracaat etmiş, bir dönem diyelim Almanya'da çalışmış sonra gelmiş burada inşaatlarda çalışmış, kendi işini kurmuş batmış, başka işe girmiş filan kaç tane iş yapılacak. Yurtdışından dosyası alınacak getirilecek bunların hepsine bakıldı hepsi kontrol altında" dedi.

EYT ilk maaş ödeme tarihi belli oldu! Bakan Bilgin duyurdu: EYT ilk emekli maaşı ne zaman, hangi tarihte ödenecek?

EYT'DE İLK MAAŞ AÇIKLAMASI!

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, geçtiğimiz günlerde EYT ilk maaş tarihine ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Pazartesi Plan ve Bütçe Komisyonu var. Özellikle memur maaşları, emekli maaşları. Salı günü Genel Kurul kabul ederse, 15 Ocak'a kadar hayata geçmesini istiyoruz. Bu dönemde sözleşmeli personelin kadroya alınması var. Çok teknik konular bunlar. Bakanlıktaki arkadaşlarımız çok yoğun çalışıyor. O komisyondan geçecek. Sonra da EYT ile çalışmalarımız olacak. Şubatın ortalarına kadar geçmesini umut ediyorum. En geç mart ayında maaşlar yatacak diye düşünüyorum.''

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