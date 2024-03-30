Gece yatmadan yoğurda 1 kaşık ekleyip tüketin! Hem bağırsakları çalıştırıyor hem de yağ yakıyor

Yoğurt ve çörek otu, sağlığa birçok fayda sağlayan besinlerdir. Çörek otu, içeriğinde yüksek oranda yağ, A, B1, B2, B6 ve C vitaminleri, demir, kalsiyum, çinko, fosfor, magnezyum, manganez ve bakır gibi besin maddeleri barındırır.