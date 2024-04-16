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Haberler Keşfet Dünyanın en yaşlı adamı sertifikasını aldı! 111 yaşındaki adam uzun yaşamın sırrını açıkladı: Her Cuma günü…
Giriş Tarihi: 16.04.2024 11:24 Güncelleme Tarihi: 16.04.2024 11:24

Dünyanın en yaşlı adamı sertifikasını aldı! 111 yaşındaki adam uzun yaşamın sırrını açıkladı: Her Cuma günü…

Dünyanın en yaşlı adamı 111 yaşında resmi unvanına kavuştu. Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdıran İngiliz John Alfred Tinniswood, 114 yaşındaki rekor sahibinin ölümü ardından sertifikasını aldı. Anın ölümsüzleştirildiği sırada uzun yaşamının sırrını açıklayan Tinniswood, her Cuma günü gerçekleştirdiği rutiniyle duyanları şaşırttı.

Dünyanın en yaşlı adamı sertifikasını aldı! 111 yaşındaki adam uzun yaşamın sırrını açıkladı: Her Cuma günü…

Liverpool doğumlu Tinniswood, Southport'taki bakım evinde kalıyor. Sertifikasını burada alan dünyanın en yaşlı adamı emekli bir muhasebeci. Uzun yaşamda şans ve ölçülü olmanın önemine vurgu yapan ünlü isim bir de o ilginç rutini paylaştı.

Dünyanın en yaşlı adamı sertifikasını aldı! 111 yaşındaki adam uzun yaşamın sırrını açıkladı: Her Cuma günü…

John Alfred Tinniswood, 114 yaşında vefat eden Venezüellalı rekor sahibi Juan Vicente Pérez Mora'nın ölümü ardından sertifikasına kavuştu.

İngiltere'nin kuzeybatısındaki Southport'ta bakım evinde kalan 111 yaşındaki adam, Titanik'in batmasından sadece birkaç ay sonra doğdu.

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Dünyanın en yaşlı adamı sertifikasını aldı! 111 yaşındaki adam uzun yaşamın sırrını açıkladı: Her Cuma günü…

2. Dünya savaşını yaşayan ve İngiliz Ordusu Ödemeli Birliklerinde görev alan yaşlı adam, uzun yaşamda şansının yanı sıra ölçülü olmanın önemine dikkat çekiyor:

"Çok fazla içerseniz, çok fazla yerseniz veya çok fazla yürürseniz, herhangi bir şeyi çok fazla yaparsanız, eninde sonunda acı çekersiniz"

Dünyanın en yaşlı adamı sertifikasını aldı! 111 yaşındaki adam uzun yaşamın sırrını açıkladı: Her Cuma günü…

Aşırıdan kaçınan dünyanın en yaşlı adamının her Cuma uyguladığı bir rutini var.

Dünyanın en yaşlı adamı sertifikasını aldı! 111 yaşındaki adam uzun yaşamın sırrını açıkladı: Her Cuma günü…

Her Cuma orijinal ismiyle fish and chips olarak bilinen balık ve patates kızartması yiyen adam uzun yaşamını bu beslenme rutinine de bağlıyor.

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