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Dünyanın en yaşlı adamı sertifikasını aldı! 111 yaşındaki adam uzun yaşamın sırrını açıkladı: Her Cuma günü…
Giriş Tarihi: 16.04.2024 11:24
Güncelleme Tarihi: 16.04.2024
11:24
Dünyanın en yaşlı adamı sertifikasını aldı! 111 yaşındaki adam uzun yaşamın sırrını açıkladı: Her Cuma günü…
Dünyanın en yaşlı adamı 111 yaşında resmi unvanına kavuştu. Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdıran İngiliz John Alfred Tinniswood, 114 yaşındaki rekor sahibinin ölümü ardından sertifikasını aldı. Anın ölümsüzleştirildiği sırada uzun yaşamının sırrını açıklayan Tinniswood, her Cuma günü gerçekleştirdiği rutiniyle duyanları şaşırttı.