Dünyanın en yaşlı adamı sertifikasını aldı! 111 yaşındaki adam uzun yaşamın sırrını açıkladı: Her Cuma günü…

2. Dünya savaşını yaşayan ve İngiliz Ordusu Ödemeli Birliklerinde görev alan yaşlı adam, uzun yaşamda şansının yanı sıra ölçülü olmanın önemine dikkat çekiyor:

"Çok fazla içerseniz, çok fazla yerseniz veya çok fazla yürürseniz, herhangi bir şeyi çok fazla yaparsanız, eninde sonunda acı çekersiniz"