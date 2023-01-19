Gülsim Ali İlhan hayatı ve kariyeri ile araştırılmaya başlandı. TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Al Sancak 19 Ocak Perşembe akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin başrolü Nadia karakterine Gülsim Ali İlhan hayat veriyor. Bu noktada "Al Sancak'ın Nadia'sı Gülsim Ali İlhan kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?" sorularına yanıt aranıyor. Diriliş Ertuğrul dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran güzel oyuncu, Gönül Dağı dizisinde hayat verdiği Dilek karakteriyle ününü perçinledi. İşte, Al Sancak'ın Nadia'sı Gülsim Ali İlhan hakkında merak edilenler…