Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Keşfet Gülsim Ali İlhan kimdir, kaç yaşında? Al Sancak’ın Nadia'sı Gülsim Ali İlhan nereli, sevgilisi kim, boyu kaç, hangi dizilerde oynadı?
Giriş Tarihi: 19.01.2023 16:35 Güncelleme Tarihi: 19.01.2023 16:35

Gülsim Ali İlhan kimdir, kaç yaşında? Al Sancak’ın Nadia'sı Gülsim Ali İlhan nereli, sevgilisi kim, boyu kaç, hangi dizilerde oynadı?

Gülsim Ali İlhan hayatı ve kariyeri ile araştırılmaya başlandı. TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Al Sancak 19 Ocak Perşembe akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin başrolü Nadia karakterine Gülsim Ali İlhan hayat veriyor. Bu noktada "Al Sancak'ın Nadia'sı Gülsim Ali İlhan kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?" sorularına yanıt aranıyor. Diriliş Ertuğrul dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran güzel oyuncu, Gönül Dağı dizisinde hayat verdiği Dilek karakteriyle ününü perçinledi. İşte, Al Sancak'ın Nadia'sı Gülsim Ali İlhan hakkında merak edilenler…

Gülsim Ali İlhan kimdir? Al Sancak’ın Nadia’sı Gülsim Ali İlhan kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

Gülsim Ali İlhan kimdir, kaç yaşında, nereli soruları yanıt aramaya başladı. TRT 1'in yeni askeri dizisi Al Sancak, bu akşam yayın hayatına başlıyor. Dizinin ana karakterlerinden Nadia rolü Gülsim Ali İlhan'ın muhteşem oyunculuğuyla hayat buluyor. Hanım Köylü, Diriliş Ertuğrul, Yüzleşme, Payitaht Abdülhamid gibi yapımlarda boy gösteren güzel oyuncu, Gönül Dağı dizisiyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Peki, Al Sancak'ın Nadia'sı Gülsim Ali İlhan nereli, sevgilisi kim, boyu kaç, hangi dizilerde oynadı? İşte Al Sancak dizisinde rol alan Gülsim Ali İlhan memleketi, yaşı ve hayatı hakkında ayrıntılı bilgiler.

Gülsim Ali İlhan kimdir? Al Sancak’ın Nadia’sı Gülsim Ali İlhan kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

AL SANCAK NADİA KARAKTERİ HAKKINDA

Al Sancak dizisinin Nadia'sı Gülsim Ali hayat rolü hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Nadia, sürprizlerle dolu bir karakter. Her yeni bölümde onun hakkında bambaşka şeyler öğreniyor ve ilgi duyuyorum. Zekasını kullanarak yenemeyeceği insan neredeyse yok. Karakterimde en sevdiğim özellik sabır."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Gülsim Ali İlhan kimdir? Al Sancak’ın Nadia’sı Gülsim Ali İlhan kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

GÜLSİM ALİ İLHAN KİMDİR?

18 Şubat 1995 tarihinde Bulgaristan'ın en büyük 5. şehri Rusçuk'da dünyaya gelen Türk manken, dizi oyuncusu Gülsim Ali İlhan, Bulgaristan'da yaşayan Türk bir ailenin kızıdır.

Gayet iyi Türkçe bilgisi yanı sıra iyi derecede Bulgarca, Türkçe ve İngilizce dillerini bilmektedir. Bulgaristan'da düzenlenen Super Model yarışmasında Ford Modeli seçildi.

Gülsim Ali İlhan kimdir? Al Sancak’ın Nadia’sı Gülsim Ali İlhan kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

Oyunculuk kariyerine ilk olarak 2012 yılında yayınlanan ve başrolünde Hazal Kaya'nın yer aldığı Son Yaz Balkanlar dizisiyle başlayan Gülsim Ali, ardından 4 bölümlük Seddülbahir 32 Saat adlı dizide hemşire rolünü oynadı.

Gülsim Ali İlhan kimdir? Al Sancak’ın Nadia’sı Gülsim Ali İlhan kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

Yusuf Çim ile birlikte 2016 yılında Star TV'de yayımlanan Hanım Köylü dizisinde İlkgün rolünü üstlenen Gülsim Ali, Diriliş Ertuğrul'da Aslıhan karakterini canlandırdı.

SON DAKİKA