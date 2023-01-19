Gülsim Ali İlhan kimdir, kaç yaşında, nereli soruları yanıt aramaya başladı. TRT 1'in yeni askeri dizisi Al Sancak, bu akşam yayın hayatına başlıyor. Dizinin ana karakterlerinden Nadia rolü Gülsim Ali İlhan'ın muhteşem oyunculuğuyla hayat buluyor. Hanım Köylü, Diriliş Ertuğrul, Yüzleşme, Payitaht Abdülhamid gibi yapımlarda boy gösteren güzel oyuncu, Gönül Dağı dizisiyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Peki, Al Sancak'ın Nadia'sı Gülsim Ali İlhan nereli, sevgilisi kim, boyu kaç, hangi dizilerde oynadı? İşte Al Sancak dizisinde rol alan Gülsim Ali İlhan memleketi, yaşı ve hayatı hakkında ayrıntılı bilgiler.