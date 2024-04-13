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Güzelleşmek uğruna sağlığından oldu! Bacaklarını 15 cm uzatmak istedi ama...
Giriş Tarihi: 13.04.2024 10:36
Güncelleme Tarihi: 13.04.2024
10:38
Güzelleşmek uğruna sağlığından oldu! Bacaklarını 15 cm uzatmak istedi ama...
Bacaklarını uzatmak için binlerce dolar ödeyen model ve TV yıldızı, bu işlem sonucunda kronik kemik rahatsızlığıyla karşı karşıya kaldı. Almanya'dan Theresia Fischer, başlangıçta 1,70 boyundaydı ancak 24 yaşındayken ameliyat olmaya karar verdi ve boyu 1,80'in üzerine çıktı.