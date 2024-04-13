Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Keşfet Güzelleşmek uğruna sağlığından oldu! Bacaklarını 15 cm uzatmak istedi ama...
Giriş Tarihi: 13.04.2024 10:36 Güncelleme Tarihi: 13.04.2024 10:38

Güzelleşmek uğruna sağlığından oldu! Bacaklarını 15 cm uzatmak istedi ama...

Bacaklarını uzatmak için binlerce dolar ödeyen model ve TV yıldızı, bu işlem sonucunda kronik kemik rahatsızlığıyla karşı karşıya kaldı. Almanya'dan Theresia Fischer, başlangıçta 1,70 boyundaydı ancak 24 yaşındayken ameliyat olmaya karar verdi ve boyu 1,80'in üzerine çıktı.

Güzelleşmek uğruna sağlığından oldu! Bacaklarını 15 cm uzatmak istedi ama...

Prosedür, ayarlanabilir teleskopik çubukların kaval kemiğine yerleştirilmesini ve daha sonra bacakların uzunluğunu artırmak için zamanla kademeli olarak uzatılmasıyla gerçekleştiriliyor.

Güzelleşmek uğruna sağlığından oldu! Bacaklarını 15 cm uzatmak istedi ama...

Fazladan 15 cm daha uzun olmak için 160.000 dolardan fazla harcadı; ancak bunun kendisine maliyeti çok daha fazla oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Güzelleşmek uğruna sağlığından oldu! Bacaklarını 15 cm uzatmak istedi ama...

Fischer, prosedürün osteomiyelite (kemik iltihabı) yol açtığını açıkladı. UConn Health'a göre, kemiği çevreleyen bağ dokusu tabakasının iltihaplanması sonucu ortaya çıkan bir durumdur.

Güzelleşmek uğruna sağlığından oldu! Bacaklarını 15 cm uzatmak istedi ama...

Genellikle kronik olan bu durumun kemik hassasiyeti, sertlik, ateş, üşüme ve kemik çevresindeki dokuların şişmesi gibi semptomları vardır.

Güzelleşmek uğruna sağlığından oldu! Bacaklarını 15 cm uzatmak istedi ama...

Fischer, daha önce operasyonun 'en başından gerçekleşmemesi gerektiğini' itiraf ederek, 'bu çubukların nihayet ortaya çıkacağı günü özlemle beklediğini' söyledi.

SON DAKİKA