Halkbank emekli promosyonu ücretleri 2024: Zamlı Halkbank emekli promosyonu ne kadar oldu, kaç TL?

Halkbank emekli promosyonu ne kadar, kaç TL oldu sorusunun yanıtı milyonlarca emekli tarafından merak ediliyor. Ocak zammı sonrası birçok özel banka, promosyon tutarlarını 15 bin TL'ye kadar yükseltti. Kamu bankalarının ödemeleri ise en yüksek 5 bin TL'ydi. Maaşını bu bankalardan alan emeklilere güzel haber geldi. Kamu bankalarının emekli promosyonu ücretleri güncellendi. Başvuru sürecinin başlamasıyla birlikte yeni zamlı promosyon tutarları gündemdeki yerini aldı. Peki, Halkbank emekli promosyonu başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, ne kadar oldu, kaç TL ödenecek? İşte, 2024 Halkbank emekli promosyonu miktarı..