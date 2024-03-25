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Halkbank emekli promosyonu ücretleri 2024: Zamlı Halkbank emekli promosyonu ne kadar oldu, kaç TL?
Giriş Tarihi: 25.03.2024 09:40
Güncelleme Tarihi: 25.03.2024
09:40
Halkbank emekli promosyonu ücretleri 2024 araştırma konusu olmaya devam ediyor. Yüzde 49,25 olarak belirlenen emekli zammı sonrası promosyon yarışı kızıştı. Özel bankaların promosyon ödemeleri 15 bin TL'yi bulurken bu yarışta geride kalan kamu bankaları için de düğmeye basıldı. Bu kapsamda kamu bankalarının promosyon ödemeleri zamlandı. Başvurular için beklenen günün gelmesiyle birlikte Halkbank emekli maaş promosyonu tutarı, başvuru şartları ve ödeme tarihleri gibi detaylar milyonlarca emekli tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Halkbank emekli promosyonu ne kadar, kaç TL oldu, başvuru nasıl yapılır, şartları neler? İşte zamlı yeni tutarlar ve ödeme tarihleri!