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Haberler Keşfet Hangi il neyiyle meşhur? Tüm tahmin edenler yanılıyor... İşte Türkiye'deki 81 ilin tek tek listesi
Giriş Tarihi: 29.03.2024 13:29 Güncelleme Tarihi: 29.03.2024 13:32

Hangi il neyiyle meşhur? Tüm tahmin edenler yanılıyor... İşte Türkiye'deki 81 ilin tek tek listesi

TÜİK verilerine göre Türkiye'nin nüfusu 88 milyona yaklaştı. 81 il ve 922 ilçesiyle eşsiz bir coğrafyaya sahip olan Türkiye tarihi dokuya sahip illeriyle hayran bırakıyor. 81 ilin bazıları doğal güzellikleriyle bazıları tarihi yapılarıyla tüm dünyada adından söz ettiriyor. Peki, Türkiye'nin 81 ili neyiyle meşhur? İşte tahmin edenleri şaşırtan o liste…

Hangi il neyiyle meşhur? Tüm tahmin edenler yanılıyor... İşte Türkiye’deki 81 ilin tek tek listesi

Türkiye'de hangi il neyi ile meşhur? Dünya şehirlerimizi nasıl tanıyor? İşte cevabı bu listede!

Hangi il neyiyle meşhur? Tüm tahmin edenler yanılıyor... İşte Türkiye’deki 81 ilin tek tek listesi

ADIYAMAN
Nemrut Dağı

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Hangi il neyiyle meşhur? Tüm tahmin edenler yanılıyor... İşte Türkiye’deki 81 ilin tek tek listesi

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Adana Kebabı

Hangi il neyiyle meşhur? Tüm tahmin edenler yanılıyor... İşte Türkiye’deki 81 ilin tek tek listesi

AFYONKARAHİSAR
Afyon Kaymağı

Hangi il neyiyle meşhur? Tüm tahmin edenler yanılıyor... İşte Türkiye’deki 81 ilin tek tek listesi

AĞRI
Ağrı Dağı

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