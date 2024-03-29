Haberler
Keşfet
Hangi il neyiyle meşhur? Tüm tahmin edenler yanılıyor... İşte Türkiye'deki 81 ilin tek tek listesi
Giriş Tarihi: 29.03.2024 13:29
Güncelleme Tarihi: 29.03.2024
13:32
Hangi il neyiyle meşhur? Tüm tahmin edenler yanılıyor... İşte Türkiye'deki 81 ilin tek tek listesi
TÜİK verilerine göre Türkiye'nin nüfusu 88 milyona yaklaştı. 81 il ve 922 ilçesiyle eşsiz bir coğrafyaya sahip olan Türkiye tarihi dokuya sahip illeriyle hayran bırakıyor. 81 ilin bazıları doğal güzellikleriyle bazıları tarihi yapılarıyla tüm dünyada adından söz ettiriyor. Peki, Türkiye'nin 81 ili neyiyle meşhur? İşte tahmin edenleri şaşırtan o liste…