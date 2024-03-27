Son Dakika: Ic Enterra Yenilenebilir Enerji talep toplama başladı! ENTRA halka arz ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda?

Ic Enterra Yenilenebilir Enerji 'de halka arz başlıyor. Hisse satın almak isteyen yatırımcılar halka arz büyüklüğü, açıklığı, fiyatı için araştırmalarına hız kazandırdı. Yıldız Pazar'da işlem görecek ENTRA'nın dağıtılacak olası pay miktarı belli oldu. Ic Enterra halka arz kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var, nereden alınır sorularının yanıtı haberimizde…