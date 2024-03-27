Haberler
Keşfet
Son Dakika: Ic Enterra Yenilenebilir Enerji talep toplama başladı! ENTRA halka arz ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda?
Giriş Tarihi: 27.03.2024 08:19
Güncelleme Tarihi: 27.03.2024
08:19
Son Dakika: Ic Enterra Yenilenebilir Enerji talep toplama başladı! ENTRA halka arz ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda?
Ic Enterra halka arz talep toplama başladı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başvurusu onaylanan Ic Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş. 3.69 Milyar TL'lik halka arz büyüklüğü ile dikkat çekiyor. ENTRA Bist kodu ile borsada işlem görecek şirket yüzde 20,03 oranında halka açılacak. Peki; Ic Enterra Yenilenebilir Enerji halka arz ne zaman, kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var? İşte, detaylar…