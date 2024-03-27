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Haberler Keşfet Son Dakika: Ic Enterra Yenilenebilir Enerji talep toplama başladı! ENTRA halka arz ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda?
Giriş Tarihi: 27.03.2024 08:19 Güncelleme Tarihi: 27.03.2024 08:19

Son Dakika: Ic Enterra Yenilenebilir Enerji talep toplama başladı! ENTRA halka arz ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda?

Ic Enterra halka arz talep toplama başladı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başvurusu onaylanan Ic Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş. 3.69 Milyar TL'lik halka arz büyüklüğü ile dikkat çekiyor. ENTRA Bist kodu ile borsada işlem görecek şirket yüzde 20,03 oranında halka açılacak. Peki; Ic Enterra Yenilenebilir Enerji halka arz ne zaman, kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var? İşte, detaylar…

Son Dakika: Ic Enterra Yenilenebilir Enerji talep toplama başladı! ENTRA halka arz ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda?

Ic Enterra Yenilenebilir Enerji 'de halka arz başlıyor. Hisse satın almak isteyen yatırımcılar halka arz büyüklüğü, açıklığı, fiyatı için araştırmalarına hız kazandırdı. Yıldız Pazar'da işlem görecek ENTRA'nın dağıtılacak olası pay miktarı belli oldu. Ic Enterra halka arz kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var, nereden alınır sorularının yanıtı haberimizde…

Son Dakika: Ic Enterra Yenilenebilir Enerji talep toplama başladı! ENTRA halka arz ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda?

IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJi HALKA ARZ OLUYOR!

Ic Enterra Yenilenebilir Enerji halka arzı Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. PATEK borsa kodu ile işlem görecek.

İşte detaylar:

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Son Dakika: Ic Enterra Yenilenebilir Enerji talep toplama başladı! ENTRA halka arz ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda?

IC ENTERRA HALKA ARZ NE ZAMAN, FİYATI NE KADAR, EŞİT Mİ ORANSAL MI?

Halka arz tarihi: 27-28-29 Mart 2024

Dağıtım Yöntemi: Eşit Dağıtım

Pay: 369,565,717 lot

Hisse Fiyatı: 10 TL

Bist Kodu: ENTRA

Pazar: Yıldız Pazar

Halka Arz Büyüklüğü: 3,69 Milyar TL

Son Dakika: Ic Enterra Yenilenebilir Enerji talep toplama başladı! ENTRA halka arz ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda?

IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

Ic Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş. halka arzı Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracı kurumuyla talep toplama işlemlerine başlayacak olup Yıldız Pazar'da işlem yapmaya yetkili tüm banka ve yatırım kuruluşlarından başvuru yapılabilecek.

Son Dakika: Ic Enterra Yenilenebilir Enerji talep toplama başladı! ENTRA halka arz ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda?

IC ENTERRA TEKONOLOJİ A.Ş KAÇ LOT VERİR?

Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası) *

- 2.1 Mlyon katılım ~ 132 Lot (1320 TL).

- 2.5 Mlyon katılım ~ 111 Lot (1110 TL).

- 2.9 Mlyon katılım ~ 96 Lot (960 TL).

- 3.3 Mlyon katılım ~ 84 Lot (840 TL).

- 3.7 Mlyon katılım ~ 75 Lot (750 TL).

- 4.1 Mlyon katılım ~ 68 Lot (680 TL).

- 4.5 Mlyon katılım ~ 61 Lot (610 TL).

- 4.9 Mlyon katılım ~ 57 Lot (570 TL).

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