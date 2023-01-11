İkinci el konut kredisi olacak mı? İkinci el konut kredisi kampanyası faiz oranları düşecek mi, şartları netleşti mi?

İkinci el konut kredisi kampanyası, Bakan Nebati ve Bakan Kurum'un konuya dair açıklamalarının ardından gündeme oturdu. Ev sahibi olma hayali kuran milyonlarca vatandaş "2023 ikinci el konut kredisi olacak mı?" sorusuyla konuya ilişkin detayları inceliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuya dair güncel açıklamaları takip edilirken İkinci el konut kredisi kampanyası faiz oranları düşecek mi, şartları netleşti mi gibi sorular yanıt arıyor. İşte bu soruların yanıtı ile güncel açıklamalar…