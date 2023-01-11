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Haberler Keşfet İkinci el konut kredisi olacak mı? İkinci el konut kredisi kampanyası faiz oranları düşecek mi, şartları netleşti mi?
Giriş Tarihi: 11.01.2023 13:59 Güncelleme Tarihi: 11.01.2023 14:01

İkinci el konut kredisi olacak mı? İkinci el konut kredisi kampanyası faiz oranları düşecek mi, şartları netleşti mi?

İkinci el konut kredisi kampanyası, Bakan Nebati ve Bakan Kurum'un konuya dair açıklamalarının ardından gündeme oturdu. Ev sahibi olma hayali kuran milyonlarca vatandaş "2023 ikinci el konut kredisi olacak mı?" sorusuyla konuya ilişkin detayları inceliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuya dair güncel açıklamaları takip edilirken İkinci el konut kredisi kampanyası faiz oranları düşecek mi, şartları netleşti mi gibi sorular yanıt arıyor. İşte bu soruların yanıtı ile güncel açıklamalar…

İkinci el konut kredisi olacak mı? İkinci el konut kredisi kampanyası faiz oranları düşecek mi, şartları netleşti mi?

İkinci el konut kampanyası hakkında Bakan Nebati ve Bakan Kurum'un son açıklamaları vatandaşa umut oldu. Orta gelirliye konut kampanyasının ardından ikinci el konut kredisi kampanyası hakkında yapılan açıklamalar gündeme oturdu. İkinci el konut kredisi olacak mı, şartları netleşti mi sorusu da bu konuya dair araştırmalar arasında yerini aldı. Peki, 2023 ikinci el konut kredisi kampanyası faiz oranları düşecek mi, nasıl olacak? İşte yanıtı ve Bakan Kurum'un açıklaması!

İkinci el konut kredisi olacak mı? İkinci el konut kredisi kampanyası faiz oranları düşecek mi, şartları netleşti mi?

İKİNCİ EL KONUT KREDİSİ OLACAK MI?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orta gelirlilere yönelik konut kampanyasına ikinci el konutların da dahil edilmesi konusunda "İkinci elle ilgili de destek olmak için çalışmalar yapacağız. Ama henüz şu aşamada somutlaşmış bir çalışma yok" dedi. Kampanya sonrası ev fiyatlarında yaşanan artışlar hakkında ise Kurum, "Buna müsaade etmeyeceğimizi söyledik. Ayrıca tüm sürecin şeffaf, denetlenebilir işlemesi için komisyon kuracağımızı söyledik. O komisyonu kuruyoruz" diye konuştu.

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İkinci el konut kredisi olacak mı? İkinci el konut kredisi kampanyası faiz oranları düşecek mi, şartları netleşti mi?

İKİNCİ EL KONUT KAMPANYASI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bakan Kurum, "Kısa vadede bir şey beklemeyin, ama zaman içerisinde ikinci elde de destek olmak için çalışıyoruz. Sonuçta biz elimizdeki tüm araçları kullanarak çözümler üretiyoruz. Kira ile ilgili bir sınırlama getirdik." ifadelerini kullandı.

İkinci el konut kredisi olacak mı? İkinci el konut kredisi kampanyası faiz oranları düşecek mi, şartları netleşti mi?

Bakan Kurum, "Alt gelirlilere destek olacağız dedik, alt gelirle ilgili büyük bir kampanya yaptık. Orta gelire destek olacağız dedik, orta gelirle ilgili ilk evini alacak, yeni evini alacak kişilere yeni finansman modeline uygun bir kampanya yaptık. İşte 2 milyona kadar 0,69, 2-4 arası 0,79. 4-5 arası 0,99 olacak şekilde. Önceliğimiz burada ilk evini alacak kişiler, yeni evini alacak kişiler. Ama bu ikinci elde ilk evdeki gibi olmaması gerekiyor zaten. Niye? Sonuçta ilk ev, yeni ev. Yani biz burada konut yapılmasını sağlıyoruz, diğer taraftan da ilk evini alacak orta gelire destek oluyoruz." ifadelerini kullandı.

İkinci el konut kredisi olacak mı? İkinci el konut kredisi kampanyası faiz oranları düşecek mi, şartları netleşti mi?

"BANKALARIMIZDA ÇALIŞMA YAPILIYOR"

Son olarak konuya dair soru işaretlerine Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de yanıt verdi. İkinci el konut kampanyası için de beklentilerin olduğunu vurgulayan Nureddin Nebati, "İkinci el konutla ilgili talep var. Bankalarımızla bu konuda çalışma yapılıyor. Bankalarımız kendi belirledikleri faizle ikinci el konut konusuna girebilir. Gerekirse konut kampanyasında da şartları yumuşatabiliriz" ifadelerine yer verdi.

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