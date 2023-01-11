İkinci el konut kredisi olacak mı? İkinci el konut kredisi kampanyası faiz oranları düşecek mi, şartları netleşti mi?

İKİNCİ EL KONUT KREDİSİ OLACAK MI?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orta gelirlilere yönelik konut kampanyasına ikinci el konutların da dahil edilmesi konusunda "İkinci elle ilgili de destek olmak için çalışmalar yapacağız. Ama henüz şu aşamada somutlaşmış bir çalışma yok" dedi. Kampanya sonrası ev fiyatlarında yaşanan artışlar hakkında ise Kurum, "Buna müsaade etmeyeceğimizi söyledik. Ayrıca tüm sürecin şeffaf, denetlenebilir işlemesi için komisyon kuracağımızı söyledik. O komisyonu kuruyoruz" diye konuştu.