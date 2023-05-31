İlk kez idam cezasına çarptırılan fillerin ilginç hikayesi: Fil Mary ve Fil Topsy

SUÇ İŞLEDİKLERİ GEREKÇESİYLE İNSANLAR TARAFINDAN İDAMLA CEZALANDIRILAN FİL TOPSY

1875 yılında Forepaugh Sirki tarafından ABD'ye getirilen ve sirkle birlikte Amerika'nın dört bir köşesinde yaptığı şovlar ile, binlerce izleyiciyi eğlendiren Fil Topsy'dir. Fakat filin büyük sorunu 3 tonluk öfkesiydi.

Topsy üç yıl içinde 3 bakıcıyı öldürdü. Son kurbanı, ona yanan sigara yedirmeye çalışan içkili bir bakıcıydı. Olay sonrasında sirk, fili, Coney Adası'nda bulunan hayvanat bahçesine yolladı. Olaya bakan mahkeme Topsy'ye ölüm cezası verdi. Mahkeme Topsy'yi, o zamanlarda yeni bir infaz yöntemi olan elektrikle idama mahkum etti. Dönemin meşhur mucidi Thomas Edison file yüksek miktarda elektrik vermişti.