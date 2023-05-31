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Haberler Keşfet İlk kez idam cezasına çarptırılan fillerin ilginç hikayesi: Fil Mary ve Fil Topsy
Giriş Tarihi: 31.05.2023 11:17 Güncelleme Tarihi: 31.05.2023 11:34

İlk kez idam cezasına çarptırılan fillerin ilginç hikayesi: Fil Mary ve Fil Topsy

Dünya tarihinde pek çok idam cezası kararı çıkarılmış ve sonuçları ağır olmuştur. Pek çoğumuzun bilmediği ve ilk kez duyulan olaylardan biriside fillerin idamıdır. Tarihin tozlu sayfalarında yerini alan Fil Mary ve Fil Topsy işledikleri suçlar sebebiyle insanlar tarafından öldürüldü. Asılarak öldürülen fil Mary'nin suç işlediğine ve cezalandırılması gerektiğine kasabada yaşayanlar karar verdi. Thomas Edison'un Fil Topsy'yi 6600 Volt elektrik vererek idam etmesi ise uzun süre konuşulmuştu. İşte iki filin üzücü idam cezası hikayesi

İlk kez idam cezasına çarptırılan fillerin ilginç hikayesi: Fil Mary ve Fil Topsy

Fil Mary ve Fil Topsy idam cezasına mahkum kalan hayvanlardan sadece ikisi. Mary, hayatını sirklerde çalışarak geçirmiş bir Asya filiydi. Fil Topsy, 1875 yılında Forepaugh Sirki tarafından ABD'ye getirilmişti ve sirkle birlikte Amerika'nın dört bir köşesinde yaptığı şovlar ile, binlerce izleyiciyi eğlendirmişti. Ne yazık ki iki filin sonu aynı oldu. İşte Fil Mary ve Fil Topsy hikayesi…

İlk kez idam cezasına çarptırılan fillerin ilginç hikayesi: Fil Mary ve Fil Topsy

SUÇ İŞLEDİKLERİ GEREKÇESİYLE İNSANLAR TARAFINDAN İDAMLA CEZALANDIRILAN FİL TOPSY

1875 yılında Forepaugh Sirki tarafından ABD'ye getirilen ve sirkle birlikte Amerika'nın dört bir köşesinde yaptığı şovlar ile, binlerce izleyiciyi eğlendiren Fil Topsy'dir. Fakat filin büyük sorunu 3 tonluk öfkesiydi.

Topsy üç yıl içinde 3 bakıcıyı öldürdü. Son kurbanı, ona yanan sigara yedirmeye çalışan içkili bir bakıcıydı. Olay sonrasında sirk, fili, Coney Adası'nda bulunan hayvanat bahçesine yolladı. Olaya bakan mahkeme Topsy'ye ölüm cezası verdi. Mahkeme Topsy'yi, o zamanlarda yeni bir infaz yöntemi olan elektrikle idama mahkum etti. Dönemin meşhur mucidi Thomas Edison file yüksek miktarda elektrik vermişti.

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İlk kez idam cezasına çarptırılan fillerin ilginç hikayesi: Fil Mary ve Fil Topsy

Edison'un esas amacı ise doğru akımına rakip olan Nikola Tesla'nın alternatif akımının ne kadar tehlikeli olduğunu göstermekti. 6600 volt elektrik verilen Fil Topsy, oracıkta öldü.

İlk kez idam cezasına çarptırılan fillerin ilginç hikayesi: Fil Mary ve Fil Topsy

KENDİSİNE ZARAR VEREN BAKICIYI EZDİĞİ İÇİN ASILARAK İDAM EDİLEN BİR FİL: YÜCE MARY

Mary bakıcısı tarafından su içmeye götürülürken, Mary kenarda gördüğü karpuz kabuğunu yemek için hareket etti. Mary'in hamlesi sonrasında Eldridge elinde bulunan boğa kancasıyla Mary'e birçok defa vurmaya başladı. Ardından Mary, Eldridge'i havaya kaldırarak bir kaç defa yere çarptı ve daha sonra üstüne basarak Eldridge'nin başını ezerek ölümüne sebep oldu.

İlk kez idam cezasına çarptırılan fillerin ilginç hikayesi: Fil Mary ve Fil Topsy

O dönem kasabada yaşayanlar Fil Mary'nin suç işlediğine ve cezalandırılması gerektiğine karar verdiler. Mary'e bir kaç defa ateş edilmiş olsa da Mary ölmedi. Demiryolu raylarında bulunan 100 tonluk bir vinçle Mary asılmaya çalışıldı. Dört fil büyüklüğünde olan Koca Mary, sirk çalışanları tarafından boynuna taktığı bir zincirle "darağacına" çekildi.

Mary'nin ayakları vinç tarafından yerden kesilince zincir koptuğundan Mary yere düştü ve kalçası kırıldı. Ancak Mary tekrar bağlanarak asıldı. 30 dakika havada asılı kaldıktan sonra bir veteriner Mary'nin öldüğünü söyledi.

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