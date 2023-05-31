İlk kez idam cezasına çarptırılan fillerin ilginç hikayesi: Fil Mary ve Fil Topsy

Dünya tarihinde pek çok idam cezası kararı çıkarılmış ve sonuçları ağır olmuştur. Pek çoğumuzun bilmediği ve ilk kez duyulan olaylardan biriside fillerin idamıdır. Tarihin tozlu sayfalarında yerini alan Fil Mary ve Fil Topsy işledikleri suçlar sebebiyle insanlar tarafından öldürüldü. Asılarak öldürülen fil Mary'nin suç işlediğine ve cezalandırılması gerektiğine kasabada yaşayanlar karar verdi. Thomas Edison'un Fil Topsy'yi 6600 Volt elektrik vererek idam etmesi ise uzun süre konuşulmuştu. İşte iki filin üzücü idam cezası hikayesi