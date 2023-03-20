İnsomnia hastalığı nedir, uykusuzluk neye sebep olur? İşte İnsomnia hastalığı belirtileri, tedavisi, tanısı ve nedenleri

INSOMNİA HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR? UYKU BOZUKLUĞU TANI VE TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Uyku bozukluğu olarak bilinen Insomnia hastalığı kişinin uykuya dalmasına engel olan veya uyuyamamasına neden olan bir hastalıktır. Dünyada ve ülkemizde çok sık görülen bir rahatsızlık olan neredeyse her üç kişiden birinde görülüyor. Bu durum kimilerinde kronik uyku bozukluğu kimilerinde ise psikolojik olabilir. Insomnia rahatsızlığına neden olan etkenlerden bazıları şunlar;

İlaç kullanımı

Duygusal veya fiziksel rahatsızlık

Depresyon

Psikolojik nedenler

Kronik stres

gibi belirtiler uykusuzluk (insomnia) rahatsızlığına neden olabilir. Tabiki bu nedenler dışında pek çok sebep bu rahatsızlığa neden olabilir. Bazı durumlarda kendi yatağında uyumamak bile insomnia etkisi yaratır. Peki, insomnia belirtileri nelerdir?