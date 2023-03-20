İnsomnia hastalığı nedir, uykusuzluk neye sebep olur? İşte İnsomnia hastalığı belirtileri, tedavisi, tanısı ve nedenleri

INSOMNİA HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELER?
Gün içerisinde sürekli uyuya kalma hali belirtileri arasında yer almaktadır.
Aşırı derecede yorgun hissetme
Uykusuzluk insanda sinir de yapmaktadır.
Konsantrasyon problemi
Gece yarısı uyanma
Uyuyup uyandıktan sonra kendini daha yorgun hissetmek
Çok erken saatlerde uyanmak
Uykusuzluğa bağlı olarak iş yerinde veya farklı alanlarda gün içerisinde sürekli hata yapmak
Hatırlama problemleri ile karşılaşmak
UYKU BOZUKLUĞU RAHATSIZLIĞI TANISI NASIL KOYULUR?
Uyku problemi yaşadığını düşünen kişiler doğrudan doktoruna danışmalı ve bu konu üzerinde tedavi görmelidir. Psikolojik veya fiziksel olabilmesinden dolayı önce işin psikoloji tarafında tedavi yöntemleri denenir. Buradan bir çözüm çıkmazsa fiziksel araştırmalara geçilir.
UYKUSUZLUK NASIL GİDERİLİR?
Uykusuzluk problemini ortadan kaldırabilmek için aşağıdaki yöntemleri denemizde faydalar olabilir. İşte uykusuzluk nasıl giderilir sorusuna yanıt;
1- Loş bir ışık tercih edebilirsiniz.
2- Odanızın ses yalıtımını gözden tekrar gözden geçirmenizde fayda olabilir.
3- Duvarlarında sizi dinlendirecek renkler kullanabilirsiniz
4- Odanızı sadece uyumak için kullanınız.
5- Oda sıcaklığı ne çok sıcak ne çok soğuk olmalı. Standart oda sıcaklığında olabilir.
6- Yastığınızı en az 2 yılda bir yenileyin.
Eğer bu çözümlerde işe yaramazsa, doktorunuza tanışıp tedavi almanız gerekmektedir.