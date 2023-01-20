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Haberler Keşfet İstanbul’a ne zaman kar yağacak? İstanbul'da kar yağışı beklentisi! Meteoroloji hava durumu tahminlerini duyurdu...
Giriş Tarihi: 20.01.2023 11:46 Güncelleme Tarihi: 20.01.2023 11:46

İstanbul’a ne zaman kar yağacak? İstanbul'da kar yağışı beklentisi! Meteoroloji hava durumu tahminlerini duyurdu...

Ocak ayının sonuna doğru halen megakentte sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Yağışsız hava ile beraber milyonlarda kar yağışı için gelecek açıklamayı bekliyor. Bu kapsamda ise meteoroloji hava durumu tahminleri yakından takip ediliyor. "İstanbul'a ne zaman kar yağacak?" sorusu yanıt arıyor. Öte yandan yağışların görülmediği büyük şehirde barajlarda da doluluk oranında çok ciddi bir düşüş söz konusu. Peki, İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İşte hava durumu tahminleri ve beklentiler.

İstanbul’a ne zaman kar yağacak? İstanbul’da kar yağışı beklentisi! Meteoroloji hava durumu tahminlerini duyurdu...

İstanbul'da kar yağışı beklentileri sürüyor. Ocak ayında adeta bahardan kalma günler yaşayan İstanbullular yurdun çeşitli yerlerindeki yağışlarla beraber "İstanbul'a ne zaman kar yağacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Şimdilerde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ederken uzman isimlerden de açıklamalar peş peşe geliyor. Peki, İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İşte o detaylar.

İstanbul’a ne zaman kar yağacak? İstanbul’da kar yağışı beklentisi! Meteoroloji hava durumu tahminlerini duyurdu...

İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?

Bazı uzman isimlerin açıklamasına göre; İstanbul'da 24 Ocak'tan sonra kar yağışı bekleniyor.

MGM'DEN KAR YAĞIŞI İÇİN FLAŞ UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Balıkesir ve Çanakkale için turuncu renk kodu ile şiddetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı. Aralarında İstanbul, İzmir ve Bursa'nın da bulunduğu, sarı renk kodu ile uyarı yapılan 15 ilde de şiddetli rüzgar bekleniyor.

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İstanbul’a ne zaman kar yağacak? İstanbul’da kar yağışı beklentisi! Meteoroloji hava durumu tahminlerini duyurdu...

20 OCAK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara ve Kıyı Ege ile Kütahya, Uşak, Denizli, Antalya ve Isparta çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Kıyı Ege ve Çanakkale ile Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/saat), yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

İstanbul’a ne zaman kar yağacak? İstanbul’da kar yağışı beklentisi! Meteoroloji hava durumu tahminlerini duyurdu...

UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; öğleden sonra Kıyı Ege ve Çanakkale ile Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması (21-50 kg/m2) beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara, Kıyı Ege, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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