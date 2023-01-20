Ocak ayının sonuna doğru halen megakentte sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Yağışsız hava ile beraber milyonlarda kar yağışı için gelecek açıklamayı bekliyor. Bu kapsamda ise meteoroloji hava durumu tahminleri yakından takip ediliyor. "İstanbul'a ne zaman kar yağacak?" sorusu yanıt arıyor. Öte yandan yağışların görülmediği büyük şehirde barajlarda da doluluk oranında çok ciddi bir düşüş söz konusu. Peki, İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İşte hava durumu tahminleri ve beklentiler.