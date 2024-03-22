Haberler
Keşfet
İŞTE O İSİM! SURVİVOR KİM ELENDİ? TV8 ile 21 Mart 2024 Survivor’a kim veda etti, düelloyu kim kazandı?
Giriş Tarihi: 22.03.2024 00:19
Güncelleme Tarihi: 22.03.2024
00:19
İŞTE O İSİM! SURVİVOR KİM ELENDİ? TV8 ile 21 Mart 2024 Survivor’a kim veda etti, düelloyu kim kazandı?
Survivor 2024 All Star'da 21 Mart Perşembe günü eleme heyecanı yaşandı. Kalma gitme mücadelesinde potada yer alan Hakan, Batuhan, Özgür ve Bozok bu hafta adaya veda etmemek için düelloda kozlarını paylaştı. Kritik gecede Survivor'a devam eden ve elenen isimleri öğrenmek isteyenler araştırmalara başladı. Peki, Survivor kim elendi, kim gitti? Survivor'da düelloyu kim kazandı? İşte, yanıtı...