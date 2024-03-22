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Haberler Keşfet İŞTE O İSİM! SURVİVOR KİM ELENDİ? TV8 ile 21 Mart 2024 Survivor’a kim veda etti, düelloyu kim kazandı?
Giriş Tarihi: 22.03.2024 00:19 Güncelleme Tarihi: 22.03.2024 00:19

İŞTE O İSİM! SURVİVOR KİM ELENDİ? TV8 ile 21 Mart 2024 Survivor’a kim veda etti, düelloyu kim kazandı?

Survivor 2024 All Star'da 21 Mart Perşembe günü eleme heyecanı yaşandı. Kalma gitme mücadelesinde potada yer alan Hakan, Batuhan, Özgür ve Bozok bu hafta adaya veda etmemek için düelloda kozlarını paylaştı. Kritik gecede Survivor'a devam eden ve elenen isimleri öğrenmek isteyenler araştırmalara başladı. Peki, Survivor kim elendi, kim gitti? Survivor'da düelloyu kim kazandı? İşte, yanıtı...

İŞTE O İSİM! SURVİVOR KİM ELENDİ? TV8 ile 21 Mart 2024 Survivor’a kim veda etti, düelloyu kim kazandı?

Dominik'te eleme gecesinde gitme kalma savaşı için kıran kırana mücadele edildi. Survivor 2024 All Star son bölümde haftanın eleme adayları Hakan, Batuhan, Özgür ve Bozok arasında eleme düellosu yapıldı. Kritik mücadelede parkurda en başarılı performansı gösteren yarışmacılar adada kalmaya hak kazanırken en başarısız isim bu hafta yarışmaya veda etti. Elenen yarışmacıyı öğrenmek isteyen izleyiciler ise arama motorlarına yöneldi. Peki; Survivor kim elendi, kim gitti? İşte, detaylar…

İŞTE O İSİM! SURVİVOR KİM ELENDİ? TV8 ile 21 Mart 2024 Survivor’a kim veda etti, düelloyu kim kazandı?

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2024 All Star son bölümde haftanın eleme adayları kozlarını paylaştı.

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İŞTE O İSİM! SURVİVOR KİM ELENDİ? TV8 ile 21 Mart 2024 Survivor’a kim veda etti, düelloyu kim kazandı?

SURVIVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

Hakan

Batuhan

Özgür

Bozok

İŞTE O İSİM! SURVİVOR KİM ELENDİ? TV8 ile 21 Mart 2024 Survivor’a kim veda etti, düelloyu kim kazandı?

21 Mart Perşembe günü Dominik Cumhuriyeti'nde eleme gecesinde kalma savaşı için kıran kırana mücadele edildi. Erkekler mücadelesinde eşleşmeler Batuhan- Özgür ve Bozok-Hakan oldu.

Kazanan adını adaylıktan sildirirken adada kalmaya devam edecek. Kaybeden ise final turunda yeniden yarışacak.

İŞTE O İSİM! SURVİVOR KİM ELENDİ? TV8 ile 21 Mart 2024 Survivor’a kim veda etti, düelloyu kim kazandı?

BATUHAN - ÖZGÜR EŞLEMŞESİNDE KAZANAN KİM OLDU?

Survivor All Star 2024 yarışmasında ilk eşleşme Batuhan ve Özgür arasında oldu.

Batuhan Özgür eşleşmesinin kazananı Özgür oldu. Böylece Özgür adını adaylıktan sildirmeyi başardı.

Batuhan ise final turunda yeniden yarışacak.

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