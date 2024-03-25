KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN? 25 Mart Pazartesi (bugün) Kabine Toplantısı var mı, gündeminde neler var?

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, bugün var mı sorularının yanıtı haftanı ilk gününde yanıt arıyor. Türkiye iç ve dış siyasetinin yanı sıra ekonomik gelişmelerin de ele alındığı Kabine toplantısı gündemi ve konuları araştırılıyor. Öğretmen atamaları konusunda Bakan Tekin, Kabine Toplantısı'nı işaret etmişti. Toplantı kararları ve sonuçları için Başkan Erdoğan son dakika açıklamaları takip ediliyor. Peki,Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, bu hafta var mı? Kabine Toplantısı gündem maddeleri neler? İşte, ayrıntılar…