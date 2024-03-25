Haberler
Keşfet
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN? 25 Mart Pazartesi (bugün) Kabine Toplantısı var mı, gündeminde neler var?
Giriş Tarihi: 25.03.2024 08:14
Güncelleme Tarihi: 25.03.2024
08:14
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN? 25 Mart Pazartesi (bugün) Kabine Toplantısı var mı, gündeminde neler var?
Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta soruları yeni hafta için yanıt arıyor. İç ve dış siyasette öne çıkan konuların değerlendirildiği toplantı son olarak Mart ayı içerisinde düzenlenmişti. Başkan Erdoğan'ın günlük programı ile takip edilen süreçte Bakanlar Kurulu Toplantısı gündemi ve konuları merak ediliyor. Beştepe'deki toplantı normal şartlar altında iki haftada bir yapılırken bazen Başkan Erdoğan'ın yoğun programı nedeniyle ertelenebilmekte. Peki, bugün Kabine Toplantısı var mı, ne zaman, bu hafta yapılacak mı? Kabine gündeminde neler var? İşte detaylar…