Keçi gibi inatçı 4 burç! Onlarla tartışmak neredeyse imkansız…

1. BOĞA BURCU (20 Nisan – 20 Mayıs)

Boğa burcu hiç şüphesiz en inatçı burçtur. Bu kişiler o kadar inatçıdır ki, eğer Boğa burcunun belirli bir konu hakkındaki fikrini değiştirebiliyorsanız, o zaman bilin ki, hayatta kelimenin tam anlamıyla her şeyi yapabilirsiniz. Boğa burcunun işlerin nasıl olması gerektiğine dair belirlenmiş bir kuralları vardır ve bu kuralların dışına çıkmak onlar için çoğunlukla imkansızdır.