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Kim Milyoner Olmak İster Berk Göktaş kazandı mı, ne cevap verdi? Berk Göktaş kimdir, nereli, kaç yaşında, ne okuyor?
Giriş Tarihi: 25.03.2024 08:20
Güncelleme Tarihi: 25.03.2024
08:20
ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster son bölümünde tarihi anlar yaşandı. Beş milyonluk soru açıldı. Yarışmanın sıkı takipçileri "Berk Göktaş kazandı mı, cevap verdi mi?" sorusu için arama motorlarına yöneldi. Bir önceki bölümünde 1 milyon TL'lik soruya da doğru cevap vererek finale kalan yarışmacı, yarışmaya babası ile katılmış ve kazanacağı ödülle yurt dışında yüksek lisans yapmak istediğini söylemişti. Peki, Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Berk Göktaş kimdir, kaç yaşında, nereli, be iş yapıyor? İşte yarışmacı hakkında tüm emra edilenler.