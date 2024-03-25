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Haberler Keşfet Kim Milyoner Olmak İster Berk Göktaş kazandı mı, ne cevap verdi? Berk Göktaş kimdir, nereli, kaç yaşında, ne okuyor?
Giriş Tarihi: 25.03.2024 08:20 Güncelleme Tarihi: 25.03.2024 08:20

Kim Milyoner Olmak İster Berk Göktaş kazandı mı, ne cevap verdi? Berk Göktaş kimdir, nereli, kaç yaşında, ne okuyor?

ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster son bölümünde tarihi anlar yaşandı. Beş milyonluk soru açıldı. Yarışmanın sıkı takipçileri "Berk Göktaş kazandı mı, cevap verdi mi?" sorusu için arama motorlarına yöneldi. Bir önceki bölümünde 1 milyon TL'lik soruya da doğru cevap vererek finale kalan yarışmacı, yarışmaya babası ile katılmış ve kazanacağı ödülle yurt dışında yüksek lisans yapmak istediğini söylemişti. Peki, Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Berk Göktaş kimdir, kaç yaşında, nereli, be iş yapıyor? İşte yarışmacı hakkında tüm emra edilenler.

Kim Milyoner Olmak İster Berk Göktaş kazandı mı, ne cevap verdi? Berk Göktaş kimdir, nereli, kaç yaşında, ne okuyor?

ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünün ardından Berk Göktaş kimdir, ne okuyor, kaç yaşında araştırılıyor. Nefeslerin tutulduğu yarışmada başarılı performansıyla başta programın sunucusu Kenan İmirzalioğlu olmak üzere bütün Türkiye'nin tüylerini diken diken eden Göktaş finalde 5 milyon TL değerindeki soruya yanıt verdi. Peki, Kim Milyoner Olmak İster Berk Göktaş kazandı mı, ne cevap verdi? İşte yarışmacı hakkında merak edilenler.

Kim Milyoner Olmak İster Berk Göktaş kazandı mı, ne cevap verdi? Berk Göktaş kimdir, nereli, kaç yaşında, ne okuyor?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER BERK GÖKTAŞ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?
Berk Göktaş 19 yaşında, aslen Çanakkaleli ve İstanbul'da yaşıyor. Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü 2. sınıf öğrencisi olan Berk Bey, YKS'de 71'inci olmuş. Fizik ve uzay alanlarına ilgisi olan Berk Bey, yarışmada ilerleyebildiği noktaya kadar ilerlemek ve yarışmadan kazanacağı ödülle yurt dışında yüksek lisans yapmak istiyor.

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Kim Milyoner Olmak İster Berk Göktaş kazandı mı, ne cevap verdi? Berk Göktaş kimdir, nereli, kaç yaşında, ne okuyor?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER BERK GÖKTAŞ KAZANDI MI?
Berk Göktaş'a 5 milyon TL değerindeki final sorusu soruldu. Soru ise şu şekildeydi;

Bakara suresinde "Rabb'ine dua et de versin" diyerek istedikleri arasında hangisi yoktur?

A: Mercimek

B: Soğan

C: Nohut

D: Sarımsak

Doğru Cevap: C Nohut

Kim Milyoner Olmak İster Berk Göktaş kazandı mı, ne cevap verdi? Berk Göktaş kimdir, nereli, kaç yaşında, ne okuyor?

5 MİLYONUN SAHİBİ OLDU
Berk Göktaş, Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde tarihe geçti. Finalde 5 milyonluk soru ile karşı karşıya gelen Göktaş soruya doğru cevap vererek 5 milyon TL'yi kazanan ilk yarışmacı oldu.

Kim Milyoner Olmak İster Berk Göktaş kazandı mı, ne cevap verdi? Berk Göktaş kimdir, nereli, kaç yaşında, ne okuyor?

DAHA ÖNCE HİÇ BU KADAR HEYECANLANMAMIŞTIM!

Berk Göktaş, "Çok heyecanlandım. Daha önce hiç bu kadar heyecanlanmamıştım. Ne olursa olsun çekil demezlerdi. Destek olan herkese teşekkür ederim." dedi.

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