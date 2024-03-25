Kim Milyoner Olmak İster Berk Göktaş kazandı mı, ne cevap verdi? Berk Göktaş kimdir, nereli, kaç yaşında, ne okuyor?

DAHA ÖNCE HİÇ BU KADAR HEYECANLANMAMIŞTIM!

Berk Göktaş, "Çok heyecanlandım. Daha önce hiç bu kadar heyecanlanmamıştım. Ne olursa olsun çekil demezlerdi. Destek olan herkese teşekkür ederim." dedi.