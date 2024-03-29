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Haberler Keşfet Koyunların arasındaki kurdu ilk bakışta görebildiniz mi? Bu testi yalnızca 1000 kişiden 32’si geçebiliyor…
Giriş Tarihi: 29.03.2024 15:10 Güncelleme Tarihi: 29.03.2024 15:10

Koyunların arasındaki kurdu ilk bakışta görebildiniz mi? Bu testi yalnızca 1000 kişiden 32’si geçebiliyor…

Bu optik illüzyon testi insan zekasının sınırlarını zorluyor. Bin kişilik gruplardan oluşan pek çok kişiye yaptırılan bu testte sadece 32 isim başarılı olabildi. Teste başarılı olunması için koyunların arasında bulunan kurt görselinin 10 saniye içinde bulunması gerekiyor. Peki, siz koyunların içindeki kurdu fark ettiniz mi?

Koyunların arasındaki kurdu ilk bakışta görebildiniz mi? Bu testi yalnızca 1000 kişiden 32’si geçebiliyor…

Bu optik illüzyon testi insan zekasının sınırlarını zorluyor. Testte, koyunların içinde yer alan kurt görselinin 10 saniye içerisinde bulunması isteniyor. Bu testi yapan 1511 kişiden sadece 32 tanesi 10 saniyede kurdu fark etti.

Koyunların arasındaki kurdu ilk bakışta görebildiniz mi? Bu testi yalnızca 1000 kişiden 32’si geçebiliyor…

Bu zeka testinde, penguenlerle dolu bir görsel görüyorsunuz.

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Koyunların arasındaki kurdu ilk bakışta görebildiniz mi? Bu testi yalnızca 1000 kişiden 32’si geçebiliyor…

Bir zamanlayıcı ayarlayın ve farklı pengueni bulma sürenizi kaydedin.

Koyunların arasındaki kurdu ilk bakışta görebildiniz mi? Bu testi yalnızca 1000 kişiden 32’si geçebiliyor…

Tüm penguenlere 15 saniye boyunca odaklanarak bakın.

Koyunların arasındaki kurdu ilk bakışta görebildiniz mi? Bu testi yalnızca 1000 kişiden 32’si geçebiliyor…

Bir penguen diğerlerinden farklı.

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