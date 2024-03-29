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Koyunların arasındaki kurdu ilk bakışta görebildiniz mi? Bu testi yalnızca 1000 kişiden 32’si geçebiliyor…
Giriş Tarihi: 29.03.2024 15:10
Güncelleme Tarihi: 29.03.2024
15:10
Koyunların arasındaki kurdu ilk bakışta görebildiniz mi? Bu testi yalnızca 1000 kişiden 32’si geçebiliyor…
Bu optik illüzyon testi insan zekasının sınırlarını zorluyor. Bin kişilik gruplardan oluşan pek çok kişiye yaptırılan bu testte sadece 32 isim başarılı olabildi. Teste başarılı olunması için koyunların arasında bulunan kurt görselinin 10 saniye içinde bulunması gerekiyor. Peki, siz koyunların içindeki kurdu fark ettiniz mi?