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Haberler Keşfet KREDİ ÇEKECEKLER DİKKAT! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank 100.000, 200.000, 300.000 TL'lik konut, taşıt, ihtiyaç kredi faiz oranları listesi
Giriş Tarihi: 21.10.2022 12:22 Güncelleme Tarihi: 21.10.2022 12:22

KREDİ ÇEKECEKLER DİKKAT! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank 100.000, 200.000, 300.000 TL'lik konut, taşıt, ihtiyaç kredi faiz oranları listesi

Bankaların kredi faiz oranları kampanyaları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Düşük faizli ve uzun vadeli kredi arayışında olanlar, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank başta olmak üzere tüm bankaların güncel konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranlarına göz atıyor. Öte yandan çeşitli nedenlerle acil paraya ihtiyacı olanlar, ''Kredi faiz oranlarında son durum nedir, düştü mü, yükseldi mi?" sorularına yanıt arıyor. Bankaların 100.000, 200.000, 300.000 TL'lik kredilerde aylık taksit ödemelerini sizler için hesapladık. İşte 21 Ekim 2022 Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank kredi faiz oranları ve tüm detaylar...

KREDİ ÇEKECEKLER DİKKAT! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank 100.000, 200.000, 300.000 TL’lik konut, taşıt, ihtiyaç kredi faiz oranları listesi

Güncel kredi faiz oranları, çeşitli nedenlerle kredi çekmek vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bankaların konut, arsa ve ihtiyaç gibi üç kategoride düzenlenen kampanyaları, yakından takip ediliyor. Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Akbank, Garanti ve diğer tüm bankaların vade ve faizlerde uyguladığı indirimler, resmi siteleri aracılığı ile duyuruluyor. Acil paraya ihtiyacı olan vatandaşlar, düşük faizli ve uzun vadeli kampanyaları sorguluyor. Peki, Kredi faiz oranları nasıl, düştü mü? İşte, 21 Ekim 2022 Bankaların güncel konut, taşıt, ihtiyaç kredisi faiz oranları...

KREDİ ÇEKECEKLER DİKKAT! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank 100.000, 200.000, 300.000 TL’lik konut, taşıt, ihtiyaç kredi faiz oranları listesi

AKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: %2,09

Taşıt kredisi: % 1,99

Konut kredisi: %2,08

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KREDİ ÇEKECEKLER DİKKAT! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank 100.000, 200.000, 300.000 TL’lik konut, taşıt, ihtiyaç kredi faiz oranları listesi

QNB FİNANSBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: %1,74

Taşıt kredisi: %2,84

Konut kredisi: %2,84

KREDİ ÇEKECEKLER DİKKAT! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank 100.000, 200.000, 300.000 TL’lik konut, taşıt, ihtiyaç kredi faiz oranları listesi

HSBC KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: %1,92

Taşıt kredisi: %3,29

Konut kredisi: %3,29

KREDİ ÇEKECEKLER DİKKAT! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank 100.000, 200.000, 300.000 TL’lik konut, taşıt, ihtiyaç kredi faiz oranları listesi

DENİZBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: %3,24

Taşıt kredisi: %2,72

Konut kredisi: %2,99

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