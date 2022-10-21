Bankaların kredi faiz oranları kampanyaları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Düşük faizli ve uzun vadeli kredi arayışında olanlar, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank başta olmak üzere tüm bankaların güncel konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranlarına göz atıyor. Öte yandan çeşitli nedenlerle acil paraya ihtiyacı olanlar, ''Kredi faiz oranlarında son durum nedir, düştü mü, yükseldi mi?" sorularına yanıt arıyor. Bankaların 100.000, 200.000, 300.000 TL'lik kredilerde aylık taksit ödemelerini sizler için hesapladık. İşte 21 Ekim 2022 Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank kredi faiz oranları ve tüm detaylar...