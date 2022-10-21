Güncel kredi faiz oranları, çeşitli nedenlerle kredi çekmek vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bankaların konut, arsa ve ihtiyaç gibi üç kategoride düzenlenen kampanyaları, yakından takip ediliyor. Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Akbank, Garanti ve diğer tüm bankaların vade ve faizlerde uyguladığı indirimler, resmi siteleri aracılığı ile duyuruluyor. Acil paraya ihtiyacı olan vatandaşlar, düşük faizli ve uzun vadeli kampanyaları sorguluyor. Peki, Kredi faiz oranları nasıl, düştü mü? İşte, 21 Ekim 2022 Bankaların güncel konut, taşıt, ihtiyaç kredisi faiz oranları...