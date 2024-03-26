Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 19. bölüm fragmanı || Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Selahaddin, ağır yaralarına rağmen Sultan Nureddin'in peşinden ırmağa atlar. Sultan Nureddin'in ağır bir yarayla ırmağa düşmesi haberi sarayda bomba etkisi yaratır. Bu arada Mevdud, harekete geçer ve Nureddin'in kaybolduğu yerde aramalar yapılır. Selahaddin ise düştüğü ırmaktan çıkmayı başarsa da ağır yaralıdır. Her şeye rağmen Nureddin'i aramaya koyulur.