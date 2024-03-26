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Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 19. bölüm fragmanı || Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı yayınlandı!
Giriş Tarihi: 26.03.2024 00:06
Güncelleme Tarihi: 26.03.2024
00:09
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı ile gündemde. TRT 1 ekranlarının tarih konulu dizisi, izleyenleri tarih zevki yaşatırken yeni bölümleri ile de heyecanlandırmaya devam ediyor. Son bölümde Avram'ın Ahit sandığını ele geçirmesi üzerine Sultan Nureddin'e ölüm emri verilmiştir. Selahaddin Sultan Nureddin'i kurtarmak adına türlü mücadeleler vermiştir. Selahaddin Zengi Devleti'ni içine düştüğü çıkmazdan kurtarabilmek için elinden geleni yapmıştır. Peki, bundan sonra neler olacak? Selahaddin Eyyubi 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı?