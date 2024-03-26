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Haberler Keşfet Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 19. bölüm fragmanı || Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı yayınlandı!
Giriş Tarihi: 26.03.2024 00:06 Güncelleme Tarihi: 26.03.2024 00:09

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 19. bölüm fragmanı || Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı ile gündemde. TRT 1 ekranlarının tarih konulu dizisi, izleyenleri tarih zevki yaşatırken yeni bölümleri ile de heyecanlandırmaya devam ediyor. Son bölümde Avram'ın Ahit sandığını ele geçirmesi üzerine Sultan Nureddin'e ölüm emri verilmiştir. Selahaddin Sultan Nureddin'i kurtarmak adına türlü mücadeleler vermiştir. Selahaddin Zengi Devleti'ni içine düştüğü çıkmazdan kurtarabilmek için elinden geleni yapmıştır. Peki, bundan sonra neler olacak? Selahaddin Eyyubi 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 19. bölüm fragmanı || Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

TRT1 ekranlarında pazartesi günleri yayınlanan dizi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 19 Şubat Pazartesi akşamı 18. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerinde Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in yer aldığı dizinin yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Selahaddin'in bir sonraki hamlesi ne olacak İşte, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 19. Bölüm fragmanı izle!

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 19. bölüm fragmanı || Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

SELAHADDİN EYYUBİ 19. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

https://www.youtube.com/watch?v=dKjuw03BMmY

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Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 19. bölüm fragmanı || Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ SON BÖLÜM İZLE EKRANI

Aşağıdaki linki kullanarak dizinin son bölümünü tek parça izleyebilirsiniz:

https://www.youtube.com/watch?v=yiPOEpLuKSI

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 19. bölüm fragmanı || Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

SELAHADDİN EYYUBİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Ahit sandığını ele geçiren Avram, Sultan Nureddin'in öldürülme emrini vermiştir. Nureddin'i kurtarmak için harekete geçen Selahaddin tüm çabalarına rağmen başarılı olamamıştır. Sultan Nureddin, Gregor tarafından ağır yaralanmış ve ırmağa düşmüştür.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 19. bölüm fragmanı || Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Selahaddin, ağır yaralarına rağmen Sultan Nureddin'in peşinden ırmağa atlar. Sultan Nureddin'in ağır bir yarayla ırmağa düşmesi haberi sarayda bomba etkisi yaratır. Bu arada Mevdud, harekete geçer ve Nureddin'in kaybolduğu yerde aramalar yapılır. Selahaddin ise düştüğü ırmaktan çıkmayı başarsa da ağır yaralıdır. Her şeye rağmen Nureddin'i aramaya koyulur.

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