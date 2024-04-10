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Kuru fasulyeyi pamuk gibi yapıyor! Tek kaşıkta tüm gazını alan yöntem...
Giriş Tarihi: 10.04.2024 15:02
Güncelleme Tarihi: 10.04.2024
15:12
Kuru fasulyeyi pamuk gibi yapıyor! Tek kaşıkta tüm gazını alan yöntem...
En lezzetli ve faydalı baklagillerden biri olan kuru fasulye, her ne kadar vazgeçilmez yemeklerden biri olsa da, genellikle gaz yapma sorunu sebebiyle sıklıkla uzak durulan besinler arasında yer alıyor. Fakat bu noktada uygulanacak bir yöntem, aslında tüm sorunu ortadan kaldırabilecek güçte. İşte kuru fasulyenin gazını alan, hazımsızlığı ortadan kaldıran o formül...