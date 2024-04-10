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Haberler Keşfet Kuru fasulyeyi pamuk gibi yapıyor! Tek kaşıkta tüm gazını alan yöntem...
Giriş Tarihi: 10.04.2024 15:02 Güncelleme Tarihi: 10.04.2024 15:12

Kuru fasulyeyi pamuk gibi yapıyor! Tek kaşıkta tüm gazını alan yöntem...

En lezzetli ve faydalı baklagillerden biri olan kuru fasulye, her ne kadar vazgeçilmez yemeklerden biri olsa da, genellikle gaz yapma sorunu sebebiyle sıklıkla uzak durulan besinler arasında yer alıyor. Fakat bu noktada uygulanacak bir yöntem, aslında tüm sorunu ortadan kaldırabilecek güçte. İşte kuru fasulyenin gazını alan, hazımsızlığı ortadan kaldıran o formül...

Kuru fasulyeyi pamuk gibi yapıyor! Tek kaşıkta tüm gazını alan yöntem...

Bitkisel protein kaynaklarındanın başında gelen kuru fasulyeyi tüketirken kullanılan yöntem, içerisine eklenen baharatlar ve birkaç püf noktası sayesinde ortaya çıkabilecek gaz, hazımsızlık veya şişkinlik sorununa karşı sizi koruyabilir. Kuru fasulyenin gaz olasılığını ortadan kaldıran bu yöntemdir...

Kuru fasulyeyi pamuk gibi yapıyor! Tek kaşıkta tüm gazını alan yöntem...

KURU NASIL GAZ YAPAR?

Kuru fasulye, en popüler baklagil türlerinden biri olmasına rağmen içeriğindeki bazı bileşikler, tüketildiğinde şişkinliğe neden olabilir. Kuru fasulyede bulunan oligosakkarit adlı şeker molekülü, bu gaz sorununun en büyük nedenidir.

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Kuru fasulyeyi pamuk gibi yapıyor! Tek kaşıkta tüm gazını alan yöntem...

Oligosakkarit, bağırsak ve midede sindirilemeyecek kadar büyük olduğu için sindirim sistemini zorlayan etkenler arasında yer alır.

Kuru fasulyeyi pamuk gibi yapıyor! Tek kaşıkta tüm gazını alan yöntem...

Düzensiz çalışmanın bir sonucu olarak bağırsaklarda ve midede gaz birikimine neden olan bu molekülü ortadan kaldırmak, gaz yapan faktörleri de ortadan kaldırmayı sağlar. .

Kuru fasulyeyi pamuk gibi yapıyor! Tek kaşıkta tüm gazını alan yöntem...

PİŞİRİRKEN SADECE BİR KAŞIK...
Bir çay kaşığı kimyon, fasulyeyi pişirmeden önce haşlama suyuna eklediğinizde gaz sorununuzu ortadan kaldırır.

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