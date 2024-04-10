Kuru fasulyeyi pamuk gibi yapıyor! Tek kaşıkta tüm gazını alan yöntem...

KURU NASIL GAZ YAPAR?



Kuru fasulye, en popüler baklagil türlerinden biri olmasına rağmen içeriğindeki bazı bileşikler, tüketildiğinde şişkinliğe neden olabilir. Kuru fasulyede bulunan oligosakkarit adlı şeker molekülü, bu gaz sorununun en büyük nedenidir.



