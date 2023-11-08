Haberler Keşfet Son Dakika KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı? GSB 2023-2024 KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? e-devlet burs sonucu sorgulama

Giriş Tarihi: 08.11.2023 14:48 Güncelleme Tarihi: 08.11.2023 14:48

Son Dakika KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı? GSB 2023-2024 KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? e-devlet burs sonucu sorgulama

KYK burs sonuçları açıklaması için gözler GSB ve Bakan Osman Aşkın Bak'a çevrilmiş durumda. 2023-2024 akademik yılı başlarken devlet desteği almak isteyen öğrenciler e-devlet üzerinden başvuruda bulundu. Sonuçlar için geri sayım sürdüğü sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni KYK burs ücretini açıkladı. Önlisans ve lisansta 1.250 liradan 2 bin liraya, yüksek lisansta 2 bin 500 liradan 4 bin liraya, doktorada ise 3 bin 750 liradan 6 bin liraya yükseltilen burs ve kredide son durum gündemde. Peki; KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte Kredi ve Yurtlar Kurumu burs başvuru sonuçları e-devlet sorgulama ekranı.