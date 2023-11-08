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Haberler Keşfet Son Dakika KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı? GSB 2023-2024 KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? e-devlet burs sonucu sorgulama
Giriş Tarihi: 08.11.2023 14:48 Güncelleme Tarihi: 08.11.2023 14:48

Son Dakika KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı? GSB 2023-2024 KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? e-devlet burs sonucu sorgulama

KYK burs sonuçları açıklaması için gözler GSB ve Bakan Osman Aşkın Bak'a çevrilmiş durumda. 2023-2024 akademik yılı başlarken devlet desteği almak isteyen öğrenciler e-devlet üzerinden başvuruda bulundu. Sonuçlar için geri sayım sürdüğü sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni KYK burs ücretini açıkladı. Önlisans ve lisansta 1.250 liradan 2 bin liraya, yüksek lisansta 2 bin 500 liradan 4 bin liraya, doktorada ise 3 bin 750 liradan 6 bin liraya yükseltilen burs ve kredide son durum gündemde. Peki; KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte Kredi ve Yurtlar Kurumu burs başvuru sonuçları e-devlet sorgulama ekranı.

Son Dakika KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı? GSB 2023-2024 KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? e-devlet burs sonucu sorgulama

KYK burs sonuçları 2023-2024 GSB'nin e-devlet sistemi üzerindeki sayfasından sorgulanacak. Geçtiğimiz ay tamamlanan başvurular için Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu duyuruları takip ediliyor. Burs başvuru sonuçları sonrası bankalardan taahhütname süreci başlayacak ve toplu ödemeler beklenecek. Öğrenciler sonuç ekranına odaklanmış durumda. KYK burs ve kredi sonuçları sorgulama işlemleri T.C. kimlik numarası ile yapılacak. Peki; KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? KYK bursu ne kadar, kaç TL? İşte, yanıtlar!

Son Dakika KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı? GSB 2023-2024 KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? e-devlet burs sonucu sorgulama

2023-2024 KYK BURSU NE KADAR OLACAK BELLİ OLDU!

Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023-2024 akademik yılında geçerli olacak burs ve kredi ücretlerini açıkladı.

Buna göre yeni eğitim öğretim yılında ödemeler şöyle olacak:

Önlisans ve lisans: 2000 TL

Yüksek lisans: 4000 TL

Doktora: 6000 TL

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Son Dakika KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı? GSB 2023-2024 KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? e-devlet burs sonucu sorgulama

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs ve kredi başvuru işlemleri 12-19 Ekim 2023 tarihlerinde gerçekleşti. e-devlet üzerinden alınan başvuruların sonuçları da bu sistem üzerinden T.C. kimlik numaraları ve e-devlet şifresi ile öğrenilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtları Kurumu KYK burs başvuruları için değerlendirme süreci devam ediyor.

Bazı gruplar öncelikli olmak üzere gerekli değerlendirmenin ardından burs ve kredi almaya hak kazanan öğrenciler belirlenecek.

Son Dakika KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı? GSB 2023-2024 KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? e-devlet burs sonucu sorgulama

KYK burs sonuçları henüz açıklanmadı.

Konuyla ilgili geçtiğimiz yılı kontrol eden öğrenciler GSB takvimine baktıklarında KYK burs başvuru işlemlerinin Kasım ayında başlamış ve sonuçların ise 16 Aralık'ta açıklanmış olduğunu görüyor.

Buna göre; bu yıl Ekim ayında alınan başvuru sonuçlarının Kasım ayının sonlarına doğru erişime açılması bekleniyor.

Son Dakika KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı? GSB 2023-2024 KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? e-devlet burs sonucu sorgulama

2023-2024 KYK BURS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

KYK burs başvuru sonuçlarının erişime açılacağı ekran e-devlette olacak. Adaylar burs mu yoksa kredi mi almaya hak kazandıklarını T.C kimlik numaraları ve e-devlet şifreleri ile öğrenecek.

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