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Giriş Tarihi: 14.10.2022 15:36 Güncelleme Tarihi: 14.10.2022 15:43

KYK kredi borcu faizleri silindi mi, ne zaman silinecek? KYK kredi faizleri düzenlemesi Meclis’ten geçti mi, son durum nedir?

KYK kredi borcu faizleri son dakika gelişmeleri ile binlerce öğrencinin gündeminde yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilere eğitim süreleri boyunca sağlanan KYK öğrenim kredisi faizlerinin silineceğinin müjdesini vermişti. KYK borç faizlerinin silinmesini içeren düzenlemelerin de yer aldığı torba yasa teklifi, geçtiğimiz günlerde Meclis'e sunuldu. Bu kapsamda binlerce vatandaş, KYK kredi faizlerinin ne zaman silineceğini sorgularken flaş bir gelişme yaşandı. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nun ilk gününde teklifin ilk 25 maddesi kabul edildi. Peki, KYK kredi faizleri silindi mi, Meclis'ten geçti mi? KYK kredi faizleri ne zaman silinecek, Resmi Gazete'de yayımlandı mı? İşte, KYK borç sorgulama ekranı ve konu ile ilgili son gelişmeler…

KYK kredi borcu faizleri silindi mi, ne zaman silinecek? KYK kredi faizleri düzenlemesi Meclis’ten geçti mi, son durum nedir?

KYK faizleri son durum öğrenim kredisi borcu olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada KYK borçları faizlerinin silinmesi düzenlemesini de içeren 52 maddelik yasa teklifini Meclis'e sunduklarını açıklamıştı. Milyonları ilgilendiren teklifin ilk 25 maddesi kabul edildi. Düzenlemeye ilişkin detaylar merak edilirken gözler ''KYK faizleri silindi'' açıklaması için Resmi Gazete'ye çevrildi. Peki KYK kredi borcu faizleri silindi mi, Resmi Gazete'de yayımlandı mı? KYK kredi faizleri ne zaman silinecek, belli oldu mu? İşte e devlet KYK borç sorgulama ekranı ve konu hakkında bilgiler...

KYK kredi borcu faizleri silindi mi, ne zaman silinecek? KYK kredi faizleri düzenlemesi Meclis’ten geçti mi, son durum nedir?

"ÖĞRENCİLER ALDIKLARI KREDİ TUTARINI ÖDEYECEK"

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, geçtiğimiz günlerde Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, kanun teklifinin detaylarını açıklamıştı.

Bugüne kadar 1 milyon 392 bin öğrencinin öğrenim kredisi, 26 bin öğrencinin ise katkı kredisi aldığını kaydeden Elitaş, alınan kredi miktarının toplam 27,6 milyar liraya ulaştığını bildirdi.

Öğrenim kredisi alan öğrencilerin, borçlarını iki yıl sonra başlamak üzere kredi aldığı kadar sürede, aldıkları miktar tutarında ve aylık dönemler halinde ödemelerine imkan tanınacağını dile getiren Elitaş, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın açıkladığı gibi yaptığımız düzenlemede bütün faizleri siliyoruz. Öğrenci kardeşlerimizin aldıkları, devletin kendilerine yaptığı kredi katkısını rahat şekilde ödeyebilmeleri, öğrenim hayatındaki maddi meseleleri de ortadan kaldırabilmek için yapılan önemli bir düzenleme." diye konuştu.

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KYK kredi borcu faizleri silindi mi, ne zaman silinecek? KYK kredi faizleri düzenlemesi Meclis’ten geçti mi, son durum nedir?

KYK KREDİ FAİZLERİ SİLİNDİ Mİ, MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda ekonomiye ilişkin düzenlemelerin yer aldığı torba yasa mesaisi başladı.

Komisyonun ilk gününde Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin, ilk 25 maddesi kabul edildi.

KYK kredi borcu faizleri silindi mi, ne zaman silinecek? KYK kredi faizleri düzenlemesi Meclis’ten geçti mi, son durum nedir?

Kabul edilen maddeler arasında öğrenci kredi borçlarının faizsiz ödenmesini içeren düzenlemeler de yer aldı.

Buna göre, öğrenim kredisi borçlarının faizleri silinecek. Öğrenciler aldıkları borç miktarında ödemeyi mezuniyetlerinden 2 yıl sonra ödemeye başlayacak.

KYK kredi borcu faizleri silindi mi, ne zaman silinecek? KYK kredi faizleri düzenlemesi Meclis’ten geçti mi, son durum nedir?

ÖĞRENİM KREDİSİ BORCU FAİZSİZ ÖDENECEK

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanunu'nda yapılan değişiklikle, öğrenim kredisi alanlar, borçlarını, aldıkları miktar kadar ödeme yapacak.

Öğrenim kurumundan mezun olan ya da herhangi bir nedenle öğretim kurumuyla ilişiği kesilenler, 2 yıl sonra başlamak üzere, kredi aldığı kadar sürede ve aylık dönemler halinde borcunu ödeyecek.

Borçlu borcunu erteleme talebinde bulunduğunda, borçlunun çalışmadığının SGK'den teyit edilmesi halinde, ilk yıl herhangi bir ilave olmadan, sonraki yıllarda ise her yıl için verilen miktara yüzde 10 eklenerek kredi borcu hesaplanacak. Ancak ilgili yılda TÜFE'nin yüzde 10'dan az olması halinde bu oran uygulanacak. Erteleme işlemi en fazla üç defa yapılabilecek.

Ödemenin askerlik dönemine denk gelmesi halinde, borçlunun talebi üzerine herhangi bir ilave yapılmaksızın askerlik döneminin sonuna kadar kredi borcu ertelenecek.

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