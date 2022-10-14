KYK kredi borcu faizleri son dakika gelişmeleri ile binlerce öğrencinin gündeminde yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilere eğitim süreleri boyunca sağlanan KYK öğrenim kredisi faizlerinin silineceğinin müjdesini vermişti. KYK borç faizlerinin silinmesini içeren düzenlemelerin de yer aldığı torba yasa teklifi, geçtiğimiz günlerde Meclis'e sunuldu. Bu kapsamda binlerce vatandaş, KYK kredi faizlerinin ne zaman silineceğini sorgularken flaş bir gelişme yaşandı. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nun ilk gününde teklifin ilk 25 maddesi kabul edildi. Peki, KYK kredi faizleri silindi mi, Meclis'ten geçti mi? KYK kredi faizleri ne zaman silinecek, Resmi Gazete'de yayımlandı mı? İşte, KYK borç sorgulama ekranı ve konu ile ilgili son gelişmeler…