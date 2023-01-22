Haberler Keşfet Maçkolik halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Maçkolik borsada ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi?

Giriş Tarihi: 22.01.2023 09:21 Güncelleme Tarihi: 22.01.2023 09:21

Maçkolik halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Maçkolik borsada ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi?

Maçkolik talep toplama işlemleri, 19-20 Ocak 2023 tarihleri arasında tamamlandı. Talep toplama sürecinin sona ermesinin ardından gözler sonuçlara çevrildi. Bu noktada yatırımcılar, ''Maçkolik halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Şirket payları eşit dağıtım yöntemiyle satışa sunulurken MACKO Bist koduyla işlem görecek hisselerin halka arz fiyatı 38 TL olarak belirlenmişti. Peki, Maçkolik halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek? İşte, Maçkolik halka arz sonuçları ve konu ile ilgili tüm merak edilenler.