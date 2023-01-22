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Haberler Keşfet Maçkolik halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Maçkolik borsada ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi?
Giriş Tarihi: 22.01.2023 09:21 Güncelleme Tarihi: 22.01.2023 09:21

Maçkolik halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Maçkolik borsada ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi?

Maçkolik talep toplama işlemleri, 19-20 Ocak 2023 tarihleri arasında tamamlandı. Talep toplama sürecinin sona ermesinin ardından gözler sonuçlara çevrildi. Bu noktada yatırımcılar, ''Maçkolik halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Şirket payları eşit dağıtım yöntemiyle satışa sunulurken MACKO Bist koduyla işlem görecek hisselerin halka arz fiyatı 38 TL olarak belirlenmişti. Peki, Maçkolik halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek? İşte, Maçkolik halka arz sonuçları ve konu ile ilgili tüm merak edilenler.

Maçkolik halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Maçkolik halka arz kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?

Türkiye'nin en büyük dijital spor markası Maçkolik İnternet Hizmetleri Ticaret AŞ halka arz başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanmıştı. Söz konusu arz için talep toplama süreci, 19-20 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleşti. Talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından yatırım yapan vatandaşlar, ''Maçkolik halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?'' sorularını gündeme taşıdı. Peki, Maçkolik halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek? İşte, Maçkolik halka arz sürecine dair merak edilenler.

Maçkolik halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Maçkolik halka arz kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?

MAÇKOLİK HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Maçkolik paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri 19-20 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleşti. Maçkolik halka arz sonuçları henüz açıklanmadı.

Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

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Maçkolik halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Maçkolik halka arz kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?

MAÇKOLİK BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Türkiye'nin en büyük dijital spor markası Maçkolik İnternet Hizmetleri Ticaret AŞ'nin Borsada işlem göreceği tarih de henüz belli olmadı.

Maçkolik borsada işlem göreceği tarih ile ilgili açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

Maçkolik halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Maçkolik halka arz kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?

MAÇKOLİK HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI?

Maçkolik halka arzında bireysel yatırımcılar için eşit dağıtım yöntemiyle talep toplandı.

Maçkolik halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Maçkolik halka arz kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?

MAÇKOLİK SSE FİYATI NE KADAR?

MACKO Bist kodu ile yapılacak olan Maçkolik halka arz fiyatı pay başına 38,00 TL olarak belirlendi.

Toplamda 8.500.000 adet payın satışı gerçekleştirilecek. Bütün paylar satılırsa halka arz büyüklüğü 323.000.000 TL'ye yükselecek.

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