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Haberler Keşfet Maskeli sapık yaşlı kadına tecavüz etti: 11 yıl boyunca…
Giriş Tarihi: 26.03.2024 13:29 Güncelleme Tarihi: 26.03.2024 13:29

Maskeli sapık yaşlı kadına tecavüz etti: 11 yıl boyunca…

İğrenç olay 2013 yılında Bilecik Vezirhan'da yaşandı. Hırsızlık amacıyla girdiği evdeki H.T isimli yaşlı kadına, boğazına bıçak dayayarak tecavüz eden ve daha sonra evdeki para ve altınları çalarak kayıplara karışan yüzü maskeli sapık, 11 yıl sonra JASAT ekipleri tarafından yakalandı. İşte haberin detayları...

Remzi YILMAZ
Maskeli sapık yaşlı kadına tecavüz etti: 11 yıl boyunca…

Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma dosyası kapsamında 2013 yılında eşi teravih namazına gittiği esnada eve giren yüzü maskeli şüpheli, evde bulunan H.T. isimli yaşlı kadınının boğazına bıçak dayayarak tecavüz etmiş, evde bulunan para ve değerli eşyaları alarak kayıplara karışmıştı.

Maskeli sapık yaşlı kadına tecavüz etti: 11 yıl boyunca…

Tecavüz olayından 3 ay sonra ise psikolojisi bozulan ve psikolojik tedavi görmeye başlayan H.T. isimli kadın kendini iple asarak intihar etmişti. Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen S.Ş. isimli zanlı, 11 yıl aradan sonra yakalandı.

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Maskeli sapık yaşlı kadına tecavüz etti: 11 yıl boyunca…

ORTADAN KAYBOLMUŞTU
O tarihte yürütülen soruşturma kapsamında olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca delil yetersizliğinden dolayı serbest bırakılmıştı.

Maskeli sapık yaşlı kadına tecavüz etti: 11 yıl boyunca…

Şüpheliler arasında olan S.Ş. isimli şahıs ise firar ettiğinden dolayı yakalanamamıştı. Bilecik İl Jandarma .Komutanlığınca il genelinde meydana gelen Faili Meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik geniş çaplı çalışmalar başlatılmış ve JASAT dedektifleri görevlendirilmişti.

Maskeli sapık yaşlı kadına tecavüz etti: 11 yıl boyunca…

SOSYAL MEDYALARI TAKİBE ALINDI
JASAT tarafından olay tarihinde serbest bırakılan 5 şüphelinin sosyal medya hesapları incelemeye alınmış ve şüpheliler içerisinde yer alan firari S.Ş'nin Facebook sayfasında, diğer şüphelilerden biri tarafından doğum gününün kutlandığı tespit edildi.

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