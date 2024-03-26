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Maskeli sapık yaşlı kadına tecavüz etti: 11 yıl boyunca…
Giriş Tarihi: 26.03.2024 13:29
Güncelleme Tarihi: 26.03.2024
13:29
Maskeli sapık yaşlı kadına tecavüz etti: 11 yıl boyunca…
İğrenç olay 2013 yılında Bilecik Vezirhan'da yaşandı. Hırsızlık amacıyla girdiği evdeki H.T isimli yaşlı kadına, boğazına bıçak dayayarak tecavüz eden ve daha sonra evdeki para ve altınları çalarak kayıplara karışan yüzü maskeli sapık, 11 yıl sonra JASAT ekipleri tarafından yakalandı. İşte haberin detayları...