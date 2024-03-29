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Haberler Keşfet Meğer kediler bizimle konuşuyormuş! Eğer böyle davranıyorsa söylemek istedikleri...
Giriş Tarihi: 29.03.2024 11:41 Güncelleme Tarihi: 29.03.2024 11:46

Meğer kediler bizimle konuşuyormuş! Eğer böyle davranıyorsa söylemek istedikleri...

Kedilerle insanlar arasında binlerce yıldır devam eden sıkı bir ilişki var. Genellikle kendi başlarına hareket eden ve yalnızlığı tercih eden hayvanlar olarak düşünülse de, araştırmalar kedilerin insanlarla iletişim kurmak için neredeyse 300 farklı yüz ifadesi kullandığını gösteriyor.

Meğer kediler bizimle konuşuyormuş! Eğer böyle davranıyorsa söylemek istedikleri...

Bilim insanları, kedinizin ne söylediğini daha iyi anlayabileceğinizi belirtiyor. Yapılan bir araştırma, 10 ay boyunca 53 farklı evcil kedinin analiz edildiği ve sonuçların oldukça ilginç olduğunu ortaya koydu.

Meğer kediler bizimle konuşuyormuş! Eğer böyle davranıyorsa söylemek istedikleri...

Araştırma sırasında 186 farklı yüz ifadesi kaydedildi ve çoğunun dostça olduğu fark edildi. Örneğin, kedinizin huzurlu, yarı kapalı göz ifadesi güvende ve sevildiğini hissettiği anlamına gelebilir.

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Meğer kediler bizimle konuşuyormuş! Eğer böyle davranıyorsa söylemek istedikleri...

Bu durumda, daha sıkı bağlar kurabilir ve sevgi dolu anlar yaşayabilirsiniz.

Meğer kediler bizimle konuşuyormuş! Eğer böyle davranıyorsa söylemek istedikleri...

Ancak, kedinizin gözlerini kıstırıp kulaklarını geriye doğru eğdiği durumlarda öfkeli olduğunu gösterebilir. Bu nedenle, bu tür durumlarda yaptığınız şeylere dikkat etmek önemlidir.

Meğer kediler bizimle konuşuyormuş! Eğer böyle davranıyorsa söylemek istedikleri...

Araştırmada net olmayan 48 yüz ifadesi bulunmaktadır. Genel olarak, kedi yüz ifadelerinin çeşitliliği kedi uzmanlarını şaşırtmıştır. Araştırmaya göre, kedilerin 26 benzersiz yüz hareketi bulunmaktadır.

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