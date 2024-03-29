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Meğer kediler bizimle konuşuyormuş! Eğer böyle davranıyorsa söylemek istedikleri...
Giriş Tarihi: 29.03.2024 11:41
Güncelleme Tarihi: 29.03.2024
11:46
Meğer kediler bizimle konuşuyormuş! Eğer böyle davranıyorsa söylemek istedikleri...
Kedilerle insanlar arasında binlerce yıldır devam eden sıkı bir ilişki var. Genellikle kendi başlarına hareket eden ve yalnızlığı tercih eden hayvanlar olarak düşünülse de, araştırmalar kedilerin insanlarla iletişim kurmak için neredeyse 300 farklı yüz ifadesi kullandığını gösteriyor.