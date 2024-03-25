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Haberler Keşfet Meteoroloji'den 23 il için sarı kodlu hava durumu uyarısı; kuvvetli geliyor! İstanbullular dikkat: Valilik'ten peş peşe uyarılar
Giriş Tarihi: 25.03.2024 09:18 Güncelleme Tarihi: 25.03.2024 09:18

Meteoroloji'den 23 il için sarı kodlu hava durumu uyarısı; kuvvetli geliyor! İstanbullular dikkat: Valilik'ten peş peşe uyarılar

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı hava durumu raporuna göre; İstanbul'un da aralarında olduğu 23 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Söz konusu illerde fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı geldi. İstanbul ve Ankara valilikleri vatandaşlara dikkatli olunması yönünde çağrıda bulundu. Megakentte bu sabahtan itibaren güney ve güneybatı, zamanla kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor. Peki bu hafta yurt genelinde hava durumu nasıl olacak, hangi illerde yağış ve fırtına bekleniyor? İşte 25-29 Mart 2024 hava durumu…

Meteoroloji’den 23 il için sarı kodlu hava durumu uyarısı; kuvvetli geliyor! İstanbullular dikkat: Valilik’ten peş peşe uyarılar

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki 5 güne ait haritalı hava durumu tahmin raporunu paylaştı. MGM başta olmak üzere başkent ve megakent valiliklerinden fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı geldi. Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile zamanla İç Anadolu'nun batısında, güney ve güneybatı zamanla kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına 40-60 km/saat, kısa süreli 70-80 km/saat) bekleniyor. Peki, bu hafta il il hava durumu nasıl olacak? Hangi illerde sağanak ve fırtına bekleniyor? İşte 25-29 Mart 2024 Meteoroloji son dakika hava durumu raporu detayları.

Meteoroloji’den 23 il için sarı kodlu hava durumu uyarısı; kuvvetli geliyor! İstanbullular dikkat: Valilik’ten peş peşe uyarılar

Meteoroloji yeni hava durumu raporunu yayımladı. 25 Mart 2024 Pazartesi günü için 23 ile sarı kodlu uyarı verildi.

Hava sıcaklıklarının ise batı kesimlerden başlayarak ülke genelinde artarak mevsim normalleri civarına, hafta ortasından itibaren mevsim normalleri üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

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Meteoroloji’den 23 il için sarı kodlu hava durumu uyarısı; kuvvetli geliyor! İstanbullular dikkat: Valilik’ten peş peşe uyarılar

İSTANBUL VE ANKARA İÇİN PEŞ PEŞE UYARILAR!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi için fırtına uyarısı yapıp, dikkatli olunması yönünde çağrıda bulundu.

Meteoroloji’den 23 il için sarı kodlu hava durumu uyarısı; kuvvetli geliyor! İstanbullular dikkat: Valilik’ten peş peşe uyarılar

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada; İstanbul, Kocaeli, Yalova, Kırklareli, Tekirdağ ile Edirne'nin güney ilçelerinde (Enez, İpsala, Keşan) yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı zamanla kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (40-60 km/saat, kısa süreli 70-80 km/saat) beklendiği bildirildi.

Açıklamada, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlemeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Meteoroloji’den 23 il için sarı kodlu hava durumu uyarısı; kuvvetli geliyor! İstanbullular dikkat: Valilik’ten peş peşe uyarılar

BİR UYARI DA VALİLİKTEN GELDİ!

İstanbul Valiliği, bugün kentte beklenen fırtına nedeniyle tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul'da yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı, zamanla kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına beklendiği belirtildi.

Açıklamada, fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

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