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Meteoroloji'den 23 il için sarı kodlu hava durumu uyarısı; kuvvetli geliyor! İstanbullular dikkat: Valilik'ten peş peşe uyarılar
Giriş Tarihi: 25.03.2024 09:18
Güncelleme Tarihi: 25.03.2024
09:18
Meteoroloji'den 23 il için sarı kodlu hava durumu uyarısı; kuvvetli geliyor! İstanbullular dikkat: Valilik'ten peş peşe uyarılar
Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı hava durumu raporuna göre; İstanbul'un da aralarında olduğu 23 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Söz konusu illerde fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı geldi. İstanbul ve Ankara valilikleri vatandaşlara dikkatli olunması yönünde çağrıda bulundu. Megakentte bu sabahtan itibaren güney ve güneybatı, zamanla kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor. Peki bu hafta yurt genelinde hava durumu nasıl olacak, hangi illerde yağış ve fırtına bekleniyor? İşte 25-29 Mart 2024 hava durumu…