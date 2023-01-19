MGM’den kar yağışı için flaş uyarı! İstanbul’a kar ne zaman yağacak, hangi tarihte?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden belli illerimiz için kar yağışı uyarısı geldi. Ocak ayında havalar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Özellikle İstanbullular İstanbul'a ne zaman kar yağacak, bu hafta kar yağar mı, nereye yağacak sorusuna yanıt aranıyor. Aralarında İstanbul, İzmir ve Bursa'nın da bulunduğu, sarı renk kodu ile uyarı yapılan 15 ilde de şiddetli rüzgar bekleniyor. Bu ayın sonuna doğru ise kar bekleniyor. Peki İstanbul'a kar ne zaman yağacak, hangi tarihte? İşte MGM'den hava durumu raporu