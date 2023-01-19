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Haberler Keşfet MGM’den kar yağışı için flaş uyarı! İstanbul’a kar ne zaman yağacak, hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 19.01.2023 14:55 Güncelleme Tarihi: 19.01.2023 14:55

MGM’den kar yağışı için flaş uyarı! İstanbul’a kar ne zaman yağacak, hangi tarihte?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden belli illerimiz için kar yağışı uyarısı geldi. Ocak ayında havalar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Özellikle İstanbullular İstanbul'a ne zaman kar yağacak, bu hafta kar yağar mı, nereye yağacak sorusuna yanıt aranıyor. Aralarında İstanbul, İzmir ve Bursa'nın da bulunduğu, sarı renk kodu ile uyarı yapılan 15 ilde de şiddetli rüzgar bekleniyor. Bu ayın sonuna doğru ise kar bekleniyor. Peki İstanbul'a kar ne zaman yağacak, hangi tarihte? İşte MGM'den hava durumu raporu

MGM’den kar yağışı için flaş uyarı! İstanbul’a kar ne zaman yağacak, hangi tarihte?

Ocak ayına girmemiz ile birlikte başta İstanbul olmak üzere tüm yurtta sıcaklıklarda ciddi düşüşler yaşanmaya başladı. Yurdun doğu kesimlerinde kar yağışı, batı kesimlerinde de sağanak yağışlar etkisini gösteriyor. Hal böyleyken, İstanbul'da yaşayan pek çok vatandaş, 'İstanbul'a kar ne zaman yağacak?' sorusunun yanıtını araştırıyor. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz yıl İstanbul'da kar yağışı Mart ayında kendini göstermişti. Peki İstanbul'a kar ne zaman yağacak, hangi tarihte?

MGM’den kar yağışı için flaş uyarı! İstanbul’a kar ne zaman yağacak, hangi tarihte?

İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?

İstanbul'da 24 Ocak'tan sonra kar yağışı bekleniyor.

MGM'DEN KAR YAĞIŞI İÇİN FLAŞ UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Balıkesir ve Çanakkale için turuncu renk kodu ile şiddetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı. Aralarında İstanbul, İzmir ve Bursa'nın da bulunduğu, sarı renk kodu ile uyarı yapılan 15 ilde de şiddetli rüzgar bekleniyor.

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MGM’den kar yağışı için flaş uyarı! İstanbul’a kar ne zaman yağacak, hangi tarihte?

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege ile Antalya'nın batı kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kıyı Ege'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara ve Kıyı Ege'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MGM’den kar yağışı için flaş uyarı! İstanbul’a kar ne zaman yağacak, hangi tarihte?
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MGM’den kar yağışı için flaş uyarı! İstanbul’a kar ne zaman yağacak, hangi tarihte?
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