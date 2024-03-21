Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı! Ortaokul öğrencilerine yeni karne... 2023-2024 eğitim öğretim döneminde dağıtılacak

Ayrıca katıldığı müsabakalar ve sosyal etkinliklerde katılım durumları derecelendirilmiş bir sistemle karnelere yansıtılacak. Etkinliğin gerçekleştiği yere göre "okul içi", "okullar arası", "ilçe geneli", "il geneli", "bölgesel", "ulusal" ve "uluslararası" olarak değerlendirilecek.