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Haberler Keşfet Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı! Ortaokul öğrencilerine yeni karne... 2023-2024 eğitim öğretim döneminde dağıtılacak
Giriş Tarihi: 21.03.2024 16:38 Güncelleme Tarihi: 21.03.2024 16:38

Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı! Ortaokul öğrencilerine yeni karne... 2023-2024 eğitim öğretim döneminde dağıtılacak

Geçtiğimiz günlerde 1, 5 ve 9. Sınıflardan başlamak üzere yeni müfredat uygulanacağını aktaran Bakan Yusuf Tekin'in ardından Milli Eğitim Bakanlığı yeni kararını duyurdu. Buna göre ortaokul öğrencileri bundan sonra farklı bir karne ile değerlendirilecek. Yeni tasarımlı karneler ile öğrenciler başka bir alanda daha değerlendirilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı! Ortaokul öğrencilerine yeni karne... 2023-2024 eğitim öğretim döneminde dağıtılacak

Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Bakan Tekin, spor ve sanat liselerinin önemine dikkat çekmişti. Bu doğrultunda öğrencilerin yeteneklerini keşfetmek adına bir adım daha atan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yeni karne kararını duyurdu. Öğrenciler sosyal alanda da değerlendirmeye alınıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı! Ortaokul öğrencilerine yeni karne... 2023-2024 eğitim öğretim döneminde dağıtılacak

Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet adresinden duyurulan habere göre karnelerde tasarım değişikliğine gidildi. 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılında ilk kez dağıtılacak karne sosyal bölüm açılıyor.

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Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı! Ortaokul öğrencilerine yeni karne... 2023-2024 eğitim öğretim döneminde dağıtılacak

Öğrenciler okul dışında katıldıkları sosyal etkinliklerde de aldıkları başarıyla da değerlendirilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı! Ortaokul öğrencilerine yeni karne... 2023-2024 eğitim öğretim döneminde dağıtılacak

"Bilimsel", "kültürel", "sanatsal", "sportif" etkinlikler ve "toplum hizmeti" olmak üzere 5 ana başlıkta değerlendirilecek öğrenciler "katılım", "ürün ortaya koyma", "performans gösterme" ve "derece alma" şeklinde dört ana düzeyde karne başarıları görecek.

Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı! Ortaokul öğrencilerine yeni karne... 2023-2024 eğitim öğretim döneminde dağıtılacak

Ayrıca katıldığı müsabakalar ve sosyal etkinliklerde katılım durumları derecelendirilmiş bir sistemle karnelere yansıtılacak. Etkinliğin gerçekleştiği yere göre "okul içi", "okullar arası", "ilçe geneli", "il geneli", "bölgesel", "ulusal" ve "uluslararası" olarak değerlendirilecek.

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