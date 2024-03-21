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Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı! Ortaokul öğrencilerine yeni karne... 2023-2024 eğitim öğretim döneminde dağıtılacak
Giriş Tarihi: 21.03.2024 16:38
Güncelleme Tarihi: 21.03.2024
16:38
Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı! Ortaokul öğrencilerine yeni karne... 2023-2024 eğitim öğretim döneminde dağıtılacak
Geçtiğimiz günlerde 1, 5 ve 9. Sınıflardan başlamak üzere yeni müfredat uygulanacağını aktaran Bakan Yusuf Tekin'in ardından Milli Eğitim Bakanlığı yeni kararını duyurdu. Buna göre ortaokul öğrencileri bundan sonra farklı bir karne ile değerlendirilecek. Yeni tasarımlı karneler ile öğrenciler başka bir alanda daha değerlendirilecek.