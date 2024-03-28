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Moldovalı gelin muhtar adayı oldu: Geç bile kaldın diyorlar!
Giriş Tarihi: 28.03.2024 15:17
Güncelleme Tarihi: 28.03.2024
15:17
Moldovalı gelin muhtar adayı oldu: Geç bile kaldın diyorlar!
Moldova'dan 12 yıl önce Bartın'ın Akbaş köyüne gelin gelen Nadejda Aksüt muhtar adayı oldu. Köyde 200 haneyi tek tek gezerek, destek isteyen 57 yaşındaki Aksüt, "Bana, 'Neredeydin bu zamana kadar, şimdiye kadar neden çıkmadın?' diyorlar. Bana çok güveniyorlar. Başarılı olacağıma inanıyorum" diye konuştu...