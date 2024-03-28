Moldovalı gelin muhtar adayı oldu: Geç bile kaldın diyorlar!

Bana destek vereceklerini biliyorum. İnşallah kazanınca köy için her şeyi yapacağım. Köyde kapı kapı gezerken, bana cesaret veriyorlar, 'Siz muhtar olursunuz hizmet edersiniz' diyorlar, benim Moldovalı olduğumu duyunca çok şaşıran oluyor.