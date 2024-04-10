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Haberler Keşfet Neden yeşil muz yemeliyiz? Sarı muzdan öyle bir farkı varmış ki...
Giriş Tarihi: 10.04.2024 17:10 Güncelleme Tarihi: 10.04.2024 17:16

Neden yeşil muz yemeliyiz? Sarı muzdan öyle bir farkı varmış ki...

Muz, yediden yetmişe hemen herkesin sevdiği besinlerden biri. Fakat muzun tüketim şekli, gördüğümüz faydaları da değişimine neden oluyor. Sarı muz ve yeşil muz arasında az bilinen bazı farklar, aslında her iki şeklinden de farklı faydalar görmenizi sağlayabilir. İşte o bilinmeyen yeşil muz faydaları...

Neden yeşil muz yemeliyiz? Sarı muzdan öyle bir farkı varmış ki...

Yeşil muzlar, olgun sarı muzlara göre daha az tatlıdır ve daha az şeker içerir.

Neden yeşil muz yemeliyiz? Sarı muzdan öyle bir farkı varmış ki...

Ayrıca kan şekeri yönetimine ve genel sağlığınıza fayda sağlayabilecek daha dirençli nişastaya sahiptirler.

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Neden yeşil muz yemeliyiz? Sarı muzdan öyle bir farkı varmış ki...

Muzlar genellikle hala yeşilken hasat edilir. Böylece fazla olgunlaşmamalarını sağlanır.

Neden yeşil muz yemeliyiz? Sarı muzdan öyle bir farkı varmış ki...

Renk bakımından farklı olmanın yanı sıra, yeşil ve sarı muzlar birkaç açıdan da farklılık gösterir:

  • Yeşil muzlar daha az tatlıdır. Aslında tadı biraz acı olabilir.
  • Yeşil muz sarı muzdan daha serttir. Dokuları bazen mumsu olarak tanımlanır.
  • Yeşil muz nişasta bakımından daha yüksektir. Muz olgunlaşıp sarardıkça nişasta şekere dönüşür.
  • Ayrıca yeşil muzların soyulması daha zor, olgun muzların soyulması ise daha kolaydır.
Neden yeşil muz yemeliyiz? Sarı muzdan öyle bir farkı varmış ki...
Olgunlaşmamış muzlar çoğunlukla kuru ağırlıklarının %70-80'ini oluşturan nişasta içerir. Bu nişastanın çoğu, ince bağırsakta sindirilmeyen dirençli nişastadır. Bu nedenle genellikle diyet lifi olarak sınıflandırılır.
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