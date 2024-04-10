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Neden yeşil muz yemeliyiz? Sarı muzdan öyle bir farkı varmış ki...
Giriş Tarihi: 10.04.2024 17:10
Güncelleme Tarihi: 10.04.2024
17:16
Neden yeşil muz yemeliyiz? Sarı muzdan öyle bir farkı varmış ki...
Muz, yediden yetmişe hemen herkesin sevdiği besinlerden biri. Fakat muzun tüketim şekli, gördüğümüz faydaları da değişimine neden oluyor. Sarı muz ve yeşil muz arasında az bilinen bazı farklar, aslında her iki şeklinden de farklı faydalar görmenizi sağlayabilir. İşte o bilinmeyen yeşil muz faydaları...