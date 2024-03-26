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Giriş Tarihi: 26.03.2024 16:38 Güncelleme Tarihi: 26.03.2024 16:38

NİSAN MEMUR MAAŞLARI ERKEN YATAR MI? Memur maaşı bayramdan önce ödenir mi, ne zaman hesaplarda oalcak?

Bayram öncesi hazırlıklarını tamamlamak ve 9 günlük tatile çıkmak isteyen kamu çalışanları bayramdan önce maaşların ödenip ödenmeme durumunu sorguluyor. Bilindiği üzere memur maaşları her ayın 15'i itibariyle hesaplara geçiyor. Fakat bu yıl Ramazan Bayramı'nın 10-12 Nisan tarihlerine denk gelmesi sebebiyle Nisan ayı memur maaş ödeme günleri 2024 merak edildi. Peki, Memur maaşları erken yatar mı, bayramdan önce ödenir mi? İşte, detaylar...

NİSAN MEMUR MAAŞLARI ERKEN YATAR MI? Memur maaşı bayramdan önce ödenir mi, ne zaman hesaplarda oalcak?

Yılın ilk dini bayramı için geri sayım başlarken her ayın 15'inde maaşlarını alan kamu çalışanları nisan ayı maaş ödemelerinin bayram öncesi yatıp yatmayacağını sorguluyor. Bu yıl Ramazan Bayramı 10-12 Nisan tarihleri arasında idrak edilecek. Bayram tatili ise 9 gün olacak. Milyonlarca memur, bayram dolayısıyla nisan ayı maaş ödeme tarihlerini araştırıyor. Peki, Nisan ayı memur maaşları ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı?

NİSAN MEMUR MAAŞLARI ERKEN YATAR MI? Memur maaşı bayramdan önce ödenir mi, ne zaman hesaplarda oalcak?

MEMUR MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATAR MI?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamayla Ramazan Bayramı öncesi tatil süresini uzatarak 8-9 Nisan'da kamu çalışanlarının idari izinli olacağını duyurdu.

Buna göre; Kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan vatandaşlar 6-14 Nisan tarihlerinde idari izinli sayılacak. Maaş ödemeleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı aracılığıyla yapıldığından bakanlık çalışanları bu tarihlerde izinli olacak. Bayram sonrası maaş ödemelerinde yoğunluk olabileceği öngörülmesi sebebiyle, memur ve emekli maaşlarının bayramdan önce yatırılacağı düşünülüyor.

Ancak Ramazan Bayramı'ndan önce memur maaşlarının ödenmesine dair henüz bir açıklama bulunmuyor.

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NİSAN MEMUR MAAŞLARI ERKEN YATAR MI? Memur maaşı bayramdan önce ödenir mi, ne zaman hesaplarda oalcak?

MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATIYOR?

Memur maaşları her ayın 15'inden itibaren hesaplara yatırılıyor.

NİSAN MEMUR MAAŞLARI ERKEN YATAR MI? Memur maaşı bayramdan önce ödenir mi, ne zaman hesaplarda oalcak?
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