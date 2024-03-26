NİSAN MEMUR MAAŞLARI ERKEN YATAR MI? Memur maaşı bayramdan önce ödenir mi, ne zaman hesaplarda oalcak?

MEMUR MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATAR MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamayla Ramazan Bayramı öncesi tatil süresini uzatarak 8-9 Nisan'da kamu çalışanlarının idari izinli olacağını duyurdu.

Buna göre; Kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan vatandaşlar 6-14 Nisan tarihlerinde idari izinli sayılacak. Maaş ödemeleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı aracılığıyla yapıldığından bakanlık çalışanları bu tarihlerde izinli olacak. Bayram sonrası maaş ödemelerinde yoğunluk olabileceği öngörülmesi sebebiyle, memur ve emekli maaşlarının bayramdan önce yatırılacağı düşünülüyor.

Ancak Ramazan Bayramı'ndan önce memur maaşlarının ödenmesine dair henüz bir açıklama bulunmuyor.