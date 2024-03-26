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NİSAN MEMUR MAAŞLARI ERKEN YATAR MI? Memur maaşı bayramdan önce ödenir mi, ne zaman hesaplarda oalcak?
Giriş Tarihi: 26.03.2024 16:38
Güncelleme Tarihi: 26.03.2024
16:38
NİSAN MEMUR MAAŞLARI ERKEN YATAR MI? Memur maaşı bayramdan önce ödenir mi, ne zaman hesaplarda oalcak?
Bayram öncesi hazırlıklarını tamamlamak ve 9 günlük tatile çıkmak isteyen kamu çalışanları bayramdan önce maaşların ödenip ödenmeme durumunu sorguluyor. Bilindiği üzere memur maaşları her ayın 15'i itibariyle hesaplara geçiyor. Fakat bu yıl Ramazan Bayramı'nın 10-12 Nisan tarihlerine denk gelmesi sebebiyle Nisan ayı memur maaş ödeme günleri 2024 merak edildi. Peki, Memur maaşları erken yatar mı, bayramdan önce ödenir mi? İşte, detaylar...