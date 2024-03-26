SGK açıkladı: Ölüm aylığı alanlara emekli promosyon ödemesi! 5000 TL emekli promosyon başvurusu nasıl yapılır?

Ölüm aylığı alanlara 5 bin TL promosyon başvurusu gündemdeki yerini aldı. SGK tarafından yapılan açıklamada; ödeme almak isteyenlere başvuru adımları da aktarıldı. Dul ve yetim maaşı alanlara emekli promosyon ödemesi için işlemler takip ediliyor. Peki; 5.000 emekli promosyonu başvurusu nasıl yapılır? İşte, ayrıntılar...