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Haberler Keşfet SGK açıkladı: Ölüm aylığı alanlara emekli promosyon ödemesi! 5000 TL emekli promosyon başvurusu nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 26.03.2024 09:50 Güncelleme Tarihi: 26.03.2024 09:50

SGK açıkladı: Ölüm aylığı alanlara emekli promosyon ödemesi! 5000 TL emekli promosyon başvurusu nasıl yapılır?

Geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan tarafından açıklanan kamu bankalarındaki emekli promosyon zammı ardından SGK'dan son dakika açıklaması geldi. Buna göre ölüm aylığı alanlara başvurmaları halinde promosyon ödemesi yapılacak. 3,3 milyon hak sahibine ödenecek 5 bin TL promosyon için detaylar gündemde. Peki; 2024 dul ve yetim maaşı emekli promosyonu başvurusu nasıl yapılır, ödemeler ne zaman?

SGK açıkladı: Ölüm aylığı alanlara emekli promosyon ödemesi! 5000 TL emekli promosyon başvurusu nasıl yapılır?

Ölüm aylığı alanlara 5 bin TL promosyon başvurusu gündemdeki yerini aldı. SGK tarafından yapılan açıklamada; ödeme almak isteyenlere başvuru adımları da aktarıldı. Dul ve yetim maaşı alanlara emekli promosyon ödemesi için işlemler takip ediliyor. Peki; 5.000 emekli promosyonu başvurusu nasıl yapılır? İşte, ayrıntılar...

SGK açıkladı: Ölüm aylığı alanlara emekli promosyon ödemesi! 5000 TL emekli promosyon başvurusu nasıl yapılır?

ÖLÜM AYLIĞI ALANLARA 5 BİN TL PROMOSYON!

Geçtiğimiz günleri kamu bankalarında emekli promosyon ödemelerinin 8-12 bin TL aralığına yükseltildiği Başkan Erdoğan tarafından duyurulmuştu. Daha sonra gündeme gelen dul ve yetim maaşı alanlar emekli promosyonu alacak mı, ne kadar soruları yanıtlandı.

İşte, SGK açıklaması:

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SGK açıkladı: Ölüm aylığı alanlara emekli promosyon ödemesi! 5000 TL emekli promosyon başvurusu nasıl yapılır?

"Kurumumuzdan aylık alan 12,7 milyon emeklimiz bulunmaktadır. Emeklilerimize aylık ödemeleri bankalar aracılığıyla yapılmaktadır. Emekli aylığı alan vatandaşlarımıza yönelik promosyon ödemeleri kamu bankalarında yaklaşık iki katına çıkarılarak 8 bin ila 12 bin lira arasında belirlenmiştir. Bunun dışında SGK'dan ölüm aylığı alan 3,3 milyon hak sahibine de, başvurmaları halinde 5 bin lira promosyon ödemesi kamu bankalarımızca yapılacaktır."

SGK açıkladı: Ölüm aylığı alanlara emekli promosyon ödemesi! 5000 TL emekli promosyon başvurusu nasıl yapılır?

5 BİN TL EMEKLİ PROMOSYONU BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

SGK tarafından yapılan açıklama şöyle:

Bankalar tarafından promosyon ödenebilmesi için emeklilerin ve hak sahiplerinin bankalara başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

SGK açıkladı: Ölüm aylığı alanlara emekli promosyon ödemesi! 5000 TL emekli promosyon başvurusu nasıl yapılır?

Belirlenen tutarlar asgari seviyede olup, Bankalar kendi uygulamaları doğrultusunda promosyon miktarlarını artırabileceklerdir. Diğer bankalarla ilgili çalışmaların sonuçları ayrıca paylaşılacaktır.

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