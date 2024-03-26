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SGK açıkladı: Ölüm aylığı alanlara emekli promosyon ödemesi! 5000 TL emekli promosyon başvurusu nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 26.03.2024 09:50
Güncelleme Tarihi: 26.03.2024
09:50
SGK açıkladı: Ölüm aylığı alanlara emekli promosyon ödemesi! 5000 TL emekli promosyon başvurusu nasıl yapılır?
Geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan tarafından açıklanan kamu bankalarındaki emekli promosyon zammı ardından SGK'dan son dakika açıklaması geldi. Buna göre ölüm aylığı alanlara başvurmaları halinde promosyon ödemesi yapılacak. 3,3 milyon hak sahibine ödenecek 5 bin TL promosyon için detaylar gündemde. Peki; 2024 dul ve yetim maaşı emekli promosyonu başvurusu nasıl yapılır, ödemeler ne zaman?