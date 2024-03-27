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Haberler Keşfet Ölüm aylığı ve dul ve yetim maaşı 5000 TL promosyon fırsatı! 5 bin TL promosyon başvurusu nasıl yapılır, ödemeler ne zaman?
Giriş Tarihi: 27.03.2024 07:31 Güncelleme Tarihi: 27.03.2024 07:33

Ölüm aylığı ve dul ve yetim maaşı 5000 TL promosyon fırsatı! 5 bin TL promosyon başvurusu nasıl yapılır, ödemeler ne zaman?

Ölüm aylığı ve dul ve yetim maaşı alanlara 5000 TL promosyon fırsatı duyuruldu. Açıklama Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emekli aylığı alan vatandaşlara yönelik kamu bankalarında 8 bin ila 12 bin lira promosyon ödemesi yapılacağını duyurmasının ardından ölüm aylığı ile ilgili de yeni gelişme yaşandı. SGK'dan ölüm aylığı alan hak sahiplerine 5.000 TL promosyon ödemesi yapılacak. Peki, Ölüm aylığı promosyon başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Dul ve yetim maaşı alanlara promosyon verilecek mi, ödemeler ne zaman? İşte tüm merak edilen soruların yanıtı haberimizde.

Ölüm aylığı ve dul ve yetim maaşı 5000 TL promosyon fırsatı! 5 bin TL promosyon başvurusu nasıl yapılır, ödemeler ne zaman?

Ölüm aylığı alanlara 5 bin TL promosyon başvurusu araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu emekli promosyonu müjdesinin ardından, Sosyal Güvenlik Kurumu'dan ölüm aylığı alan 3,3 milyon hak sahibine, başvurmaları halinde 5 bin lira promosyon ödemesinin kamu bankaları aracılığıyla yapılacağı açıklaması geldi. Bu noktada ödeme almak isteyen hak sahipleri ise başvuru adımlarını öğrenmek istiyor. Peki, 5.000 ölüm aylığı promosyon başvurusu nasıl yapılır, ödemeler ne zaman? İşte 5 bin TL ölüm aylığı promosyon ödemeleri hakkında detaylar.

Ölüm aylığı ve dul ve yetim maaşı 5000 TL promosyon fırsatı! 5 bin TL promosyon başvurusu nasıl yapılır, ödemeler ne zaman?

ÖLÜM AYLIĞI ALANLARA 5 BİN TL PROMOSYON!
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), ölüm aylığı alan 3,3 milyon hak sahibinin başvurması halinde 5 bin lira promosyon ödemesi alacağını açıkladı.

SGK'dan banka promosyonları hakkında yapılan açıklamada, "Kurumumuzdan aylık alan 12,7 milyon emeklimiz bulunmaktadır. Emeklilerimize aylık ödemeleri bankalar aracılığıyla yapılmaktadır. Emekli aylığı alan vatandaşlarımıza yönelik promosyon ödemeleri kamu bankalarında yaklaşık iki katına çıkarılarak 8 bin ila 12 bin lira arasında belirlenmiştir. Bunun dışında SGK'dan ölüm aylığı alan 3,3 milyon hak sahibine de, başvurmaları halinde 5 bin lira promosyon ödemesi kamu bankalarımızca yapılacaktır." denildi.

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Ölüm aylığı ve dul ve yetim maaşı 5000 TL promosyon fırsatı! 5 bin TL promosyon başvurusu nasıl yapılır, ödemeler ne zaman?

ÖLÜM AYLIĞI PROMOSYON BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı;

Bankalar tarafından promosyon ödenebilmesi için emeklilerin ve hak sahiplerinin bankalara başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Belirlenen tutarlar asgari seviyede olup, Bankalar kendi uygulamaları doğrultusunda promosyon miktarlarını artırabileceklerdir. Diğer bankalarla ilgili çalışmaların sonuçları ayrıca paylaşılacaktır.

Ölüm aylığı ve dul ve yetim maaşı 5000 TL promosyon fırsatı! 5 bin TL promosyon başvurusu nasıl yapılır, ödemeler ne zaman?

ÖLÜM AYLIĞI NEDİR?
Ölüm Aylığına Hak Kazanma Koşulları Nelerdir?

Kanunun yürürlük tarihinden sonra ölen sigortalıların hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanabilmesi için;

a-) En az 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş veya,

b-) 4/1-(a) sigortalıları için, her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş, olması şartıyla ölüm aylığı bağlanır.

Ayrıca;

a-) Malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı almakta iken veya malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanmış olup henüz işlemleri tamamlanmamış,

b-) Bağlanmış bulunan malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı, sigortalı olarak çalışmaya başlamaları sebebiyle kesilmiş, durumda iken ölen sigortalıların hak sahiplerine yazılı istekte bulunmaları halinde ölüm aylığı bağlanır.

Ölüm aylığı bağlanabilmesi için sadece 4/1-(a) sigortalıları için öngörülen her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması şartında; gerek ölen sigortalı tarafından, gerekse hak sahipleri tarafından yapılan tüm borçlanmalar bu şartların oluşmasında dikkate alınmamaktadır.

Ancak, 1/10/2008 tarihinden önce ölen sigortalıların 900 gün hesabında borçlanılan tüm süreler dikkate alınmaktadır.

Ayrıca, kendi nam ve hesabına (5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi) çalışan sigortalıların hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanabilmesi için ölen sigortalıların genel sağlık sigortası primi dâhil, prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması şarttır.

Ölüm aylığı ve dul ve yetim maaşı 5000 TL promosyon fırsatı! 5 bin TL promosyon başvurusu nasıl yapılır, ödemeler ne zaman?

ÖLÜM AYLIĞI KİMLERE BAĞLANIR?
Ölüm aylığı, ölen sigortalının;

a-) Eşine,

b-) Çocuklarına,

c-) Anne ve babasına, bağlanır.

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