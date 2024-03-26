ÖMER 50. BÖLÜM FRAGMANI İZLE | Ömer dizisi 50. bölüm fragmanı yayınlandı!

ÖMER SON BÖLÜM ÖZETİ

Ömer ve Gamze yaşadıkları hüzünlü vedanın ağırlığı ve keyifsizliği altındadır. Nurhayat ile açıklanması zor bir durumdayken Çiçek'i karşısında bulan Reşat, ondan hiç tahmin edemeyeceği bir yaklaşım görür. Samet'in tedavi olmasını isteyen Reşat, sonunda onu ikna etmeyi başarır.