Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Keşfet ÖMER 50. BÖLÜM FRAGMANI İZLE | Ömer dizisi 50. bölüm fragmanı yayınlandı!
Giriş Tarihi: 26.03.2024 00:22 Güncelleme Tarihi: 26.03.2024 00:24

ÖMER 50. BÖLÜM FRAGMANI İZLE | Ömer dizisi 50. bölüm fragmanı yayınlandı!

Ömer dizisi 50.bölüm fragmanı için ekran başında yerler alındı. Star TV'nin her hafta pazartesi günleri ekrana gelen dizinin başrollerinde Gökçe Bahadır, Selahattin Paşalı ve Barış Falay yer alıyor. Her yeni bölümde tansiyon gittikçe artıyor. Heyecanlı bir şekilde biten 49. bölümün ardından Ömer'in 50.bölümünde neler olduğu merak ediliyor. Peki, Star TV Ömer 50. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ÖMER 50. BÖLÜM FRAGMANI İZLE | Ömer dizisi 50. bölüm fragmanı yayınlandı!

Bu akşam 44.bölümü yayınlanan dizinin 45. bölüm fragmanı heyecanla bekleniyor. Star TV ekranlarında takip edilen dizide Gamze ve Ömer arasında ipler tamamen koparken Hakan Nisa ve aşkının peşini bırakmaz ve mücadelesine devam eder. İşte Ömer 50. bölüm fragmanı

ÖMER 50. BÖLÜM FRAGMANI İZLE | Ömer dizisi 50. bölüm fragmanı yayınlandı!

ÖMER 50. BÖLÜM FRAGMAN YAYINLADI!

Ömer dizisi 50. bölüm fragmanına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.startv.com.tr/dizi/omer/fragmanlar/50-bolum-fragman

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ÖMER 50. BÖLÜM FRAGMANI İZLE | Ömer dizisi 50. bölüm fragmanı yayınlandı!

ÖMER SON BÖLÜM İZLE

Ömer dizisi son bölümü aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz:

https://www.startv.com.tr/dizi/omer/bolumler/49-bolum

ÖMER 50. BÖLÜM FRAGMANI İZLE | Ömer dizisi 50. bölüm fragmanı yayınlandı!

ÖMER SON BÖLÜM ÖZETİ

Ömer ve Gamze yaşadıkları hüzünlü vedanın ağırlığı ve keyifsizliği altındadır. Nurhayat ile açıklanması zor bir durumdayken Çiçek'i karşısında bulan Reşat, ondan hiç tahmin edemeyeceği bir yaklaşım görür. Samet'in tedavi olmasını isteyen Reşat, sonunda onu ikna etmeyi başarır.

ÖMER 50. BÖLÜM FRAGMANI İZLE | Ömer dizisi 50. bölüm fragmanı yayınlandı!

Ayrılık kararında ısrarcı olmasının nedenini merak eden Reşat, Gamze'den onu şaşırtan ve etkileyen bir gerekçe duyar. Zor bir dönemden geçen Ömer'e elinden geldiğince destek olmaya çalışan Reşat, evliliğe küsmemesini ve çocuk sahibi olmasını öğütleyerek, oğluna uygun birini bulması için Safiye'ye haber yollar.

SON DAKİKA