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ÖMER 50. BÖLÜM FRAGMANI İZLE | Ömer dizisi 50. bölüm fragmanı yayınlandı!
Giriş Tarihi: 26.03.2024 00:22
Güncelleme Tarihi: 26.03.2024
00:24
ÖMER 50. BÖLÜM FRAGMANI İZLE | Ömer dizisi 50. bölüm fragmanı yayınlandı!
Ömer dizisi 50.bölüm fragmanı için ekran başında yerler alındı. Star TV'nin her hafta pazartesi günleri ekrana gelen dizinin başrollerinde Gökçe Bahadır, Selahattin Paşalı ve Barış Falay yer alıyor. Her yeni bölümde tansiyon gittikçe artıyor. Heyecanlı bir şekilde biten 49. bölümün ardından Ömer'in 50.bölümünde neler olduğu merak ediliyor. Peki, Star TV Ömer 50. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?