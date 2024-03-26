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OY KULLANMAMA CEZASI 2024: 31 Mart seçimlerinde oy kullanmak zorunlu mu, oy kullanmama cezası ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 26.03.2024 17:15
Güncelleme Tarihi: 26.03.2024
17:15
Oy kullanmak zorunlu mu, oy kullanmama cezası var mı soruları 31 Mart seçimleri öncesi gündeme geldi. Seçim kuralları ve yasakları oy kullanmak istemeyen ya da çeşitli nedenlere bağlı olarak oy kullanmaya gidemeyecek olan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Türkiye Yerel Seçimleri'ne kısa süre kala sandık başına gidemeyecek seçmenler ''Oy kullanmak zorunlu mu, oy kullanmazsam ne olur, cezası var mı, ne kadar?'' sorularının yanıtını merak ediyor. Bilindiği üzere oy kullanmak vatandaşlık görevleri arasında yer alıyor. İşte, YSK kararı ile oy kullanmama cezası 2024...