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Haberler Keşfet OY KULLANMAMA CEZASI 2024: 31 Mart seçimlerinde oy kullanmak zorunlu mu, oy kullanmama cezası ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 26.03.2024 17:15 Güncelleme Tarihi: 26.03.2024 17:15

OY KULLANMAMA CEZASI 2024: 31 Mart seçimlerinde oy kullanmak zorunlu mu, oy kullanmama cezası ne kadar, kaç TL?

Oy kullanmak zorunlu mu, oy kullanmama cezası var mı soruları 31 Mart seçimleri öncesi gündeme geldi. Seçim kuralları ve yasakları oy kullanmak istemeyen ya da çeşitli nedenlere bağlı olarak oy kullanmaya gidemeyecek olan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Türkiye Yerel Seçimleri'ne kısa süre kala sandık başına gidemeyecek seçmenler ''Oy kullanmak zorunlu mu, oy kullanmazsam ne olur, cezası var mı, ne kadar?'' sorularının yanıtını merak ediyor. Bilindiği üzere oy kullanmak vatandaşlık görevleri arasında yer alıyor. İşte, YSK kararı ile oy kullanmama cezası 2024...

OY KULLANMAMA CEZASI 2024: 31 Mart seçimlerinde oy kullanmak zorunlu mu, oy kullanmama cezası ne kadar, kaç TL?

Oy kullanmama cezası Türkiye Yerel Seçimleri'ne kısa bir süre kala gündemde en çok araştırılan konu başlıkları arasında yerini aldı. Oy verme işlemi, 31 Mart 2024 Pazar günü doğudaki 32 ilde saat 07.00'de başlayıp 16.00'da bitecekken diğer illerde ise 08.00-17.00 saatleri arasında yapılacak. Çeşitli nedenlerle sandığa gidemeyecek olan vatandaşlar ise oy kullanmama cezası var mı, ne kadar, kaç TL sorularına yanıt arıyor. Konu ile ilgili Yüksek Seçim Kurulu kararı araştırılıyor. Peki, Oy kullanmak zorunlu mu, oy kullanmazsam ne olur, cezası var mı, ne kadar? İşte, YSK ile oy kullanmama cezası 2024.

OY KULLANMAMA CEZASI 2024: 31 Mart seçimlerinde oy kullanmak zorunlu mu, oy kullanmama cezası ne kadar, kaç TL?

SEÇİMLERDE OY KULLANMAK ZORUNLU MU?

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 25. maddesine göre, seçimlerde oy kullanmak yasal bir zorunluluktur.

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OY KULLANMAMA CEZASI 2024: 31 Mart seçimlerinde oy kullanmak zorunlu mu, oy kullanmama cezası ne kadar, kaç TL?

OY KULLANMAMA CEZASI VAR MI?

Oy kullanmanın gerçekleşmediği durumda YSK tarafından cezai işlem uygulanmaktadır.

Her bireyin vatandaşlık görevi olan oy kullanma işlemi yerine getirilmediğinde cezası YSK tarafından belirlenmektedir.

Seçim günü oy kullanmama durumunda seçmene verilecek idari para cezası dışında, seçmene herhangi bir ceza uygulanmaz veya herhangi bir yasal sorumluluk doğmaz

OY KULLANMAMA CEZASI 2024: 31 Mart seçimlerinde oy kullanmak zorunlu mu, oy kullanmama cezası ne kadar, kaç TL?

Oy kullanmayan kişiler için ceza tebligatı gönderilir. Ceza tebligatının elinize ulaşmasıyla birlikte pusula üzerinde ödeme işlemleri hakkında bilgiler yer almaktadır.

Ödeme işlemleri Maliye Bakanlığı ya da PTT gibi kurumlar üzerinden yapılmaktadır.

OY KULLANMAMA CEZASI 2024: 31 Mart seçimlerinde oy kullanmak zorunlu mu, oy kullanmama cezası ne kadar, kaç TL?

OY KULLANMAMA CEZASI NE KADAR, KAÇ TL?

2023 yılında yapılan Genel Seçimlerde oy vermeme cezası, YSK tarafından 300 TL olarak belirlenmişti.

31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanmama cezasının ne kadar olacağı henüz açıklanmadı. Yüksek Seçim Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda oy kullanmama cezası belli olacak.

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