OY KULLANMAMA CEZASI 2024: 31 Mart seçimlerinde oy kullanmak zorunlu mu, oy kullanmama cezası ne kadar, kaç TL?

Oy kullanmama cezası Türkiye Yerel Seçimleri'ne kısa bir süre kala gündemde en çok araştırılan konu başlıkları arasında yerini aldı. Oy verme işlemi, 31 Mart 2024 Pazar günü doğudaki 32 ilde saat 07.00'de başlayıp 16.00'da bitecekken diğer illerde ise 08.00-17.00 saatleri arasında yapılacak. Çeşitli nedenlerle sandığa gidemeyecek olan vatandaşlar ise oy kullanmama cezası var mı, ne kadar, kaç TL sorularına yanıt arıyor. Konu ile ilgili Yüksek Seçim Kurulu kararı araştırılıyor. Peki, Oy kullanmak zorunlu mu, oy kullanmazsam ne olur, cezası var mı, ne kadar? İşte, YSK ile oy kullanmama cezası 2024.