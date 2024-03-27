OY KULLANMAMA CEZASI 2024 | Seçimlerde oy kullanmak zorunlu mu, kullanmazsak ne olur, cezası var mı, ne kadar?

OY KULLANMAMA CEZASI 2024

Oy kullanmama cezası 2010'da yapılan açıklama ile 22 TL olarak duyurulmuştu. Öte yandan 2023 yılında yapılan Genel Seçimlerde ise oy vermeme cezası 300 lira olarak belirlenmişti.

Oy kullanmayan kişiler için ceza tebligatı gönderilir. Ceza tebligatının elinize ulaşması ile birlikte pusula üzerinde ödeme işlemleri hakkında bilgiler yer almaktadır. Ödeme işlemleri Maliye Bakanlığı ya da PTT gibi kurumlar üzerinden yapılmaktadır. Bu cezalar Maliye Bakanlığı'na ödenir.