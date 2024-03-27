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Haberler Keşfet OY KULLANMAMA CEZASI 2024 | Seçimlerde oy kullanmak zorunlu mu, kullanmazsak ne olur, cezası var mı, ne kadar?
Giriş Tarihi: 27.03.2024 07:36 Güncelleme Tarihi: 27.03.2024 07:37

OY KULLANMAMA CEZASI 2024 | Seçimlerde oy kullanmak zorunlu mu, kullanmazsak ne olur, cezası var mı, ne kadar?

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri bu hafta sonu yapılacak. Yaklaşık 61 milyon seçmen, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gidecek. Oy kullanmak istemeyen vatandaşlar 2024 oy kullanmama cezası var mı, ne kadar merak ediyor. Bilindiği üzere, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her bireyin oy kullanmak vatandaşlık görevidir. Çeşitli sebeplerle oy kullanılmadığında cezası Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenir. Peki, seçimde oy kullanmak zorunlu mu, kullanmazsak ne olur, cezası ne kadar, kaç TL? İşte Oy kullanmama cezası 2024.

OY KULLANMAMA CEZASI 2024 | Seçimlerde oy kullanmak zorunlu mu, kullanmazsak ne olur, cezası var mı, ne kadar?

Seçime kısa bir süre kala çeşitli sebeplerden dolayı oy kullanamayacak olan kişiler; "Seçimde oy kullanmak zorunlu mu, oy kullanmazsak ne olur, cezası var mı? " sorularına yanıt araştırmaya başladı. Türkiye, 31 Mart Pazar günü yerel yöneticilerini belirlemek için sandık başına gidecek. Tüm yurtta oy verme işlemi Pazar sabahı saat 08.00'da başlayıp yurt genelinde 17:00 da son bulacak. Oy kullanmak istemeyen vatandaşlar ise seçimde oy kullanmamanın cezasını öğrenmek istiyor. Peki, seçimde oy kullanmak zorunlu mu, cezası var mı, ne kadar, kaç TL? İşte yanıtı.

OY KULLANMAMA CEZASI 2024 | Seçimlerde oy kullanmak zorunlu mu, kullanmazsak ne olur, cezası var mı, ne kadar?

SEÇİMDE OY KULLANMAK ZORUNLU MU?

Bir vatandaşın, seçme hakkını kullanması zorunludur, vatandaşlık görevidir. YSK tarafından oy kullanmanın gerçekleşmediği durumda cezai işlem uygulanmaktadır. Her bireyin vatandaşlık görevi olan oy kullanmanın kullanılmadığında cezası Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenir.

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OY KULLANMAMA CEZASI 2024 | Seçimlerde oy kullanmak zorunlu mu, kullanmazsak ne olur, cezası var mı, ne kadar?

OY KULLANMAMA CEZASI 2024

Oy kullanmama cezası 2010'da yapılan açıklama ile 22 TL olarak duyurulmuştu. Öte yandan 2023 yılında yapılan Genel Seçimlerde ise oy vermeme cezası 300 lira olarak belirlenmişti.

Oy kullanmayan kişiler için ceza tebligatı gönderilir. Ceza tebligatının elinize ulaşması ile birlikte pusula üzerinde ödeme işlemleri hakkında bilgiler yer almaktadır. Ödeme işlemleri Maliye Bakanlığı ya da PTT gibi kurumlar üzerinden yapılmaktadır. Bu cezalar Maliye Bakanlığı'na ödenir.

OY KULLANMAMA CEZASI 2024 | Seçimlerde oy kullanmak zorunlu mu, kullanmazsak ne olur, cezası var mı, ne kadar?

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy kullanmama cezasının ne kadar olacağı henüz açıklanmadı.

OY KULLANMAMA CEZASI 2024 | Seçimlerde oy kullanmak zorunlu mu, kullanmazsak ne olur, cezası var mı, ne kadar?
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