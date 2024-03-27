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OY KULLANMAMA CEZASI 2024 | Seçimlerde oy kullanmak zorunlu mu, kullanmazsak ne olur, cezası var mı, ne kadar?
Giriş Tarihi: 27.03.2024 07:36
Güncelleme Tarihi: 27.03.2024
07:37
OY KULLANMAMA CEZASI 2024 | Seçimlerde oy kullanmak zorunlu mu, kullanmazsak ne olur, cezası var mı, ne kadar?
31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri bu hafta sonu yapılacak. Yaklaşık 61 milyon seçmen, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gidecek. Oy kullanmak istemeyen vatandaşlar 2024 oy kullanmama cezası var mı, ne kadar merak ediyor. Bilindiği üzere, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her bireyin oy kullanmak vatandaşlık görevidir. Çeşitli sebeplerle oy kullanılmadığında cezası Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenir. Peki, seçimde oy kullanmak zorunlu mu, kullanmazsak ne olur, cezası ne kadar, kaç TL? İşte Oy kullanmama cezası 2024.