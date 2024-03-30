Oy pusulası nasıl katlanır? 31 Mart 2024 Yerel seçim oy pusulası kaç tane, ne renk, nasıl olacak?

OY PUSULASI NASIL KATLANIR?

Oy kullanacak seçmenin, "TERCİH" veya "EVET" mührünün alanları ayıran çizgili bölgeye taşmış olması" oy pusulalarını geçersiz kılmaz.

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'unun 102. maddesine göre de, "Birleşik oy pusulalarında baskıda silinme veya yanlışlık yapılmış olsa bile, hangi siyasi parti veya bağımsız aday lehine kullanılmış olduğu "EVET" mührünün vurulduğu yerden kesin olarak anlaşılan oy pusulaları hesaba katılır." hükmü bulunuyor.