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Oy pusulası nasıl katlanır? 31 Mart 2024 Yerel seçim oy pusulası kaç tane, ne renk, nasıl olacak?
Giriş Tarihi: 30.03.2024 10:13
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
10:13
Oy pusulası nasıl katlanır? 31 Mart 2024 Yerel seçim oy pusulası kaç tane, ne renk, nasıl olacak?
31 Mart Pazar günü gerçekleşecek Mahalli İdareler Seçimleri için milyonlarca seçmen sandık başına gidiyor. İlk kez oy kullanacaklar veya yerel seçime ilk kez katılacaklar oy pusulası nasıl katlanır sorusuna yanıt arıyor. Mührün seçilecek adaya basılması ardından oy pusulası katlarken dikkat edilmesi gerekenler gündemde olacak. Peki; 2024 oy pusulası kaç tane, nasıl olacak? İşte, detaylar...