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Haberler Keşfet Oy pusulası nasıl katlanır? 31 Mart 2024 Yerel seçim oy pusulası kaç tane, ne renk, nasıl olacak?
Giriş Tarihi: 30.03.2024 10:13 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 10:13

Oy pusulası nasıl katlanır? 31 Mart 2024 Yerel seçim oy pusulası kaç tane, ne renk, nasıl olacak?

31 Mart Pazar günü gerçekleşecek Mahalli İdareler Seçimleri için milyonlarca seçmen sandık başına gidiyor. İlk kez oy kullanacaklar veya yerel seçime ilk kez katılacaklar oy pusulası nasıl katlanır sorusuna yanıt arıyor. Mührün seçilecek adaya basılması ardından oy pusulası katlarken dikkat edilmesi gerekenler gündemde olacak. Peki; 2024 oy pusulası kaç tane, nasıl olacak? İşte, detaylar...

Oy pusulası nasıl katlanır? 31 Mart 2024 Yerel seçim oy pusulası kaç tane, ne renk, nasıl olacak?

31 Mart 2024 Yerel Seçim sırasında seçmen, sandığa gitmeden önce oylarının geçersiz sayılmaması için oy pusulası örneği inceliyor. Kısa bir sürede gerçekleşen oy kullanma işlemi sırasında hata yapmak istemeyen vatandaşlar öncesinde oy pusulası nasıl katlanır sorusunu gündeme getirdi. Peki; oy pusulası kaç tane, nasıl olacak? İşte, katlama şekilleri...

Oy pusulası nasıl katlanır? 31 Mart 2024 Yerel seçim oy pusulası kaç tane, ne renk, nasıl olacak?

YEREL SEÇİM BU PAZAR!

81 ilde milyonlarca seçmen sandık başında büyükşehir, il, ilçe belediye başkanlarını, köy ve mahalle muhtarlarını seçecek. Mahalli İdareler Seçimleri (Yerel Seçim) ile birlikte 5 yıllık görev süresine başlamaya hazırlanan belediye başkanları ve muhtarlar için oy kullanımı 17.00 itibarıyla son bulacak.

31 Mart 2024 Pazar günü seçim yasakları kalktıktan hemen sonra oy oranlarını bu sayfadan takip edebilirsiniz. >>> Seçim Sonuçları

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Oy pusulası nasıl katlanır? 31 Mart 2024 Yerel seçim oy pusulası kaç tane, ne renk, nasıl olacak?

OY PUSULASI KAÇ TANE?

Tüm pusulaların bir zarfa koyulacağı yerel seçimde 4 adet oy pusulası bulunacak.

Büyükşehir belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası beyaz,

İl genel meclisi üyeliklerine ilişkin pusula turuncu,

Belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası mavi,

Belediye meclisi üyeliğine ilişkin oy pusulası ise sarı renkli olacak.

Oy pusulası nasıl katlanır? 31 Mart 2024 Yerel seçim oy pusulası kaç tane, ne renk, nasıl olacak?

OY PUSULASI KATLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Özellikle büyükşehirlerde oldukça fazla adayın bulunması nedeniyle pusulular oldukça uzun olacak. İstanbul için hazırlanan pusula 97 cm uzunluğunda.

Bu nedenle 4 pusulayı da mührün bulaşmasını engelleyerek katlamak ve zarfa sığdırmak gerekecek.

Oy pusulası nasıl katlanır? 31 Mart 2024 Yerel seçim oy pusulası kaç tane, ne renk, nasıl olacak?

OY PUSULASI NASIL KATLANIR?

Oy kullanacak seçmenin, "TERCİH" veya "EVET" mührünün alanları ayıran çizgili bölgeye taşmış olması" oy pusulalarını geçersiz kılmaz.

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'unun 102. maddesine göre de, "Birleşik oy pusulalarında baskıda silinme veya yanlışlık yapılmış olsa bile, hangi siyasi parti veya bağımsız aday lehine kullanılmış olduğu "EVET" mührünün vurulduğu yerden kesin olarak anlaşılan oy pusulaları hesaba katılır." hükmü bulunuyor.

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