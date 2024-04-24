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Bu defa oyun parkında ortaya çıktı! Küçük çocuğun burnundan girip beynine ulaştı ve...
Giriş Tarihi: 24.04.2024 15:41
Güncelleme Tarihi: 24.04.2024
15:41
Bu defa oyun parkında ortaya çıktı! Küçük çocuğun burnundan girip beynine ulaştı ve...
Teksas'taki bir oyun parkında yaşanan korkunç olay, eyaleti aşarak tüm ABD'de yankı uyandırdı. CDC'yi harekete geçiren olay, Don Misenhimer Park'ında yaşandı. Su sıçrama tahtasında oynayan küçük çocuk, burnundan girip beynine ulaşan amip sebebiyle hayatını kaybetti. Daha önce de ölümlere sebep olan bu amip tüm ülkeyi kırmızı alarma geçirdi.