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Haberler Keşfet Bu defa oyun parkında ortaya çıktı! Küçük çocuğun burnundan girip beynine ulaştı ve...
Giriş Tarihi: 24.04.2024 15:41 Güncelleme Tarihi: 24.04.2024 15:41

Bu defa oyun parkında ortaya çıktı! Küçük çocuğun burnundan girip beynine ulaştı ve...

Teksas'taki bir oyun parkında yaşanan korkunç olay, eyaleti aşarak tüm ABD'de yankı uyandırdı. CDC'yi harekete geçiren olay, Don Misenhimer Park'ında yaşandı. Su sıçrama tahtasında oynayan küçük çocuk, burnundan girip beynine ulaşan amip sebebiyle hayatını kaybetti. Daha önce de ölümlere sebep olan bu amip tüm ülkeyi kırmızı alarma geçirdi.

Bu defa oyun parkında ortaya çıktı! Küçük çocuğun burnundan girip beynine ulaştı ve...

Son derece ölümcül olan Naegleria Fowleri adlı amip, bu kez de parkta oyun oynayan bir çocuğu buldu… Sağ kalım oranı çok düşük olan primer amipli meningoensefalit hastalığına yol açan bu amip, oyun oynayan çocuğun burnundan girerek beynine ulaştı. Musluk ve içme sularının sıkı denetime sokulduğu bölgede denetimler sürüyor.

Bu defa oyun parkında ortaya çıktı! Küçük çocuğun burnundan girip beynine ulaştı ve...

OYUN PARKI SONU OLDU

ABD'nin Teksas eyaletinde yaşanan korkunç olay CDC'yi (ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri) harekete geçirdi. Teksas'taki Arlington şehrinde yer alan Don Misenhimer Park'ında oyun oynayan çocuk, beyin yiyen amip nedeniyle hayatını kaybetti.

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Bu defa oyun parkında ortaya çıktı! Küçük çocuğun burnundan girip beynine ulaştı ve...

Ailesiyle sık sık gittiği Don Misenhimer Park'ında su sıçrama tahtası adı verilen oyuncakla oynayan küçük çocuk, oyun oynarken burnundan beynine kaçan amip nedeniyle yaşamını yitirdi.

Bu defa oyun parkında ortaya çıktı! Küçük çocuğun burnundan girip beynine ulaştı ve...

DAHA ÖNCE PEK ÇOK ÖLÜME SEBEP OLDU

ABD'de daha önce pek çok ölüm vakasına rastlanan beyin yiyen amip, bir çocuk oyun parkında yeniden ortaya çıktı. Genellikle su kaynaklarından bulaşan amip, bu kez de parktaki su sıçrama tahtasını kullanan küçük bir çocuğu buldu.

Bu defa oyun parkında ortaya çıktı! Küçük çocuğun burnundan girip beynine ulaştı ve...

Çocuğun burnundan giren su ile beynine ulaşan amip, beyinde nadir bir enfeksiyon olan primer amipli meningoensefalit adlı hastalığa sebep oldu. Çocuğun ölüm sebebinin Naegleria Fowleri adı verilen amip olduğu ve kaynağın oyun parkı olduğu yetkililerce doğrulandı.

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