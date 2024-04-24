Bu defa oyun parkında ortaya çıktı! Küçük çocuğun burnundan girip beynine ulaştı ve...

Son derece ölümcül olan Naegleria Fowleri adlı amip, bu kez de parkta oyun oynayan bir çocuğu buldu… Sağ kalım oranı çok düşük olan primer amipli meningoensefalit hastalığına yol açan bu amip, oyun oynayan çocuğun burnundan girerek beynine ulaştı. Musluk ve içme sularının sıkı denetime sokulduğu bölgede denetimler sürüyor.