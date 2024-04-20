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Haberler Keşfet Piri Reis haritasının sırrı çözüldü mü? Yüzlerce yıl önce çizilen saklı bilgi kaynağı: Bilim insanları inanamıyor...
Giriş Tarihi: 20.04.2024 14:31 Güncelleme Tarihi: 20.04.2024 15:04

Piri Reis haritasının sırrı çözüldü mü? Yüzlerce yıl önce çizilen saklı bilgi kaynağı: Bilim insanları inanamıyor...

Piri Reis'in 1513 ve 1528 yıllarında çizdiği dünya haritaları, denizcilik tarihinde önemli bir yere sahip. Haritanın incelenmeye başladığı günden bu yana gösterdiği noktalar ve dönemine göre birçok yeri tespit etmesi şaşkınlığa neden oluyor. İşte gizemlerle dolu Piri Reis'in haritasına dair bilinmeyenler...

Piri Reis haritasının sırrı çözüldü mü? Yüzlerce yıl önce çizilen saklı bilgi kaynağı: Bilim insanları inanamıyor...

Piri Reis'in özellikle 1513 tarihli haritası, Amerika kıtasını gösteren en eski haritalardan biri olmasıyla ve günümüzdeki bilgilerle de büyük ölçüde örtüşmesiyle dikkat çekiyor. Bu durum, Piri Reis'in haritalarını nasıl çizdiği ve hangi kaynaklardan faydalandığı konusunda birçok soruya yol açmıştır.

Piri Reis haritasının sırrı çözüldü mü? Yüzlerce yıl önce çizilen saklı bilgi kaynağı: Bilim insanları inanamıyor...

Piri Reis haritalarının gizemleri arasında oldukça ilginç detaylar bulunuyor. 16. yüzyılda çizilmiş olmasına rağmen, Piri Reis haritalarının kıyı çizgileri ve kıtaların şekilleri oldukça doğrudur. Bu kadar doğru haritaların nasıl çizildiği hala tam olarak bilinmiyor.

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Piri Reis haritasının sırrı çözüldü mü? Yüzlerce yıl önce çizilen saklı bilgi kaynağı: Bilim insanları inanamıyor...

Ayrıca bu harita, bazen liman bulma veya pusula haritaları olarak da adlandırılan ve Orta Çağ boyunca navigasyon için kullanılan bir portolan haritasıydı.

Piri Reis haritasının sırrı çözüldü mü? Yüzlerce yıl önce çizilen saklı bilgi kaynağı: Bilim insanları inanamıyor...

Piri Reis'in, kendisinden önceki haritaları, astronomik gözlemleri ve pusula bilgilerini kullandığı düşünülüyor.

Piri Reis haritasının sırrı çözüldü mü? Yüzlerce yıl önce çizilen saklı bilgi kaynağı: Bilim insanları inanamıyor...

Ayrıca, bazı araştırmacılar, Piri Reis'in bilinmeyen haritalara veya denizcilerden derlediği bilgilere de ulaşmış olabileceğini savunuyor. Daha büyük komplo teorilerine göre ise; Piri Reis bu bilgilere, dünya dışı medeniyetler sayesinde erişmişti.

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