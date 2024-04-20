Haberler
Keşfet
Piri Reis haritasının sırrı çözüldü mü? Yüzlerce yıl önce çizilen saklı bilgi kaynağı: Bilim insanları inanamıyor...
Giriş Tarihi: 20.04.2024 14:31
Güncelleme Tarihi: 20.04.2024
15:04
Piri Reis haritasının sırrı çözüldü mü? Yüzlerce yıl önce çizilen saklı bilgi kaynağı: Bilim insanları inanamıyor...
Piri Reis'in 1513 ve 1528 yıllarında çizdiği dünya haritaları, denizcilik tarihinde önemli bir yere sahip. Haritanın incelenmeye başladığı günden bu yana gösterdiği noktalar ve dönemine göre birçok yeri tespit etmesi şaşkınlığa neden oluyor. İşte gizemlerle dolu Piri Reis'in haritasına dair bilinmeyenler...