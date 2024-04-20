Piri Reis haritasının sırrı çözüldü mü? Yüzlerce yıl önce çizilen saklı bilgi kaynağı: Bilim insanları inanamıyor...

Piri Reis'in özellikle 1513 tarihli haritası, Amerika kıtasını gösteren en eski haritalardan biri olmasıyla ve günümüzdeki bilgilerle de büyük ölçüde örtüşmesiyle dikkat çekiyor. Bu durum, Piri Reis'in haritalarını nasıl çizdiği ve hangi kaynaklardan faydalandığı konusunda birçok soruya yol açmıştır.