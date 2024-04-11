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SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ 2024 - YSK 31 Mart yerel seçim sandık görevlisi ücreti ne zaman yatacak, yattı mı?
Giriş Tarihi: 11.04.2024 11:42
Güncelleme Tarihi: 11.04.2024
11:42
YSK sandık görevlisi ücreti ödeme tarihleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 31 Mart yerel seçimlerinde sandıkların başında görevli olan seçim görevlileri oy sayımı gibi işlemlerde aktif olarak rol aldı. Seçimler yapılmadan önce sandık görevlisi ücretleri 2024 açıklanmıştı. Peki, YSK 31 Mart yerel seçim sandık görevlisi ücreti ne zaman yatacak, yattı mı? İşte detaylar;