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Haberler Keşfet Seçim görevli ücreti sorgulama 2024: Seçim görevlisi parası yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 19.04.2024 15:13 Güncelleme Tarihi: 19.04.2024 15:13

Seçim görevli ücreti sorgulama 2024: Seçim görevlisi parası yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL?

31 Mart yerel seçimlerinde sandık kurma, kimlik kontrol, pusula, mühür teslimi, oy dökümü ve sayımı gibi görevleri yerine getiren seçim görevlileri seçimlerin üzerinden üç hafta geçmesinin ardından "YSK sandık görevlisi ücretleri yattı mı, ne zaman yatacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, 2024 sandık görevlisi ücreti ne zaman yatırılacak, ne kadar, kaç TL? İşte 2024 seçim parası ödeme tarihlerinde son durum bilgisi.

Seçim görevli ücreti sorgulama 2024: Seçim görevlisi parası yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL?

Sandık görevlileri, 31 Mart yerel seçimlerinde sandık kurma, kimlik kontrol, pusula ve mühür teslimi, oy dökümü ve sayımı gibi görevleri yerine getirdi. Seçim paraları, il ve ilçe seçim kurulu başkanlıkları aracılığıyla ödenecek. Peki Sandık görevlisi ücretleri yattı mı? Seçim paraları ne zaman ve nereye yatacak? İşte, güncel sandık görevlisi ücretleri…

Seçim görevli ücreti sorgulama 2024: Seçim görevlisi parası yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL?

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ 2024 NE KADAR?
31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde görev alacak sandık görevlilerinin ücretleri belirlendi.

Buna göre;

Sandık kurulu başkanlarına 2.947 TL,

Sandık memurlarına 2.088 TL,

Partili üyelere 1.044 TL

Bina sorumlularına 2.936 TL ücret ödenecek.

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Seçim görevli ücreti sorgulama 2024: Seçim görevlisi parası yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL?

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK?

Yurt genelinde 48 milyon 256 bin 117 seçmenin oy kullandığı 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerde binlerce sandık görevlisi yer aldı. Yurt genelinde kurulan binlerce sandıkta seçim görevlileri aktif olarak rol aldı. Sandık kurma, kimlik kontrol, pusula, mühür teslimi, oy dökümü ve sayımı gibi görevleri yerine getirdi.

Konu hakkında YSK'dan bir açıklama gelmedi. Ancak şu anda ücretlerin Nisan ayı sonuna kadar yatacağı tahmin ediliyor. Konuyla ilgili gelişmeler yaşandıkça haberimizde yer alacak.

Seçim görevli ücreti sorgulama 2024: Seçim görevlisi parası yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL?

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NEREDEN ALINACAK?

Sandık görevlisi ücretlerinin nereye yatacağına dair YSK'dan henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Ancak geçtiğimiz seçimde sandık görevlileri ücretlerini kamu bankaları olan Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan almıştı.

Seçim görevli ücreti sorgulama 2024: Seçim görevlisi parası yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL?

MÜŞAHİTLER PARA ALACAK MI?

Sandık işlemlerini takip etmek üzere, siyasi partilerin ve adayların kamu hizmetinden yasaklı olmayan ergin kişiler arasından belirlediği, oy kullanma, sayım – döküm, tasnif ve tutanakların tutulması işlemlerini takip eden yetkiliye "gözlemci" veya "müşahit" denmektedir.

Müşahitlik resmi bir görev değildir ve tamamen gönüllülük esasına dayalıdır. Bir partinin gönüllü bir görevlisi olan müşahitler para almazlar.

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