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Seçim görevli ücreti sorgulama 2024: Seçim görevlisi parası yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 19.04.2024 15:13
Güncelleme Tarihi: 19.04.2024
15:13
Seçim görevli ücreti sorgulama 2024: Seçim görevlisi parası yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL?
31 Mart yerel seçimlerinde sandık kurma, kimlik kontrol, pusula, mühür teslimi, oy dökümü ve sayımı gibi görevleri yerine getiren seçim görevlileri seçimlerin üzerinden üç hafta geçmesinin ardından "YSK sandık görevlisi ücretleri yattı mı, ne zaman yatacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, 2024 sandık görevlisi ücreti ne zaman yatırılacak, ne kadar, kaç TL? İşte 2024 seçim parası ödeme tarihlerinde son durum bilgisi.