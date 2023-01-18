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Haberler Keşfet SED ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? 2023 Ocak zammı ile SED yardımı ne kadar oldu, kaç TL?
Giriş Tarihi: 18.01.2023 16:42 Güncelleme Tarihi: 18.01.2023 16:42

SED ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? 2023 Ocak zammı ile SED yardımı ne kadar oldu, kaç TL?

SED ödemeleri sorgulama ekranı 2023 Ocak ayı için araştırılmaya başlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından çocukların korunması ve desteklenmesine yönelik Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı veriliyor. Her ay belirlenen tarihlerde hesaplara yatırılan SED yardımı ödemeleri 2023 Ocak zammı ile artış yaşadı. Ocak ayının ortalarına gelinmesiyle beraber hak sahipleri, ''2023 Ocak ayı SED ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?" sorularına yanıt ararken Bakan Yanık'tan flaş açıklama geldi. Peki, 2023 SED ödemeleri ne kadar oldu, kaç TL, hesaplara ne zaman yatacak? İşte, detaylar.

SED ödemeleri sorgulama ekranı Ocak 2023: SED yardımı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

SED yardımı ödemeleri 2023 Ocak ayı tarihleri takvimi hak sahipleri tarafından araştırılıyor. Bilindiği üzere Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı çocukların bakımı ve desteklenmesi için yoksul ve muhtaç ailelere her ay belirlenen tarihlerde ödeniyor. Ocak ayının ortalarına gelinmesiyle beraber SED ödemeleri takvimi gündemdeki yerini aldı. ''SED yardımı ne kadar oldu, kaç TL?'' sorularına yanıt aranırken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan bir son dakika açıklaması geldi. Peki, 2023 Ocak ayı SED ödemeleri ne zaman, hangi gün hesaplara yatacak? İşte, SED ödemeleri sorgulama ekranı

SED ödemeleri sorgulama ekranı Ocak 2023: SED yardımı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

SON DAKİKA: 2023 OCAK SED YARDIMI ÖDEMELERİ İÇİN FLAŞ AÇIKLAMA!

2023 Ocak ayı SED ödemelerine dair bir son dakika açıklaması geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi ailelere çocuklarının okul ve diğer masraflarını karşılamaları için ödenen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) miktarının memur maaşlarına yapılan yüzde 30 zam oranında artırıldığını bildirdi.

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SED ödemeleri sorgulama ekranı Ocak 2023: SED yardımı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

2023 OCAK SED YARDIMI ÖDEMELERİ YATTI MI?

Ocak ayında ailelere yapılacak ödemelerin gecikmemesi için SED miktarının 2023 Ocak için belirlenen memur maaş artışı ve enflasyon oranından oluşan yüzde 16,48'lik oranın esas alınarak hesaplanıp ailelere ödendiğini belirten Bakan Yanık, ailelere yüzde 13,52'lik fark daha ödeneceğini kaydetti.

SED'in her yıl ocak ve temmuz aylarında yeniden belirlendiğine işaret eden Bakan Yanık, "İhtiyaç sahibi ailelerin çocukları için ödediğimiz SED miktarlarını memur maaş zammı oranında artırarak hesaplara toplam 434.039.508,44 TL yatırdık. Farkları ise mümkün olan en kısa sürede ödemeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

SED YARDIMI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SED ödemeleri sorgulama ekranı Ocak 2023: SED yardımı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ihtiyaç sahiplerine yönelik birçok sosyal hizmet sunduğunu ifade eden Bakan Yanık, SED'in de çocukları desteklemek amacıyla ödendiğini anlattı.

Aile odaklı bir sosyal hizmet modeli olan SED ile çocukların ekonomik nedenlerle ailelerinden ayrılmasını önlenmeyi amaçladıklarını dile getiren Bakan Yanık, şunları kaydetti:

SED ödemeleri sorgulama ekranı Ocak 2023: SED yardımı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

"SED hizmetimiz ile ihtiyaç sahibi ailelerimizin bütünlüğünü korumayı, ekonomik nedenlerle çocuklarımızın ailelerinden uzaklaşarak farklı ortamlarda büyümelerinin önüne geçmeyi hedefliyoruz. Çocuklarımızın aileleriyle bir arada, sağlıklı bireyler olarak geleceğe hazırlanmalarını önemsiyoruz. SED ile aileler çocuklarının başta eğitim olmak üzere diğer ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. SED sadece maddi destekten ibaret değil. SED kapsamındaki çocuklarımıza sosyal ve kültürel faaliyetlere katılma imkanı da sağlıyoruz. Onlar için farklı etkinlikler düzenleyerek sosyalleşmelerini, kültürel yönden gelişmelerini destekliyoruz."

Bakan Yanık SED hizmetinden 160 bine yakın çocuğun yararlandığını bildirdi.

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