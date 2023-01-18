Haberler Keşfet SED ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? 2023 Ocak zammı ile SED yardımı ne kadar oldu, kaç TL?

Giriş Tarihi: 18.01.2023 16:42 Güncelleme Tarihi: 18.01.2023 16:42

SED ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? 2023 Ocak zammı ile SED yardımı ne kadar oldu, kaç TL?

SED ödemeleri sorgulama ekranı 2023 Ocak ayı için araştırılmaya başlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından çocukların korunması ve desteklenmesine yönelik Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı veriliyor. Her ay belirlenen tarihlerde hesaplara yatırılan SED yardımı ödemeleri 2023 Ocak zammı ile artış yaşadı. Ocak ayının ortalarına gelinmesiyle beraber hak sahipleri, ''2023 Ocak ayı SED ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?" sorularına yanıt ararken Bakan Yanık'tan flaş açıklama geldi. Peki, 2023 SED ödemeleri ne kadar oldu, kaç TL, hesaplara ne zaman yatacak? İşte, detaylar.