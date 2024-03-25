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Haberler Keşfet Son 6 yılın en şiddetli Güneş Patlaması için uyarı! Dünya'nın 20 katı büyüklüğünde...
Giriş Tarihi: 25.03.2024 12:45 Güncelleme Tarihi: 25.03.2024 12:45

Son 6 yılın en şiddetli Güneş Patlaması için uyarı! Dünya'nın 20 katı büyüklüğünde...

Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA) Türkiye'nin de içinde bulunduğu Kuzey yarımküre ülkelerini bir bildiri yayımlayarak uyardı. Son yılların en güçlü güneş fırtınası Dünya'yı vuruyor. Üstelik elektronik araçlar başta olmak üzere birçok cihazda olumsuz etkiye yol açabilecek jeomanyetik fırtına son olmayacak!

Son 6 yılın en şiddetli Güneş Patlaması için uyarı! Dünya’nın 20 katı büyüklüğünde...

Güneş'te oldukça şiddetli bir patlama yaşanıyor. Son 6 yılın en güçlüsü olarak kayıtlara geçen doğa olayı, büyük elektrik kesintileri, elektronik araçlarda bozulma, GPS takip kaybı gibi pek çok konu ile gündemde. Gökbilimciler, patlamaların birkaç yıl içinde zirveye ulaşacağını aktardı.

Son 6 yılın en şiddetli Güneş Patlaması için uyarı! Dünya’nın 20 katı büyüklüğünde...

Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA), sosyal medya hesabından yaptığı uyarıda Güneş'te yaşanacak büyük bir patlamayı haber verdi. Manyetik fırtınaları tetikleyebilecek bu patlama sonucunda elektronik cihaz uyarısı yapıldı.

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Son 6 yılın en şiddetli Güneş Patlaması için uyarı! Dünya’nın 20 katı büyüklüğünde...

Dünya'nın 20 katı büyüklüğünde bir lekeden gelen fırtına beklenmiyordu. Birkaç gün önce Güneş'te meydana gelen alevlenme, Dünya'ya doğru devasa bir parçacık akışına neden oldu.

Son 6 yılın en şiddetli Güneş Patlaması için uyarı! Dünya’nın 20 katı büyüklüğünde...

Bu olayla birlikte bilim insanları güneş patlaması yaşanabileceğini öngördü ancak bu kadar şiddetli oluşu hesaplanamadı.

Son 6 yılın en şiddetli Güneş Patlaması için uyarı! Dünya’nın 20 katı büyüklüğünde...

Yapılan ölçümlere göre son 6 yılın en büyük fırtınası şu an Dünya'da. 2019 yılında 25. Döngüsüne giren Güneş hareketli bir dönemde.

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