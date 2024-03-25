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Son 6 yılın en şiddetli Güneş Patlaması için uyarı! Dünya'nın 20 katı büyüklüğünde...
Giriş Tarihi: 25.03.2024 12:45
Güncelleme Tarihi: 25.03.2024
12:45
Son 6 yılın en şiddetli Güneş Patlaması için uyarı! Dünya'nın 20 katı büyüklüğünde...
Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA) Türkiye'nin de içinde bulunduğu Kuzey yarımküre ülkelerini bir bildiri yayımlayarak uyardı. Son yılların en güçlü güneş fırtınası Dünya'yı vuruyor. Üstelik elektronik araçlar başta olmak üzere birçok cihazda olumsuz etkiye yol açabilecek jeomanyetik fırtına son olmayacak!