Son 6 yılın en şiddetli Güneş Patlaması için uyarı! Dünya’nın 20 katı büyüklüğünde...

Güneş'te oldukça şiddetli bir patlama yaşanıyor. Son 6 yılın en güçlüsü olarak kayıtlara geçen doğa olayı, büyük elektrik kesintileri, elektronik araçlarda bozulma, GPS takip kaybı gibi pek çok konu ile gündemde. Gökbilimciler, patlamaların birkaç yıl içinde zirveye ulaşacağını aktardı.