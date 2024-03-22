Halkbank emekli promosyonu artırıldı! Başkan Erdoğan duyurdu: Halkbank emekli promosyonu ne kadar, kaç TL oldu?

Halkbank emekli promosyonu ne kadar, kaç TL oldu sorusu gündemdeki yerini aldı. Emekli maaş zammı ve ikramiye zammı sonrası promosyon yarışı kızıştı. Özel bankaların gerisinde kalarak müşteri kaybetmeye başlayan kamu bankaları için yeni bir karar alındı. Başkan Erdoğan, kamu bankalarının emekli promosyonu taban sınırının artırıldığını açıkladı. Bu noktada ise yeni zamlı promosyon tutarları araştırılmaya başlandı. Maaşını Halkbank'a taşımak isteyen emekliler, ''Halkbank emekli promosyonu ne kadar oldu, kaç TL verilecek, ne zaman ödenecek?'' sorularına yanıt arıyor. İşte, 2024 Halkbank emekli promosyonu miktarı…