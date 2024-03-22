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Halkbank emekli promosyonu artırıldı! Başkan Erdoğan duyurdu: Halkbank emekli promosyonu ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 22.03.2024 09:24
Güncelleme Tarihi: 22.03.2024
09:24
Halkbank emekli promosyonu artırıldı! Başkan Erdoğan duyurdu: Halkbank emekli promosyonu ne kadar, kaç TL oldu?
Halkbank emekli promosyonu tutarı maaşını bu bankaya taşımak isteyen emekliler tarafından araştırılıyor. Özel bankaların promosyon tutarları ek ödemelerle birlikte 15 bin TL'ye ulaşırken kamu bankaları bu yarışta oldukça geride kalmıştı. Başkan Erdoğan son dakika açıklaması ile kamu bankalarının promosyon ödemelerinin artırıldığını duyurdu. Bu gelişme sonrası Halkbank emekli promosyonu ücretleri ile birlikte başvuru şartları için araştırmalar hız kazandı. Peki, Halkbank emekli promosyonu ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman ödenecek? İşte detaylar.