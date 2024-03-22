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Haberler Keşfet Halkbank emekli promosyonu artırıldı! Başkan Erdoğan duyurdu: Halkbank emekli promosyonu ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 22.03.2024 09:24 Güncelleme Tarihi: 22.03.2024 09:24

Halkbank emekli promosyonu artırıldı! Başkan Erdoğan duyurdu: Halkbank emekli promosyonu ne kadar, kaç TL oldu?

Halkbank emekli promosyonu tutarı maaşını bu bankaya taşımak isteyen emekliler tarafından araştırılıyor. Özel bankaların promosyon tutarları ek ödemelerle birlikte 15 bin TL'ye ulaşırken kamu bankaları bu yarışta oldukça geride kalmıştı. Başkan Erdoğan son dakika açıklaması ile kamu bankalarının promosyon ödemelerinin artırıldığını duyurdu. Bu gelişme sonrası Halkbank emekli promosyonu ücretleri ile birlikte başvuru şartları için araştırmalar hız kazandı. Peki, Halkbank emekli promosyonu ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman ödenecek? İşte detaylar.

Halkbank emekli promosyonu artırıldı! Başkan Erdoğan duyurdu: Halkbank emekli promosyonu ne kadar, kaç TL oldu?

Halkbank emekli promosyonu ne kadar, kaç TL oldu sorusu gündemdeki yerini aldı. Emekli maaş zammı ve ikramiye zammı sonrası promosyon yarışı kızıştı. Özel bankaların gerisinde kalarak müşteri kaybetmeye başlayan kamu bankaları için yeni bir karar alındı. Başkan Erdoğan, kamu bankalarının emekli promosyonu taban sınırının artırıldığını açıkladı. Bu noktada ise yeni zamlı promosyon tutarları araştırılmaya başlandı. Maaşını Halkbank'a taşımak isteyen emekliler, ''Halkbank emekli promosyonu ne kadar oldu, kaç TL verilecek, ne zaman ödenecek?'' sorularına yanıt arıyor. İşte, 2024 Halkbank emekli promosyonu miktarı…

Halkbank emekli promosyonu artırıldı! Başkan Erdoğan duyurdu: Halkbank emekli promosyonu ne kadar, kaç TL oldu?

KAMU BANKALARI EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETLERİ ARTIRILDI!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de Cumhuriyet meydanında düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Emeklilere promosyonla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Kamu bankaları aylığa göre 8-12 bin lira arasında belirledi. Diğer bankaların da bu rakamların altında kalmayacağına inanıyorum." dedi.

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Halkbank emekli promosyonu artırıldı! Başkan Erdoğan duyurdu: Halkbank emekli promosyonu ne kadar, kaç TL oldu?

HALKBANK BANKASI EMEKLİ PROMOSYON NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Şu anda Halkbank internet sitesinde eski rakamlar yer almaktadır. Güncellendikten sonra yeni emekli promosyon miktarları haberimize eklenecektir.

Başkan Erdoğan'ın açıklamasına göre Halkbank promosyon ücretleri, aylığa göre 8 bin - 12 bin TL arasında olacak.

Halkbank emekli promosyonu artırıldı! Başkan Erdoğan duyurdu: Halkbank emekli promosyonu ne kadar, kaç TL oldu?

Başkan Erdoğan'ın açıklaması öncesi Halkbank emekli promosyon tutarları şu şekildeydi;

3.500 TL'ye kadar olanlara 3.000 TL,

3.500 TL – 7.500 TL arası olanlara 3.500 TL,

7.500 TL – 10.000 TL arası olanlara 4.500 TL

10.000 TL'den fazla olanlara 5.000 TL 3 (üç) yıl için peşin promosyon ödenmesi yapılacak.

Halkbank emekli promosyonu artırıldı! Başkan Erdoğan duyurdu: Halkbank emekli promosyonu ne kadar, kaç TL oldu?

NASIL BAŞVURABİLİRİM?

Emekli maaşınıza ilişkin promosyon ödemesi başvurularınızı;

Mobil* ve İnternet Şubesinde Başvurular/Emekli Promosyon Başvurusu menüsünden,

0850 222 92 62 Emekli Hattı'ndan,

Tüm Halkbank Şubelerinden yapabilirsiniz.

*Mobil uygulamamızın güncel olması gerekmektedir.

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